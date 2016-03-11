Kaptan Amerika: İç Savaş'ın yeni fragmanı yayınlandı

Marvel'in sevilen kahramanlarını karşı karşıya getirecek olan Kaptan Amerika: İç Savaş'ın vizyon tarihinin yaklaşması ile birlikte, filmin tanıtım kampanyasına da hız verildi. Filmin yeni posterlerini geçtiğimiz günlerde paylaşan Marvel, bugün de filmin ikinci fragmanını yayınladı.

Yeni fragman, bugüne kadar yan yana dövüşürken gördüğümüz Kaptan Amerika ve Iron Man'in neden kendilerini karşı cephelerde bulduklarını açıklayarak başlıyor. Filmde hangi karakterlerin hangi tarafta yer alacağını kısaca gösteren fragman, Marvel hayranları için heyecan verici bir sürprizle bitiyor. Yeni fragman, Marvel ve Sony arasında imzalanan yeni anlaşma kapsamında Marvel sinematik evreninin bir parçası olacak yeni Örümcek-Adam'ı ilk kez görme şansı sunuyor.

Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir kez daha bir araya getirmesi ile bir Kaptan Amerika filminden çok Avengers filmlerini andıran İç Savaş, şu ana kadar yayınlanan fragmanları göz önüne alındığında oldukça iyi görünüyor. Film ile ilgili dile getirilen en önemli endişe ise, Marvel sinematik evreninin henüz İç Savaş hikayesini hakkıyla anlatacak kadar fazla kahraman barındırmıyor olması.

Kaptan Amerika: Kış Askeri'nin de yönetmenleri olan Joe ve Anthony Russo kardeşler tarafından yönetilen Kaptan Amerika: İç Savaş, 6 Mayıs 2016'da vizyona girecek.

http://deadline.com/2016/03/captain-america-civil-war-final-trailer-chris-evans-robert-downey-jr-1201717511/