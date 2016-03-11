Kaptan Amerika: İç Savaş'ın yeni fragmanı yayınlandı

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Marvel'in sevilen kahramanlarını karşı karşıya getirecek olan Kaptan Amerika: İç Savaş'ın vizyon tarihinin yaklaşması ile birlikte, filmin tanıtım kampanyasına da hız verildi. Filmin yeni posterlerini geçtiğimiz günlerde paylaşan Marvel, bugün de filmin ikinci fragmanını yayınladı.
Yeni fragman, bugüne kadar yan yana dövüşürken gördüğümüz Kaptan Amerika ve Iron Man'in neden kendilerini karşı cephelerde bulduklarını açıklayarak başlıyor. Filmde hangi karakterlerin hangi tarafta yer alacağını kısaca gösteren fragman, Marvel hayranları için heyecan verici bir sürprizle bitiyor. Yeni fragman, Marvel ve Sony arasında imzalanan yeni anlaşma kapsamında Marvel sinematik evreninin bir parçası olacak yeni Örümcek-Adam'ı ilk kez görme şansı sunuyor.
Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir kez daha bir araya getirmesi ile bir Kaptan Amerika filminden çok Avengers filmlerini andıran İç Savaş, şu ana kadar yayınlanan fragmanları göz önüne alındığında oldukça iyi görünüyor. Film ile ilgili dile getirilen en önemli endişe ise, Marvel sinematik evreninin henüz İç Savaş hikayesini hakkıyla anlatacak kadar fazla kahraman barındırmıyor olması.
Kaptan Amerika: Kış Askeri'nin de yönetmenleri olan Joe ve Anthony Russo kardeşler tarafından yönetilen Kaptan Amerika: İç Savaş, 6 Mayıs 2016'da vizyona girecek.
http://deadline.com/2016/03/captain-america-civil-war-final-trailer-chris-evans-robert-downey-jr-1201717511/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dh sinemadan bahsedecekse, işin hakkını verip gerçek filmleri haber yapması lazım.
Örümcek Adam filimlerinden bağımsız bir örümcek görüyor olacağımızı unutmayın yani ilk defa ortaya çıkıcak sıfırdan başlayacak, ayrıca gişe ticareti vıdı vıdı diye birşeyler yazan bir arkadaş var, şunu kabullenmesi zor olasa da "iş" adı altında yapılan herşey ticari kaygı ve kazanç sağlamak için yapılır. Baba parası yiyen ergenlerimizin fikirleri bir harika. Sonuç olarak bu seri ilk önce kahramanları bireysel filimleri ile konu için giriş oluşturuldu sonra intikamcılar serisi ile gelişme oluşturuldu şimdi sivil savaş ile gelişme serisi devam ediyor. Keyfine bakın 2020 ye kadar çok var infinity war serisi bu serinin sonu olacak ve eleştirilecek olabilinecek iki konu olabilir; çizgi roman a sağdık kamadılar yada yeterince detaya girmediler olabilir.
filmi meraktan ötürü izleyecek olanlar filmden sonra
youtube de "film adı" ile "illuminati" diye aratırlarsa
kaşla göz arası bilinç altı mesajlarının ne olduğuna bakabilirler !
ana konu ; Yeni Dünya Düzeni (İllumunati,HAARP,Müzik Endüstrisi ve dahası)Ana Konu >> forum.donanimhaber.com/...
en.wikipedia.org/...
TR çevirisi =>> translate.google.com/...
https://tr.wikipedia.org/wiki/Horus'un_g%C3%B6z%C3%BC
hikayenin film yapılmış hali ! vv
Gods of Egypt
bu da farklı bir yorumu
X-Men: Apocalypse | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX
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