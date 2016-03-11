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Kaptan Amerika: İç Savaş'ın yeni fragmanı yayınlandı

Bu yılın en merak edilen filmlerinden biri olan Kaptan Amerika: İç Savaş'ın yeni fragmanı yayınlandı. Fragman, yeni Örümcek-Adam'ı da ilk kez görme şansı sunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Marvel'in sevilen kahramanlarını karşı karşıya getirecek olan Kaptan Amerika: İç Savaş'ın vizyon tarihinin yaklaşması ile birlikte, filmin tanıtım kampanyasına da hız verildi. Filmin yeni posterlerini geçtiğimiz günlerde paylaşan Marvel, bugün de filmin ikinci fragmanını yayınladı.
Yeni fragman, bugüne kadar yan yana dövüşürken gördüğümüz Kaptan Amerika ve Iron Man'in neden kendilerini karşı cephelerde bulduklarını açıklayarak başlıyor. Filmde hangi karakterlerin hangi tarafta yer alacağını kısaca gösteren fragman, Marvel hayranları için heyecan verici bir sürprizle bitiyor. Yeni fragman, Marvel ve Sony arasında imzalanan yeni anlaşma kapsamında Marvel sinematik evreninin bir parçası olacak yeni Örümcek-Adam'ı ilk kez görme şansı sunuyor.
 Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir kez daha bir araya getirmesi ile bir Kaptan Amerika filminden çok Avengers filmlerini andıran İç Savaş, şu ana kadar yayınlanan fragmanları göz önüne alındığında oldukça iyi görünüyor. Film ile ilgili dile getirilen en önemli endişe ise, Marvel sinematik evreninin henüz İç Savaş hikayesini hakkıyla anlatacak kadar fazla kahraman barındırmıyor olması.
Kaptan Amerika: Kış Askeri'nin de yönetmenleri olan Joe ve Anthony Russo kardeşler tarafından yönetilen Kaptan Amerika: İç Savaş, 6 Mayıs 2016'da vizyona girecek.
 
Kaptan Amerika: İç Savaş'ın yeni fragmanı yayınlandı

http://deadline.com/2016/03/captain-america-civil-war-final-trailer-chris-evans-robert-downey-jr-1201717511/ Yorum Yaz
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Redunay 3 yıl
Hayatta izlemem. Tanıtım ayağına milleti gaza getirmek için filmin başını ortasını sonunu parça parça gösteriyorlar artık (bkz. batman vs superman)
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Akone 3 yıl
Heyecanlandım nedense
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Arranger. 3 yıl
Fragman güzel.
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homebird 3 yıl
Saçma sapan kostümlerle oraya buraya koşturan bu elemanlar bir tek bana mı komik geliyor merak ediyorum. İnsanlar "vay anasını be" diyerek izliyor üstelik.
Dh sinemadan bahsedecekse, işin hakkını verip gerçek filmleri haber yapması lazım.
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metroid 3 yıl
Bakıyorum da başlığa komplo teorisyenleri ve elit sinema izleyicileri üşüşmüş. Sanırım bazıları böyle filmleri sinemada izlemediğini ve saçma olduğunu belirterek kendilerinin çok üstün zevkleri olduğunu göstermeye ve ego tatmini yapmaya çalışıyorlar. Umurumuzda olsa neyse diyeceğim ama maalesef.
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dreedevil 3 yıl
Bu seri hakkında çizgi roman serisinden geldiğini farketmeden izleyerek yorum katan arkadaşlar, çağımızın hastalığı olan "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma" hastalığına yakalandınız geçmiş olsun.
Örümcek Adam filimlerinden bağımsız bir örümcek görüyor olacağımızı unutmayın yani ilk defa ortaya çıkıcak sıfırdan başlayacak, ayrıca gişe ticareti vıdı vıdı diye birşeyler yazan bir arkadaş var, şunu kabullenmesi zor olasa da "iş" adı altında yapılan herşey ticari kaygı ve kazanç sağlamak için yapılır. Baba parası yiyen ergenlerimizin fikirleri bir harika. Sonuç olarak bu seri ilk önce kahramanları bireysel filimleri ile konu için giriş oluşturuldu sonra intikamcılar serisi ile gelişme oluşturuldu şimdi sivil savaş ile gelişme serisi devam ediyor. Keyfine bakın 2020 ye kadar çok var infinity war serisi bu serinin sonu olacak ve eleştirilecek olabilinecek iki konu olabilir; çizgi roman a sağdık kamadılar yada yeterince detaya girmediler olabilir.
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BekirTemel 3 yıl
iyi iyi
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bakar niye bakmasın 3 yıl
Çıkışından 2 hafta sonra sinemasında izleyebilirim. Böyle süper-kahramanlar solo değilde hepsi birlikte olunca çok hoşuma gidiyor nedense
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1BilimAdamı 3 yıl
Spiderman var diye izledim son 5 saniyede ... ve köstüm kötü
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0MG90 3 yıl
Örümcek Adam bu sefer olması gereken yaşta olmuş. Kıyafeti biraz garip ama.
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Nike 3 yıl
Örümceğin kostüm berbat olmuş ve oyuncu çocuğun sesi çok kötü.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
gene oraya buraya subliminal illuminati yerleştirmeleri yapacaklar !

filmi meraktan ötürü izleyecek olanlar filmden sonra

youtube de "film adı" ile "illuminati" diye aratırlarsa

kaşla göz arası bilinç altı mesajlarının ne olduğuna bakabilirler !

http://muhit.geekyapar.com/t/avengers-age-of-ultronda-gozunuzden-kacmis-olabilecek-16-gizem-ipucu-ve-gonderme/8126

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Avengers Age of Ultron (2015) >> TiME = 00:22:29.683 >> FRAME = 32360 de

yapay zeka yüklenirken ; dünyaya zulüm edenlerin görselleri arasında = Türk Bayrağını yerleştirdiklerini görebilirsiniz !


ana konu ; Yeni Dünya Düzeni (İllumunati,HAARP,Müzik Endüstrisi ve dahası)Ana Konu >> forum.donanimhaber.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


en.wikipedia.org/...

TR çevirisi =>> translate.google.com/...

https://tr.wikipedia.org/wiki/Horus'un_g%C3%B6z%C3%BC

hikayenin film yapılmış hali ! vv

Gods of Egypt



bu da farklı bir yorumu

X-Men: Apocalypse | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX

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