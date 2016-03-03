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Kara Kule serisi beyaz perde yolunda

Stephen King'in ünlü fantastik kitap serisi Kara Kule, sinemaya uyarlanıyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan filmin başrollerini üstlenecek isimler belli oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,7b
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24
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Fantastik ve korku edebiyatının usta isimlerinden Stephen King'in en başarılı eserleri arasında yer alan Kara Kule (The Dark Tower) serisi sinemaya uyarlanıyor. Uzun süredir hazırlık aşamasında olan Kara Kule uyarlaması daha önce defalarca ertelenmiş olsa da, sonunda beyaz perdeye taşınmaya hazır görünüyor. Kara Kule'nin yapım aşamasına başlanmasıyla birlikte, filmin başrollerinde yer alacak isimler de açıklandı.
Kara Kule serisinin ana karakteri olan son silahşör Roland Deschain'i, rol için bir süredir adı geçen İngiliz oyuncu Idris Elba canlandıracak. The Wire ve Luther gibi dizilerle adını duyuran Idris Elba, son yıllarda imza attığı başarılı performanslar ile Hollywood'un aranan yıldızları arasına girmeyi başardı. Elba son olarak Beasts of No Nation filmindeki müthiş performansı ile övgü topladı ve geçtiğimiz aylarda birçok ödül kazandı. Bu arada, film birkaç yıl önce ertelenmeden önce bu rolü canlandırması için Javier Bardem ile anlaşılmıştı.
Filmin başrollerinde Idris Elba'ya eşlik edecek isim ise Matthew McConaughey olacak. Son yıllarda birbirinden başarılı performanslara imza atan ve Dallas Buyers Club filmi ile Oscar kazanan McConaughey, serinin kötü adamı olan Siyahli Adam'ı canlandıracak. Kara Kule'nin yönetmenliğini ise Yasak Aşk (A Royal Affair) filmi ile adını duyuran Danimarkalı yönetmen Nikolaj Arcel üstlenecek.

Kara Kule serisi, Yüzüklerin Efendisi ile İyi, Kötü, Çirkin'in buluşması olarak tanımlanıyor

Fantastik, bilim-kurgu ve western türlerini başarı ile harmanlayan Kara Kule serisi, vahşi batıyı andıran büyülü bir dünyada geçiyor. Silahşörler olarak bilinen eski bir şövalye topluluğunun hayatta kalan son üyesi olan Roland Deschain, ölmekte olan dünyasını kurtarcağını düşündüğü Kara Kule'yi bulmak için tehlikeli bir yolculuğa atılıyor.
Yönetmenliğini, Yasak Aşk (A Royal Affair) filmi ile adını duyuran Danimarkalı yönetmen Nikolaj Arcel'in üstleneceği Kara Kule, 13 Ocak 2017'de vizyona girecek.

http://collider.com/matthew-mcconaughey-idris-elba-the-dark-tower-stephen-king/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
frostburn 3 yıl
ulan matheww silahşörü oynasaydı ya roland siyahi değil ki rol modeli clint eastwood bu ne kadar saçma olmuş mal mı bunlar?
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ULYSES 3 yıl en beğenilen
Yok artık Idris Elba mı. Tamam adam iyi oyuncu da, kardeşim Roland'ın kitabın bir çok yerinde bahsi geçen buz gibi bakan mavi gözlerini de mi okumadınız. Hadi lens takıp halledeceksiniz diyelim, fiziksel olarak da beyaz olduğu ayrıntılarıyla tasvir edilmiş bir karakterden bahsediyoruz. Yukarıda bir arkadaşın dediği gibi Gandalfı Morgan Freeman'ın oynaması gibi birşey bu.
Yok artık Idris Elba mı. Tamam adam iyi oyuncu da, kardeşim Roland'ın kitabın bir çok yerinde bahsi geçen buz gibi bakan mavi gözlerini de mi okumadınız. Hadi l...
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Parsbey 3 yıl
Bir şaheseri batıracaklar.
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Teddy Death 1 3 yıl
idris reyis turk mu diye bi bakayim dedim adam siyahiymis
fantastik filmlerde siyahi birinin basrol oldugunu pek hatirlayamadim
kitapta da adam beyaz tenli mavi gözlüyse bunu yapmalarındaki mantik nedir acaba merak ettim doğrusu

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18.Bayezid 3 yıl
İlk kitabı yazdıktan sonra uzun bir süre yazmıyor sonradan devam ettiriyordu Stephen King ,bence en şahanesi ilk kitap silahşör ve okurkende silahşör olarak hep Client Eastwood canlanmıştı zihnimde
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ZzZz1 3 yıl
Kesinlikle yönetmenliğini Peter Jackson yapmalı.
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cgurcan 3 yıl
7 kitap için 10 sene bekleyen okuyucular filmler içinde bekleyebilirler. ;)
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tobepeople 3 yıl
Kitabını okuyanlar için sorun olmaz gençler okumayan varsa da gider okur boş verin bunları yani filmi çöp olacak eskiden hiç kitap okumazdım Ejderha Dövmeli Kız'ı okuduktan sonra farkı gördüm şaheseri mahvetmek bu oluyor.
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bcan402 3 yıl
beklediğim bir yapımdı ama 7 kitabı nasıl aktaracaklar filme ?

çekimler, montaj, gösterim ediyor 2 sene. 7x2=14 sene mi beklicez serinin bitmesi için ?

keşke dizi yapılsaydı. matthew de idris de dizilerde oynamış adamlar. pek sıkıntı çıkarmazlardı.

ilk kitabı okumuştum. bugün veya yarın 2.kitaba başlayacam ben de.
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ULYSES 3 yıl en beğenilen
Yok artık Idris Elba mı. Tamam adam iyi oyuncu da, kardeşim Roland'ın kitabın bir çok yerinde bahsi geçen buz gibi bakan mavi gözlerini de mi okumadınız. Hadi lens takıp halledeceksiniz diyelim, fiziksel olarak da beyaz olduğu ayrıntılarıyla tasvir edilmiş bir karakterden bahsediyoruz. Yukarıda bir arkadaşın dediği gibi Gandalfı Morgan Freeman'ın oynaması gibi birşey bu.
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kalavar 3 yıl
KARA KULE DEYINCE AKLINA DELI YUREK DIZISI GELENLER VAR MI ?
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drejtc 3 yıl kalavar
kalavar
KARA KULE DEYINCE AKLINA DELI YUREK DIZISI GELENLER VAR MI ?

Ben :D
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strathmorea 3 yıl
Stephen King, kitaplarını en iyi sinemaya aktaran yönetmen olarak Frank Darabont ismini defalarca çeşitli yerlerde söylemişti. Frank Darabont, Stephen King'in yazdığı Esaretin Bedeli ve Yeşil Yol filmlerini yönetmişti ve iki film de muhteşemdir. Ayrıca The Walking Dead dizisinin ilk sezon yönetmeni ve tüm sezonların baş yapımcısıdır. Ve gel gelelim fena halde bir hayran kitlesi bulunan Kara Kule serisinin film uyarlamasında Roland Deschain karakterini iyi bir oyuncu olan fakat bu karakterle tip olarak uzaktan yakından alakası olmayan İdris Elba nın seçilmesi baştan gümleme işareti. Ayrıca Nikolaj Arcel genellikle senarist olarak görev yapmış, yönetmen olarak bu seriye yeteceğini düşünmüyorum. Stephen King eminim bu gelişmeleri onaylamamıştır!. Umarım yanılırım...
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Andres Escobar 3 yıl
yok abicim oyuncu seçimleri kötü tutmaz aga ek olarak bu kitaptan film olmaz bence öyle bi kitap
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a_y_k_u_t 3 yıl
Irkçılık yapmamak için ırkçı olmuş herifler :d adam beyaz kardeşim şimdi gandalfı morgan freeman oynasa güzel olurmuydu :d
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