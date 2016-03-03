Kara Kule serisi beyaz perde yolunda

Fantastik ve korku edebiyatının usta isimlerinden Stephen King'in en başarılı eserleri arasında yer alan Kara Kule (The Dark Tower) serisi sinemaya uyarlanıyor. Uzun süredir hazırlık aşamasında olan Kara Kule uyarlaması daha önce defalarca ertelenmiş olsa da, sonunda beyaz perdeye taşınmaya hazır görünüyor. Kara Kule'nin yapım aşamasına başlanmasıyla birlikte, filmin başrollerinde yer alacak isimler de açıklandı.

Kara Kule serisinin ana karakteri olan son silahşör Roland Deschain'i, rol için bir süredir adı geçen İngiliz oyuncu Idris Elba canlandıracak. The Wire ve Luther gibi dizilerle adını duyuran Idris Elba, son yıllarda imza attığı başarılı performanslar ile Hollywood'un aranan yıldızları arasına girmeyi başardı. Elba son olarak Beasts of No Nation filmindeki müthiş performansı ile övgü topladı ve geçtiğimiz aylarda birçok ödül kazandı. Bu arada, film birkaç yıl önce ertelenmeden önce bu rolü canlandırması için Javier Bardem ile anlaşılmıştı.

Filmin başrollerinde Idris Elba'ya eşlik edecek isim ise Matthew McConaughey olacak. Son yıllarda birbirinden başarılı performanslara imza atan ve Dallas Buyers Club filmi ile Oscar kazanan McConaughey, serinin kötü adamı olan Siyahli Adam'ı canlandıracak. Kara Kule'nin yönetmenliğini ise Yasak Aşk (A Royal Affair) filmi ile adını duyuran Danimarkalı yönetmen Nikolaj Arcel üstlenecek.

Kara Kule serisi, Yüzüklerin Efendisi ile İyi, Kötü, Çirkin'in buluşması olarak tanımlanıyor

Fantastik, bilim-kurgu ve western türlerini başarı ile harmanlayan Kara Kule serisi, vahşi batıyı andıran büyülü bir dünyada geçiyor. Silahşörler olarak bilinen eski bir şövalye topluluğunun hayatta kalan son üyesi olan Roland Deschain, ölmekte olan dünyasını kurtarcağını düşündüğü Kara Kule'yi bulmak için tehlikeli bir yolculuğa atılıyor.

Yönetmenliğini, Yasak Aşk (A Royal Affair) filmi ile adını duyuran Danimarkalı yönetmen Nikolaj Arcel'in üstleneceği Kara Kule, 13 Ocak 2017'de vizyona girecek.

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