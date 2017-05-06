Karakterin hareketlerine göre animasyon seçen ANN geliştirildi

Bilim insanları oyun karakterinin hareketlerine bağlı olarak animasyon seçimi yapan bir yapay sinir ağı (ANN) geliştirmeyi başardılar. ANN, oyun karakterinin bulunduğu bölgenin incelemesini yaparak karakterin o an karşılaştığı engele göre farklı animasyonların devreye girmesini sağlıyor. Çevreye göre değil, karakterin hareketlerine göre atanmış olan animasyonların oyunun performansını iyi yönde etkilediği biliniyor. Başarının sahibi Edinburgh Üniversitesi’nde görevli olan Daniel Holden, tüm animasyonları hazırda bekleten ve yerine göre animasyonları oynatan bir sisteme kıyasla kendi sistemlerinin daha hızlı çalıştığını söyledi.

Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz sistem, Nvidia GeForce GTX 660 ile 30 saat test edilmiş. İddia edilene göre, GTX 1080 gibi daha güçlü GPU modelleriyle birlikte kullanıldığında sistemin performansa katkısı da artabilir.

Tüm iyi özelliklerine rağmen bu sistemin bazı sorunları var. Şimdilik yalnızca basit çevresel öğelerle birlikte kullanılabilen ve karmaşık animasyonlara ihtiyaç duyan çevrelerde kullanılabilecek kadar gelişmemiş olan sistem, karakterlerin otomatik olarak kontrol edilmesi gereken oyunlarda da kullanılamıyor. Bu oyunlara örnek olarak Assasins’ Creed gösterilebilir.

Ubisoft, sistemin daha detaylı olarak araştırılması ve geliştirilmesi adına Holden’ı işe aldı.

https://www.engadget.com/2017/05/04/neural-networks-can-help-animate-video-games/