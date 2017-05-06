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Karakterin hareketlerine göre animasyon seçen ANN geliştirildi

Edinburgh Üniversitesi, oyun karakterinin hareketlerine göre animasyon seçimi yapan yapay sinir ağı (ANN) geliştirmeyi başardı. Teknolojinin oyun performansını büyük oranda etkilediği biliniyor.
2 yıl
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Diğer Yazılım
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bilim insanları oyun karakterinin hareketlerine bağlı olarak animasyon seçimi yapan bir yapay sinir ağı (ANN) geliştirmeyi başardılar. ANN, oyun karakterinin bulunduğu bölgenin incelemesini yaparak karakterin o an karşılaştığı engele göre farklı animasyonların devreye girmesini sağlıyor. Çevreye göre değil, karakterin hareketlerine göre atanmış olan animasyonların oyunun performansını iyi yönde etkilediği biliniyor. Başarının sahibi Edinburgh Üniversitesi’nde görevli olan Daniel Holden, tüm animasyonları hazırda bekleten ve yerine göre animasyonları oynatan bir sisteme kıyasla kendi sistemlerinin daha hızlı çalıştığını söyledi.

Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz sistem, Nvidia GeForce GTX 660 ile 30 saat test edilmiş. İddia edilene göre, GTX 1080 gibi daha güçlü GPU modelleriyle birlikte kullanıldığında sistemin performansa katkısı da artabilir.

Tüm iyi özelliklerine rağmen bu sistemin bazı sorunları var. Şimdilik yalnızca basit çevresel öğelerle birlikte kullanılabilen ve karmaşık animasyonlara ihtiyaç duyan çevrelerde kullanılabilecek kadar gelişmemiş olan sistem, karakterlerin otomatik olarak kontrol edilmesi gereken oyunlarda da kullanılamıyor. Bu oyunlara örnek olarak Assasins’ Creed gösterilebilir.

Ubisoft, sistemin daha detaylı olarak araştırılması ve geliştirilmesi adına Holden’ı işe aldı.


https://www.engadget.com/2017/05/04/neural-networks-can-help-animate-video-games/ Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Umarım yapay zekaya etkisi olur. Zira oyunlarda karakterin önündeki hendekten uçurumdan düşmemek veya atlatmak niye sürekli oyuncuya bırakılıyor. Önündeki duvara yürümeye çalışan karakterler görmek veya kendi kendine düşen karakter görmek bana saçma geliyor. Ayrıca çatışpa sahnesinde otomatik odaklanmanın olmasından yanayım, karakterim aptalmış veya içi boş bir kuklaymış gibi olması bana itici geliyor.
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likeablex 2 yıl
Çok güzel
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hanox 2 yıl
Bence çok başarılı bir gelişme , yapay zekalar adım adım yelmeye başladı.
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Spider_hip 2 yıl
Çok başarılı bence. Ubisoft'un almasıyla, oradaki insanlarında yapacağı beyin fırtınalarıyla dahada geliştirilebilir.
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Ejihov 2 yıl
İlerde robotlar havada takla atabilecek.
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emir kustirika 2 yıl
evet şimdi bunu oyunlar için yapıyoruz yarın robotlar a uyarlarız bir sonraki gün ordu robotları arazide nasıl hareket edeceklerini gayet akıcı bir şekilde bilicekler yaşasııııın :D
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YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl
Yapay zeka animasyon derdinden kurtarırsa belki ekiplerin bugları kapatmaya zamanları kalır
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ahmeh 2 yıl
oyun içi diğer karakterlerin anlamsız hareketleri ortadan kalkacaktır. Zaten oyunlardaki düşman karakterler artık çok daha fazla zeki günümüzde. hatta bilerek hataya sürükleyici algoritmalar içeriyorlar. Yoksa onları yenmek çok çok zor olurdu.
BUndan önemlisi, senin hareketlerini yorumlayarak; sana uyum sağlayan, seninle iletişime geçen, uyaran, asiste sistemler geliyor. yakında. Oyunlar çok daha eğlenceli olacak ama işte biz oyun oynayacak zekada kalabilecek miyiz :)
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crazywinner3 2 yıl
Harika bir adım bence. Gelişmesi dileğiyle
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