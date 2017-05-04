Steam'de oyun hediye etmek artık daha zor

Steam, milyonlarca kişi tarafından kullanılan oyun hediye etme sisteminde önemli değişikliklerin olacağını duyurdu. Değişikliklerle birlikte indirim zamanlarında satın alınan oyunların, indirimin bitmesinin ardından satılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistem, oyun hediye etmeyi oldukça zorlaştıracak ve hatta bazı durumlarda oyun hediye etmeyi imkansız kılacak.

NeoGAF forumunda paylaşılan bilgilere göre değişikliklerle birlikte bazı ülkeler arasında oyun gönderimi de yasaklanacak. Steam kullanıcıları, hediyeyi gönderen kişinin ülkesindeki ile hediyeyi alacak kişinin ülkesindeki oyun fiyatı arasında yüzde 10’dan daha fazla fark olduğu durumlarda oyun gönderemeyecek. Bunun yanı sıra oyunlar, satışta olmadıkları ülkelere de hediye edilemeyecekler.

Yeni sistemin oyun hediye etme sistemini kullanan oyuncuların işini zorlaştıracağı ortada ancak kullanışlı bir özelliği de olacak. Arkadaşlarına oyun hediye eden Steam kullanıcıları, hediyeyi alan kişini aynı oyuna sahip olması durumunda satın aldıkları oyunun iadesini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

https://www.engadget.com/2017/05/04/steam-gifting-update-cracks-down-on-resellers/