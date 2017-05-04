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Steam'de oyun hediye etmek artık daha zor

Steam, oyun hediye etme sisteminde bazı değişiklikler yaptığını duyurdu. Bu değişikliklerle bazı kişilere oyun hediye edilmeyecek ve oyun satışından para kazananlar engellenmeye çalışılacak.
2 yıl
7,7b
1
13
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Steam, milyonlarca kişi tarafından kullanılan oyun hediye etme sisteminde önemli değişikliklerin olacağını duyurdu. Değişikliklerle birlikte indirim zamanlarında satın alınan oyunların, indirimin bitmesinin ardından satılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni sistem, oyun hediye etmeyi oldukça zorlaştıracak ve hatta bazı durumlarda oyun hediye etmeyi imkansız kılacak.

NeoGAF forumunda paylaşılan bilgilere göre değişikliklerle birlikte bazı ülkeler arasında oyun gönderimi de yasaklanacak. Steam kullanıcıları, hediyeyi gönderen kişinin ülkesindeki ile hediyeyi alacak kişinin ülkesindeki oyun fiyatı arasında yüzde 10’dan daha fazla fark olduğu durumlarda oyun gönderemeyecek. Bunun yanı sıra oyunlar, satışta olmadıkları ülkelere de hediye edilemeyecekler.

Yeni sistemin oyun hediye etme sistemini kullanan oyuncuların işini zorlaştıracağı ortada ancak kullanışlı bir özelliği de olacak. Arkadaşlarına oyun hediye eden Steam kullanıcıları, hediyeyi alan kişini aynı oyuna sahip olması durumunda satın aldıkları oyunun iadesini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecekler.


https://www.engadget.com/2017/05/04/steam-gifting-update-cracks-down-on-resellers/ Yorum Yaz
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EddyCue 2 yıl en beğenilen tahir40
Orijinalden alıntı: tahir40
Bu region lock hiç anlamadığım bir olay. Dijital oyun satıyorsun, aynı oyun Coniye 5, Hansa 6, Vilademire 2 lira. Yav nakliyesi mi var? Vergi mi veriyorsun sanki? Madem 2 lira kurtarıyor ver herkese o paraya...

korsan oynayacaklarina kendi alim guclerine gore az birsey versinler bari diyorlar. yoksa kurtardigi filan yok.
Orijinalden alıntı: tahir40Bu region lock hiç anlamadığım bir olay. Dijital oyun satıyorsun, aynı oyun Coniye 5, Hansa 6, Vilademire 2 lira. Yav nakliye...
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Nerevarine 2 yıl
Steam bu hareketle herkesin topuğuna sıktı.
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tufanumur12 2 yıl
Dolandırıcılara üzüldüm şimdi bir ekmek kapıları daha kapanıyor :) :) iyi oldu iyi. İndirimde alan alır. Hilelerinde az da olsa önüne geçer umarım bu sistem.
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tobepeople 2 yıl
Steam oyunlarını indirimdeyken alıp , aylarca bekletip satarak para kazanabiliyorduk ve istediğimiz oyunları bu sayede alıyorduk. Şimdi tüm albenisini yitirdi zaman Torrent'e dönme vaktidir kendi kendini bitir Steam...
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Master_Evil 2 yıl
adamda aynı oyun varsa drek hediye gönderemesin daha mantıklı değil mi
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snomask 2 yıl
Arkadaşlarına oyun hediye eden Steam kullanıcıları, hediyeyi alan kişini aynı oyuna sahip olması durumunda satın aldıkları oyunun iadesini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

6 ay önce aldığım oyunun parasını mı iade edecek? Hiç sanmıyorum..
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KuvvetMira27 2 yıl
Konsoldaki gibi en azından kutulu oyunları takas yolu olsa pc'de güzel olacak alıp bür süre sonra dokunmadığın oyunu değerlendiremiyorsun.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
her şeyden önce donanım haberin yeni arayüzünü hiç sevmedim ! :(
2. olarak steam bu hamlesiyle büyüme evrimini tamamlayıp ; sabitlenme evrimine geçmiş ondan sonrada zaman içinde diğer alternatif firmaların büyükmesiyle varlığını ne şekilde devam ettirecek bilinmez bi yola doğru devam ediyor !
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tahir40 2 yıl
Bu region lock hiç anlamadığım bir olay. Dijital oyun satıyorsun, aynı oyun Coniye 5, Hansa 6, Vilademire 2 lira. Yav nakliyesi mi var? Vergi mi veriyorsun sanki? Madem 2 lira kurtarıyor ver herkese o paraya...
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EddyCue 2 yıl tahir40
Orijinalden alıntı: tahir40
Bu region lock hiç anlamadığım bir olay. Dijital oyun satıyorsun, aynı oyun Coniye 5, Hansa 6, Vilademire 2 lira. Yav nakliyesi mi var? Vergi mi veriyorsun sanki? Madem 2 lira kurtarıyor ver herkese o paraya...

korsan oynayacaklarina kendi alim guclerine gore az birsey versinler bari diyorlar. yoksa kurtardigi filan yok.
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sniper23 2 yıl tahir40
tahir40

Bu region lock hiç anlamadığım bir olay. Dijital oyun satıyorsun, aynı oyun Coniye 5, Hansa 6, Vilademire 2 lira. Yav nakliyesi mi var? Vergi mi veriyorsun sanki? Madem 2 lira kurtarıyor ver herkese o paraya...

Millet ucuza alıp pahalıya satıyor, ya da ucuza alıyor. Tabi Valve'da bunu sevmediği için region lock geldi.
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Nerevarine 2 yıl
Steam bu hareketle herkesin topuğuna sıktı.
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12 Angry Men 2 yıl
G2A dan steam gift li ucuz oyun alıyorduk anlaşılan o da yalan oldu. Düşene bir tekmede steam vurdu.
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Rajeesh 2 yıl
ee region lock zaten vardı ki hediyelerde?
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Haplo 2 yıl Rajeesh
Aynen. 1 yıldır elimde Windward var. 4'lü paket almıştık, üç arkadaş oynadık. 1 tane kaldı elimde, aldığımdan beri hiçbir şey yapamadım öyle boş yere duruyor. Hatta bölge kilidinden dolayı Rusya'da yaşayan ve oyunlara bizden daha az ücret ödeyen arkadaşıma dahi gönderemiyorum. Total BS
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