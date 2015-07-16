Kardeş Payı “Mucit Bros” oyunu iOS ve Android için yayınlandı

Star TV'de yayınlanan Kardeş Payı dizisi bitmiş olsa da bu kez sevenlerinin karşısına mobil oyun ile çıkıyor. Su tesisatçısı iki kardeşin başından geçen hikayeleri anlatan dizi Kardeş Payı “Mucit Bros” adındaki mobil oyun ile App Store ve Google Play'de yerini almış durumda.

Hikayenin Mario'ya benzerliğinden yola çıkan yayıncı oyun isminde de Mario'ya gönderme yapmaktan kaçınmamış. Platform öğelerine sahip oyununda yine dizideki mekanlar ve karakterler de yer alıyor. Yalnızca Metin, Ali ve Feyyza karakterleri ile oynanabilen oyun toplamda 9 bölümden oluşuyor ve karakterler ile dizideki rollerine uygun görevler yerine getiriliyor.

Oynayabilmek için Facebook hesabıyla giriş yapmanın zorunlu olduğu oyunun Android sürümü 20 MB, iOS sürümü ise yaklaşık 50 MB boyutunda. Oyunu aşağıda yer alan linklere tıklayarak indirebilirsiniz.