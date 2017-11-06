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Karekod uygulaması, karşılıksız çeki bitiriyor

Bu yılın Ocak ayından itibaren zorunlu olan karekod uygulaması sayesinde geçtiğimiz yıla göre karşılıksız çekler yüzde 44 azaldı. Karekodsuz çeklerin tükenmesi ile karşılıksız çek sorunu bitecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Karekod uygulaması, karşılıksız çeki bitiriyor
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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, karşılıksız çekler ile ilgili açıklamalarda buldu. Palandöken, çeklere olan güvenin artığını belirterek, karşılıksız çek sayısının azalmasında çeklerde karekod uygulamasının etkili olduğunu ifade etti.
Karşılıksız çek sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 44 azaldığını vurgulayarak, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin Eylül 2017 Çek Raporu'na göre yılın ilk 9 ayında 333 bin 478 çek karşılıksız çıktı. Bunların 76 bini daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 oranında azaldı." ifadelerini kaydetti.

Çek Düzenleyenin Geçmişi Görüntülenebiliyor

Bu yıl Ocak ayından itibaren zorunlu olan karekod uygulaması ile çeklere güven arttı. Karekod uygulaması sayesinde çek düzenleyenin sicilini cep telefonlar üzerinden görüntülemek mümkün oluyor. Muhatap bankanın ticaret unvanını, çek sahibinin çek adet ve tutarı, son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adet ve tutarı, son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve hala ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarını mobil uygulama aracılığıyla görüntülemek mümkün oluyor.

Ocak ayından itibaren üretilen tüm çeklerin karekodlu olması zorunlu oldu. Bu tarihten önceki çekler karekodsuz olsa dahi kullanılabiliyor. Karekodsuz çeklerin tükenmesi ile karşılıksız çek sorunun ortadan kalkacağı tahmin ediliyor. Karşılıksız çeklerde son 8 yılda yüzde 74 azalma, son 1 yılda yüzde 44 azalma gerçekleşti.


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MustafaC53 1 yıl en beğenilen
Emin olun bu teknolojiyi birçok dünya devi ülkeden önce kullanıyoruz dur.
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hidrojennn 1 yıl
güzel bir gelişme ama vadeyi uzun tutar çakallar, tarihi gelmediği için karşılıksız çek belli olmaz. çekler kullanıldıktan sonra ilk çekin tarihi gelene kadar dolaşır. ilk alan veya ilk karşılıksız çek belli olduktan sonra elinde çekler olan esnafa patlar. onlarda kimseye veremez. hiç değilse piyasada çok dönmezler. bunu engellemenin tek yolu her çek yapragının belli bir rakama kadar yazılacak şekilde düzenlenmesi. mesela 1 yaprak en fazla kullanan firmaya göre 10bin ila 100bin tl arasına olması. %75 banka garantisinde olması. böylece eli taşın altına giren bankalar herkese bol keseden çek vermezler. ikinci bir yolda çeki alan firmanın bankaya araç, tapu ipotek vermesi olabilir. çekler karşılıksız çıkınca ipotekleri devreye koyup mağdurların zararını belli bir oranda karşılar.
güzel bir gelişme ama vadeyi uzun tutar çakallar, tarihi gelmediği için karşılıksız çek belli olmaz. çekler kullanıldıktan sonra ilk çekin tarihi gelene kadar d...
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DH Misafiri 1 yıl
niye? borcu karekod mu ödeyecek? Allah aşkına...
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fractal design 1 yıl
Sistem sadece daha önce çeki dönüp dönmediğini gösteriyor. Yani adam 20'lik çek alıp hepsini piyasaya dağıttıysa vadesi gelmeden çekin karşılığı olup olmadığını öğrenemezsin.
Karşılıksız çeke hapis cezasını kaldırmalarıyla piyadaki karşılıksız çek oranı %300 arttı. Yani sen vergini düzenli ödemek için çalışıyorsun ama devlet senin alacağını tahsil etmende yardımcı olmak yerine dolandırıcıların önünü açıyor. Karşılığını alamadığın ürünün vergisini (KDV) almayayım demiyor. Bir de bu alamadığın parayı gelir hanene yazıp bir de oradan gelir vergisi veriyorsun. Yani üretirken para harcadın, satarken KDV ekledin ama parasını alamadın. Tüm masraflar artı vergisi senden çıkıyor.
Karşılıksız çıkan evrak için hapis cezası olduğu dönemde. Avukata veriyordun çeki, işlemi başlatıyordun, hapis cezası olduğu için bulup buluşturup tıpış tıpış ödüyorlardı. Şimdi altında 500.000TL'lik araçlarla gezip çekini ödemeyenlerle dolu piyasa.
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fizisyen 1 yıl
karekod belki günü kurtarir. bilemedim
ama
karsiliksiz çekteki cezalar artmadan bunun önüne geçemezler.
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vahsisalata 1 yıl
Bir çek karşılıksız olduğunda çeki getiren şahıs bankadan çekin yaprak bedelini ister.
güncel rakam 1.410 tl
bu rakam 5.000 - 10.000 tl olmadan bankalar her gelene geçene çek verir.
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hidrojennn 1 yıl
güzel bir gelişme ama vadeyi uzun tutar çakallar, tarihi gelmediği için karşılıksız çek belli olmaz. çekler kullanıldıktan sonra ilk çekin tarihi gelene kadar dolaşır. ilk alan veya ilk karşılıksız çek belli olduktan sonra elinde çekler olan esnafa patlar. onlarda kimseye veremez. hiç değilse piyasada çok dönmezler. bunu engellemenin tek yolu her çek yapragının belli bir rakama kadar yazılacak şekilde düzenlenmesi. mesela 1 yaprak en fazla kullanan firmaya göre 10bin ila 100bin tl arasına olması. %75 banka garantisinde olması. böylece eli taşın altına giren bankalar herkese bol keseden çek vermezler. ikinci bir yolda çeki alan firmanın bankaya araç, tapu ipotek vermesi olabilir. çekler karşılıksız çıkınca ipotekleri devreye koyup mağdurların zararını belli bir oranda karşılar.
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Nevfel 1 yıl hidrojennn
Haberi oku kardeşim, sorgulama da adamın son 5 yılda kaç çek yazıp ödediği ve tutarlarına kadar çıkıyor.
Sen şimdi son 5 yılda 5 bin tlden büyük çek yazmamış adamdan 150 bin tl çek alır mısın? Veya daha önce hiç çek kaydı olmayandan çek alır mısın? Almazsın. Bu kadar basit.
Ticaretin içinde olanlar için çok büyük nimet bu.
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MustafaC53 1 yıl en beğenilen
Emin olun bu teknolojiyi birçok dünya devi ülkeden önce kullanıyoruz dur.
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winwin35 1 yıl
bununda bir çakallığını bulur bizim insanımız.
Az bekleyin.
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