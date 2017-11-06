Karekod uygulaması, karşılıksız çeki bitiriyor

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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, karşılıksız çekler ile ilgili açıklamalarda buldu. Palandöken, çeklere olan güvenin artığını belirterek, karşılıksız çek sayısının azalmasında çeklerde karekod uygulamasının etkili olduğunu ifade etti.

Karşılıksız çek sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 44 azaldığını vurgulayarak, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin Eylül 2017 Çek Raporu'na göre yılın ilk 9 ayında 333 bin 478 çek karşılıksız çıktı. Bunların 76 bini daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 oranında azaldı." ifadelerini kaydetti.

Çek Düzenleyenin Geçmişi Görüntülenebiliyor

Bu yıl Ocak ayından itibaren zorunlu olan karekod uygulaması ile çeklere güven arttı. Karekod uygulaması sayesinde çek düzenleyenin sicilini cep telefonlar üzerinden görüntülemek mümkün oluyor. Muhatap bankanın ticaret unvanını, çek sahibinin çek adet ve tutarı, son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adet ve tutarı, son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve hala ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarını mobil uygulama aracılığıyla görüntülemek mümkün oluyor.

Ocak ayından itibaren üretilen tüm çeklerin karekodlu olması zorunlu oldu. Bu tarihten önceki çekler karekodsuz olsa dahi kullanılabiliyor. Karekodsuz çeklerin tükenmesi ile karşılıksız çek sorunun ortadan kalkacağı tahmin ediliyor. Karşılıksız çeklerde son 8 yılda yüzde 74 azalma, son 1 yılda yüzde 44 azalma gerçekleşti.