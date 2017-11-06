Karekod uygulaması, karşılıksız çeki bitiriyor

Çek Düzenleyenin Geçmişi Görüntülenebiliyor
Bu yıl Ocak ayından itibaren zorunlu olan karekod uygulaması ile çeklere güven arttı. Karekod uygulaması sayesinde çek düzenleyenin sicilini cep telefonlar üzerinden görüntülemek mümkün oluyor. Muhatap bankanın ticaret unvanını, çek sahibinin çek adet ve tutarı, son beş yıl içerisinde ibrazında ödenen çeklerin adet ve tutarı, son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve hala ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarını mobil uygulama aracılığıyla görüntülemek mümkün oluyor.
Ocak ayından itibaren üretilen tüm çeklerin karekodlu olması zorunlu oldu. Bu tarihten önceki çekler karekodsuz olsa dahi kullanılabiliyor. Karekodsuz çeklerin tükenmesi ile karşılıksız çek sorunun ortadan kalkacağı tahmin ediliyor. Karşılıksız çeklerde son 8 yılda yüzde 74 azalma, son 1 yılda yüzde 44 azalma gerçekleşti.
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Karşılıksız çeke hapis cezasını kaldırmalarıyla piyadaki karşılıksız çek oranı %300 arttı. Yani sen vergini düzenli ödemek için çalışıyorsun ama devlet senin alacağını tahsil etmende yardımcı olmak yerine dolandırıcıların önünü açıyor. Karşılığını alamadığın ürünün vergisini (KDV) almayayım demiyor. Bir de bu alamadığın parayı gelir hanene yazıp bir de oradan gelir vergisi veriyorsun. Yani üretirken para harcadın, satarken KDV ekledin ama parasını alamadın. Tüm masraflar artı vergisi senden çıkıyor.
Karşılıksız çıkan evrak için hapis cezası olduğu dönemde. Avukata veriyordun çeki, işlemi başlatıyordun, hapis cezası olduğu için bulup buluşturup tıpış tıpış ödüyorlardı. Şimdi altında 500.000TL'lik araçlarla gezip çekini ödemeyenlerle dolu piyasa.
ama
karsiliksiz çekteki cezalar artmadan bunun önüne geçemezler.
güncel rakam 1.410 tl
bu rakam 5.000 - 10.000 tl olmadan bankalar her gelene geçene çek verir.
Sen şimdi son 5 yılda 5 bin tlden büyük çek yazmamış adamdan 150 bin tl çek alır mısın? Veya daha önce hiç çek kaydı olmayandan çek alır mısın? Almazsın. Bu kadar basit.
Ticaretin içinde olanlar için çok büyük nimet bu.
Az bekleyin.
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