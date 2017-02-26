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Karşınızda 3 silindirli hot hatch: yeni Ford Fiesta ST

Ford yeni Fiesta ST modeli ile hot hatch segmentine yeni bir boyut kazandırıyor. Aracın 1.5 litrelik turbo benzinli 200 beygir güçteki motoru 3 silindirli oluşuyla dikkat çekiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7,3b
1
56
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ford Performance yeni hırçın hatchback modeli 2018 Fiesta ST'yi resmiyete kavuşturdu. Modelle birlikte segmentte bir ilki deneyen firma, Fiesta ST'deki 1.5 litre turboşarjlı motor ile hot hatch sınıfını 3 silindirli motorla tanıştırdı.
Yeni Fiesta ST bu motorla 200 beygir güce ve 290 Nm torka sahip olurken, 0'dan 100 km/h hıza 6,7 saniyede çıkıyor. Karşılaştırma yapmamız gerekirse 1.6 litre turbo benzinli motora sahip güncel Fiesta ST'nin Avrupa versiyonu 182 beygir güç ve 240 Nm torka sahipken, Kuzey Amerika versiyonu ise 200 beygir güç ve 274 Nm torka sahip.
1.5 litre hacime sahip olmanın yanında silindir kapatma teknolojisine de sahip olan yeni motor, düşük yük durumunda yakıt tasarrufu ve düşük emisyon için 2 silindir olarak çalışıyor. Ford, tam güce geri dönmek için gereken 14 milisaniyenin bu geçişi kesintisiz hale getirdiğini belirtiyor.
Araçta Normal, Sport, Track isimli 3 adet farklı sürüş modu sunulurken, bu modlarla birlikte egzozda yer alan valflerin durumu değiştirilerek aracın daha sesli yada sessiz şekilde sürülmesine olanak tanınırken, gaz tepkisi, direksiyon sertliği ve stabilite kontrolü gibi özellikleri de değişiyor.
Aracın iç kısmında bizleri Recaro imzalı spor koltuklar karşılarken, ST logolu ve düz tabanlı direksiyon da aracın yapısına uygun olarak yerleştirilmiş. Orta konsolda Ford'un 8-inç ekranlı SYNC 3 isimli bilgi-eğlence ekranı yer alırken, bu ekranda bulunan Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile akıllı telefonu kolayca bağlamak mümkün.
Yeni Fiesta ST'nin kamuoyuna ilk gösterimi önümüzdeki ay Cenevre Otomobil Fuarında gerçekleşecek. Avrupa pazarında 3-kapılı ve 5-kapılı olarak 2 seçenek halinde sunulacak olan modelin satışları 2018'in ilk döneminde başlayacak.

http://autoweek.com/article/geneva-motor-show/next-gen-ford-fiesta-st-15-liters-fury Yorum Yaz
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canguler917 2 yıl
scirocco'ya gayet güzel alternatif olmuş,sc alan kesimin genellikle genç kesim olduğunu hesaba katarsak daha fazla beygir onlara daha çekici gelecektir,tabi bu beygirlerle kendilerinin ve başkalarının canını tehlikeye atmamaları temennisiyle
scirocco'ya gayet güzel alternatif olmuş,sc alan kesimin genellikle genç kesim olduğunu hesaba katarsak daha fazla beygir onlara daha çekici gelecektir,tabi bu ...
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Wraith Todd 2 yıl
araba güzel. and görmese bari.
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bluedevil866 1 ay
COP !
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korayreyiz 1 ay zotacing
Fiyatını bilir misiniz?
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zotacing 1 ay korayreyiz
Muhtelemelen 150.000-170.000TL arası bir fiyat biçilir. Net fiyatını bilmiyorum.
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korayreyiz 1 ay
Türkiyede satılıyor mu bunlar?
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zotacing 1 ay korayreyiz
Ford Premium bayileri isteğe göre sipariş alıyor.
Ankara'da Tur Oto, İstanbul'da Şahsuvaroğlu gibi yetkili bayiler Fiesta ST, Focus ST, Focus RS, Mustang, Ford GT gibi araçları Türkiye garantili olarak özel sipariş getirip satıyor.
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AA3437 1 ay
Yeni ST nin 4 kapılı versiyonu var mı acaba? Motoruna bayıldım
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ARTHUR. 2 yıl
o jantlarla 25 bin veririm, üstüne birde elimi öpecekler.
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mmg02 2 yıl
Arkadan b-mpv gibi duruyor
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aycibin 2 yıl
motoru çıkar kenara koy, gerisi çöp
ST yazısını kaldır,stardart uyuz bir tasarım.hiçbir albenisi yok yazık
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ciddi kedi 2 yıl
üff ne sıkarım bunla
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ugacomtr 2 yıl
@callbabun bundan eşlere almak lazım :P
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executorq 2 yıl
110'a satarlar artık
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