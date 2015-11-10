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Karşınızda ARM'ın en verimli işlemci çekirdeği : Cortex-A35

64-bit mimarisinde uzun süredir sessizliğini koruyan İngiliz mobil yonga tasarımcısı ARM, giriş seviyesine yönelik olarak Cortex-A35 çekirdeği ile sessizliğini bozdu.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda ARM'ın en verimli işlemci çekirdeği : Cortex-A35



Yıllardır mobil dünya pazarında kendi mimarisi ile boy gösteren ve başka hiçbir mimariye adeta hayat hakkı tanımayan ARM, kendisini geliştirmeye devam ediyor. Firma şimdiye kadarki en verimli işlemci çekirdeği olduğunu iddia ettiği Cortex-A35'i resmiyete kavuşturdu.

32-bit cephesinde pek çok işlemci çekirdeği geliştiren ARM, 64-bit trendine katıldıktan sonra uzun süre Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerine bağlı kalmış, bu yılın başlarında da mimarinin en güçlüsü Cortex-A72'yi lanse etmişti. Giriş seviyesi tarafında pek sesi çıkmayan ARM, Cortex-A35 ile sessizliğini bozdu. 

Cortex-A35 ile birlikte firmanın karşılaştırma tablosunda da değişiklikler yaşandı. Daha önce Cortex-A53 çekirdeğini 32-bit Cortex-A7 çekirdeğinin devamı, Cortex-A57 çekirdeğini de 32-bit Cortex-A15 çekirdeğinin devamı olarak görüyorduk. Yeni tabloda durum biraz farklı.

ARM'ın 32-bit mimarisindeki en güçlü Cortex-A17 çekirdeğinin 64-bit mimarisindeki devamı Cortex-A72 olarak duruyor. Cortex-A15 çekirdeğinin devamı ise Cortex-A57 oldu. Orta seviyedeki Cortex-A9 ve Cortex-A12 çekirdeklerinin devamı ise Cortex-A53 olarak belirginleşiyor. En alt seviyedeki Cortex-A5 ve Cortex-A7 çekirdekleri ise 64-bit mimarisinde Cortex-A35 çekirdeğinde hayat buluyor. 

Cortex-A35 en iyi enerji tasarrufuna odaklanıyor ve giriş seviyesi akıllı telefonları hedefliyor. ARM'ın 2020 yılında öngördüğü bir milyar giriş seviyesi akıllı telefon satışında Cortex-A35 çekirdeği önemli bir rol oynayacak. 

Cortex-A35 çekirdeğinin zar alanı Cortex-A53 çekirdeğinden yüzde 25 küçük ve bu bakımdan yüzde 33 daha az enerji harcıyor. İş hattı ve NEON kayar nokta performansında yapılan optimizasyonlarla Cortex-A7 çekirdeğinden ise yüzde 40 civarında daha fazla performans gösteriyor. Cortex-A35 çekirdeği big.LITTLE formunda Cortex-A57 ve Cortex-A72 çekirdekleri ile birlikte kullanılabilecek. 

1GHz seviyesinde çekirdek başına 90mW enerji harcayan Cortex-A35 miliwatt başına performans konusunda lider olmayı hedefliyor. 64-bit mimarisinde giriş seviyesine yönelik yenilikler arayan akıllı telefon üreticilerinin oldukça işine yarayacak olan Cortex-A35 çekirdeğinin gelecek yıl piyasaya çıkması bekleniyor.  

http://hexus.net/tech/news/cpu/87977-arm-sets-sights-next-billion-smartphone-users-cortex-a35/ Yorum Yaz
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klimatavsiye 4 yıl en beğenilen
ZAten şuan en dandik işlemci bile hızlı kalıyor , 4 adet a35 çekirdekli bir işlemci herkesin işini görecektir. Artık şu batarya süreleri uzasın , performanstan daha çok kullanım süreleri artısın.
20 saat ekran açık süresi veren telefon istiyorum .
ZAten şuan en dandik işlemci bile hızlı kalıyor , 4 adet a35 çekirdekli bir işlemci herkesin işini görecektir. Artık şu batarya süreleri uzasın , performanstan...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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SEO-Uzmanı 4 yıl
benchmark testi ile gelde bir bakalım ne dir ! ne değil dir ! diye !
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King Stannis 4 yıl
Giriş seviyesinde uzun süredir Mediatek'in sesi çıkmıyordu nedeni anlaşıldı, a35li işlemcileri görürüz yakında, hem güç tüketimi hemde performans farkını a7 ile değil de a53le kıyaslayan bir tablo olsa iyi olurdu.
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JoeyBane 4 yıl
Kagit uzerindeki veriler sahane goruluyor.
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Patren 4 yıl
bakarim ne kadar iyi olcak
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V4LKyR 4 yıl
Yani çekirdek başına tam yükte mi 90mW güç tüketiyor? Ve A7'den de 40% daha hızlı. Ve 64-bit.
Çok iyi.
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OverClocK1ng 4 yıl
İşte bu gerçekten çok iyi oldu. En azından 4 tane A35 + 4 de A72 ile, performanstan ödün vermeden daha iyi şarj süreleri ve daha az güç tükettiği için de daha az ısınma elde edebileceğiz..
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OverClocK1ng 4 yıl
İşte bu gerçekten çok iyi oldu. En azından 4 tane A35 + 4 de A72 ile, performanstan ödün vermeden daha iyi şarj süreleri ve daha az güç tükettiği için de daha az ısınma elde edebileceğiz..
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edd121 4 yıl
big little v2 çıksın 2 a35 2 a53 4 tane a72 koysunlar her çekirdek gerektiği yerde açılıp kapansın heyvan gibi tasarruf ve verimlilik sağlanmaz mı :)
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kadirirdem 4 yıl
Gayet guzel suan en dusuk islemciler bile duruma gore degisir ama yeterli oluyor...
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Lazeran 4 yıl
4xA35 4xA72
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klimatavsiye 4 yıl en beğenilen
ZAten şuan en dandik işlemci bile hızlı kalıyor , 4 adet a35 çekirdekli bir işlemci herkesin işini görecektir. Artık şu batarya süreleri uzasın , performanstan daha çok kullanım süreleri artısın.
20 saat ekran açık süresi veren telefon istiyorum .
1 Yanıt Yanıtla +11
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berkcombil 4 yıl klimatavsiye
klimatavsiye
ZAten şuan en dandik işlemci bile hızlı kalıyor , 4 adet a35 çekirdekli bir işlemci herkesin işini görecektir. Artık şu batarya süreleri uzasın , performanstan daha çok kullanım süreleri artısın.
20 saat ekran açık süresi veren telefon istiyorum .

Burada iş daha çok ekranlarda bitiyor. Büyük ve yüksek çözünürlüklü ekranlar halen yeterli düşük güç tüketimine sahip değiller.
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