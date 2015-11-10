Karşınızda ARM'ın en verimli işlemci çekirdeği : Cortex-A35









Yıllardır mobil dünya pazarında kendi mimarisi ile boy gösteren ve başka hiçbir mimariye adeta hayat hakkı tanımayan ARM, kendisini geliştirmeye devam ediyor. Firma şimdiye kadarki en verimli işlemci çekirdeği olduğunu iddia ettiği Cortex-A35'i resmiyete kavuşturdu.





32-bit cephesinde pek çok işlemci çekirdeği geliştiren ARM, 64-bit trendine katıldıktan sonra uzun süre Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerine bağlı kalmış, bu yılın başlarında da mimarinin en güçlüsü Cortex-A72'yi lanse etmişti. Giriş seviyesi tarafında pek sesi çıkmayan ARM, Cortex-A35 ile sessizliğini bozdu.





Cortex-A35 ile birlikte firmanın karşılaştırma tablosunda da değişiklikler yaşandı. Daha önce Cortex-A53 çekirdeğini 32-bit Cortex-A7 çekirdeğinin devamı, Cortex-A57 çekirdeğini de 32-bit Cortex-A15 çekirdeğinin devamı olarak görüyorduk. Yeni tabloda durum biraz farklı.





ARM'ın 32-bit mimarisindeki en güçlü Cortex-A17 çekirdeğinin 64-bit mimarisindeki devamı Cortex-A72 olarak duruyor. Cortex-A15 çekirdeğinin devamı ise Cortex-A57 oldu. Orta seviyedeki Cortex-A9 ve Cortex-A12 çekirdeklerinin devamı ise Cortex-A53 olarak belirginleşiyor. En alt seviyedeki Cortex-A5 ve Cortex-A7 çekirdekleri ise 64-bit mimarisinde Cortex-A35 çekirdeğinde hayat buluyor.





Cortex-A35 en iyi enerji tasarrufuna odaklanıyor ve giriş seviyesi akıllı telefonları hedefliyor. ARM'ın 2020 yılında öngördüğü bir milyar giriş seviyesi akıllı telefon satışında Cortex-A35 çekirdeği önemli bir rol oynayacak.





Cortex-A35 çekirdeğinin zar alanı Cortex-A53 çekirdeğinden yüzde 25 küçük ve bu bakımdan yüzde 33 daha az enerji harcıyor. İş hattı ve NEON kayar nokta performansında yapılan optimizasyonlarla Cortex-A7 çekirdeğinden ise yüzde 40 civarında daha fazla performans gösteriyor. Cortex-A35 çekirdeği big.LITTLE formunda Cortex-A57 ve Cortex-A72 çekirdekleri ile birlikte kullanılabilecek.





1GHz seviyesinde çekirdek başına 90mW enerji harcayan Cortex-A35 miliwatt başına performans konusunda lider olmayı hedefliyor. 64-bit mimarisinde giriş seviyesine yönelik yenilikler arayan akıllı telefon üreticilerinin oldukça işine yarayacak olan Cortex-A35 çekirdeğinin gelecek yıl piyasaya çıkması bekleniyor.

http://hexus.net/tech/news/cpu/87977-arm-sets-sights-next-billion-smartphone-users-cortex-a35/