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Karşınızda Western Digital Black²; 120 GB SSD ve 1 TB sabit disk bir arada

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,6b
1
60
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Karşınızda Western Digital Black²; 120 GB SSD ve 1 TB sabit disk bir arada
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarımızda veri depolayabilmemiz için halihazırda üç farklı alternatifimiz bulunuyor. Bu alternatifleri mekanik sabit diskler, SSD'ler ve SSD'lerin tampon bellek olarak tanımlandığı hibrit sabit diskler şeklinde sıralamamız mümkün. Veri depolama teknolojileri alanında yılların deneyimine sahip olan Western Digital'ın bugün tanıttığı Black², donanım dünyasına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
2.5-inç'lik (9.5 mm kalınlık) form faktöründe geliştirilen Black², 120 GB kapasiteli SSD ile 5400 devir / dakika hızında çalışan, 1 TB kapasiteli sabit diski bünyesinde barındırıyor. SSD ile sabit diskin, bilgisayar tarafından iki ayrı depolama alanı olarak algılandığının altını çizelim. Gerek performansa gerekse geniş depolama alanına ihtiyaç duyan dizüstü bilgisayar kullanıcıları, SSD ile sabit disk arasında tercih yapmak zorunda kalmaktaydı. Black² ile bu zorunluluk ortadan kaldırılmış oldu. Black²'nin 120 GB'lık SSD bölümüne işletim sistemi yüklendikten sonra, 1 TB'lık bölümü kullanıma açabilmek adına Western Digital'ın özel yazılımını yüklemek gerekiyor. Bu yazılım şimdilik Windows işletim sistemiyle (XP ve sonraki sürümler) uyumlu durumda.
20 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla ve JMicron üretimi JMF667H kontrolcüyle donatılan SSD, saniyede 350 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 140 MB'a varan sıralı yazma hızına erişebiliyor.
SATA-III (6 Gb/sn) arabirimine destek veren Black²'nin beş yıllık garanti kapsamında satışa sunulması planlanıyor. Ürünün tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 299$ seviyesinde olacak.
Karşınızda Western Digital Black²; 120 GB SSD ve 1 TB sabit disk bir arada
Karşınızda Western Digital Black²; 120 GB SSD ve 1 TB sabit disk bir arada

http://www.anandtech.com/show/7540/western-digital-releases-black2-120gb-ssd-1tb-hd-dualdrive-in-25-form-factor Yorum Yaz
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hiickimse 6 yıl en beğenilen
299$ = 600 TL hesabından ben 250 TL ye daha hızlı bir ssd ve 250 TL ye 2 TB 7200 devirlik hdd alacağımı düşünürsem daha kalı gibi duruyor.
1 Yanıt Yanıtla +25
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OverClocK1ng 6 yıl
hiickimse
299$ = 600 TL hesabından ben 250 TL ye daha hızlı bir ssd ve 250 TL ye 2 TB 7200 devirlik hdd alacağımı düşünürsem daha kalı gibi duruyor.

Çok güzeeeeel. Diyelim Notebook'un var ve hızlı açılsın, hızlı çalışsın ama kapasitesi de yüksek olsun istiyorsun.
Fakat notebook'ta 2 tane değil 1 tane harddisk takacak yer var.
Normal disk taksan, 1TB ama yavaş olur.
SSD taksan çok yüksek kapasite binlerce lira ve ayrıca ömrü azalıyor.
2 sinden de takamıyorsun, disk takma yeri 1 tane...
Naapcaan mecbuuuuuur, akıtacağına elemini kederini, alacan bir tane Black2 geçecen. Ne çekcen beeee...

hiickimse299$ = 600 TL hesabından ben 250 TL ye daha hızlı bir ssd ve 250 TL ye 2 TB 7200 devirlik hdd alacağımı düşünürsem daha kalı gibi duru...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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OverClocK1ng 6 yıl e_capkan
e_capkan
hiickimse
299$ = 600 TL hesabından ben 250 TL ye daha hızlı bir ssd ve 250 TL ye 2 TB 7200 devirlik hdd alacağımı düşünürsem daha kalı gibi duruyor.
adamlar ikisini 2.5" lik hdd kasasına sığdırmış ama :)

Millet anlamıyor ki...

Adamlar halen bunun PC için olduğunu düşünüyorlar. Sonra da diyorlar ki "Ben bir tane SSD alırım, bir de normal 7200 lük disk. Daha hızlı olur"

Düşünmüyorlar ki, bunu üreten adamlar hibrit disk yapmadığına göre ve takınca 2 ayrı disk olarak göründüğüne göre, 2 tane diski tek bağlantıda bağlayabilmek için böyle yapmışlar. Ayrıca 2.5 inç olduğuna göre notebooklarda tek disk yuvası olduğu için onlarda hem yüksek kapasite hem de yüksek hız bir arada olsun diye yapılmış diye düşünmüyorlar ki...

Ayrıca takmışlar 7200 devire. Daha geçen gün diskim bozuldu ve içerisindeki bir sürü film de gitti.
Bir kişi de düşünüp "Yahu 5400 devir diskin bozulma şansı 7200 e göre çok daha az. Zaten diskler yeterince hızlı.
Varsın jet gibi olmasın ama bilgilerim sağlam kalsın. Zaten içinde SSD de olduğu için hızlı" demiyor...

Ayrıca burada bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum.

5400 Devir diskler yavaş değildir...

O eskidendi.

Eskiden disklerin boyutları 120 GB iken 5400 devir dönerken yavaş idi. Sonra notebook disklerinde de 320 GB larda falan 7200 devirler çıkmaya başladı.
7200 Devir disklerin eskiye oranla 5400 lerden hızlı olduğu tek konu erişim süresi kaldı o kadar. Normalde şu anki 5400 devir diskler, erişim süresi olarak
değil ama hız olarak eski 320 GB veya 500 GB 7200 devir disklerden daha hızlıdır.

Sebebini de açıklayayım. Bildiğiniz gibi 2.5 inç disklerin içerisindeki disk plakasının boyutu 320 GB olanda da aynı boyutta, 500 GB olanda da 1Terabyte olanda da.

Eski 7200 devir bir disk, 5400 devir eski bir diske oranla %33 daha hızlıdır. Aynı zamanda erişim süresi de daha düşüktür. Bu yüzden iki açıdan da daha hızlıdır.

Ama bugünün 1000 GB bir 5400 devir diski, eski bir 7200 devir 500 GB olan diskten daha hızlıdır.
Çünkü ikisinin de içerisindeki disk plakasının boyutu aynıdır. 7200 Devir diskin 5400 den %33 hızlı olduğunu biliyoruz.
Ama hesaba katmadığınız şey "Veri yoğunluğu". Yani 1000 GB 2.5 inç bir diskteki veri yoğunluğu yine 2.5 inç boyutunda
olan 500 GB bir diske göre 2 kat fazladır. Çünkü diskin plakası aynı boyutta, ama yazılan veri 2 kat fazla olduğuna göre
yazılan verilerin birbirine olan yakınlığı 1 TB olan diskte yarı yarıya daha azdır. Bu yüzden 5400 devirde dönen 1 Terabyte
kapasiteli bir disk, aynı hızda dönen 500 GB kapasiteli diske göre 2 kat daha fazla veri okur.

500 GB 7200 devirli bir disk, 500 GB 5400 Devirli bir diskten %33 olduğuna göre,

1 TB 5400 Devirli disk de, 500 GB 5400 devirli bir diskten 2 kat hızlı olduğuna göre

1 TB 5400 devirli disk, eski 7200 devirli 500 GB diskten çok daha hızlıdır.

Tabi erişim süresi olarak değil. Dosya kopyalama, büyük dosyalar vs. gibi işlemlerde.

Ama burada dikkat etmeniz gereken şey, alacağınız 1 TB diskin de tek plakalı olmasına dikkat etmeniz.

Yani 1 Terabyte ama 2 plaketli bir disk alırsanız avantaj olmaz.

Ayrıca 5400 Devir tek iğneli diskin bozulma şansı 7200 e göre çok daha da azdır.

Geçenlerde Western Digital Caviar Blue disk incelemesi vardı hatırlarsanız. Bu diskte tek plaka 1 TB disk var.
Ve testlerde de acayip güzel performanslı çıkmıştı. Ben de arkadaşa almıştım.
e_capkanhiickimse299$ = 600 TL hesabından ben 250 TL ye daha hızlı bir ssd ve 250 TL ye 2 TB 7200 devirlik hdd alacağım...
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1OOOOOO 6 yıl
Mekaniğin maliyeti ssdye gore daha pahali olmasi gerekmezmi kim yiyor by ssdlerin kaymağını? 120 gb koyan 1 tb da koyar.
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-gg- 6 yıl
Biraz pahalı ama, notebook kullananlar için iyi olmuş
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aoguz 6 yıl
Görünce umutlanmıştım. Ama Windows'ta bir araçla 1 TB mekanik diski kullanıma açabiliyor olmak ayrı bir saçmalık olmuş. Çünkü yıllardır masaüstünde linux kullanıyorum. :)
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aoguz 6 yıl
OverClocK1ng
Ayrıca takmışlar 7200 devire. Daha geçen gün diskim bozuldu ve içerisindeki bir sürü film de gitti. Bir kişi de düşünüp Yahu 5400 devir diskin bozulma şansı 7200 e göre çok daha az. Zaten diskler yeterince hızlı. Varsın jet gibi olmasın ama bilgilerim sağlam kalsın. Zaten içinde SSD de olduğu için hızlı demiyor... Ayrıca burada bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. 5400 Devir diskler yavaş değildir... O eskidendi. Eskiden disklerin boyutları 120 GB iken 5400 devir dönerken yavaş idi.

Bilimsellikten uzak bir mesaj yazmışsın. Hız ölçümleri hala 7200 rpm disklerin 5400 rpm modellerine göre hem erişim hem veri transferinde %20-30 daha hızlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca yıllarca 7200 rpm diskler kullandım, hiç arıza yaşamadım. "XXX diskim vardı bozuldu" demek istatistik bilimini tamamen çöpe atmak oluyor. 10.000 adet disk ile bu istatistiği verseniz o zaman doğru bir bilgi olurdu. Ayrıca hep güncel 5400 rpm diskler ile eski nesil 7200 rpm diskleri karşılaştırmışsınız. Aynı nesil ve aynı kapasitede diskleri karşılaştırmanız gerek.
iyi günler
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halog 6 yıl
Helal olsun gerçekten.
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dreamblue35 6 yıl
bilgi satmak işte böyle bir şey! bilgi güçtür
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yc#1 6 yıl
kayisikent
120 GB SSD ile 1 TB sabit diski bir arada sunan yeni ürün Aralık sonunda Türkiyede olacak. Western Digital (WD)nin yüksek performanslı (ve bir hayli pahalı) disk aliesi olan Black serisi evrim geçirdi, SSD teknolojisine geçti. WD Black 2 adlı yeni sabit disk, içinde hem 120 GBlık bir SSD hem de 1 TBlık WD Black disk barındırıyor. Böylece tüketicilere toplam 1.120 GBlık bir disk sunuluyor ama karşılışında da Türkiye fiyatı olarak 1.040 TL isteniyor. Windows XPden, Windows 8e ve Linux türevlerine kadar desteklenen bu yeni disk, bilgisayar tarafından SSD kısmı ve sabit disk kısmı 2 ayrı disk olarak görülüyor. WD Black 2nin bilgisayara, yani laptopa takılması için ayrıca bir aparat gerekmiyor. haberler.com/... ahaha 1000liraya kim alır bunu Allah aşkına [:]. 500-600 de anlayalım.

760 liraya 240 GB senkron SSD ve 2.5" 2 TB USB 3.0 harici disk almak mümkün.
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joe34joe 6 yıl
notebook lar için çok yerinde bir ürn ssd notbookların can damarı hızlı büyük disk alanı isteyenler için güzel bir ürün
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Recharged 6 yıl
Sunulan çözüm her ne kadar güzel olsada biçilen fiyat fazla.
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ezimuse 6 yıl
Herkes 7200rpm disk olsaydı demiş. Laptopta 7200rpm ün gürültüsünden emin olun ki duramazsınız. Özellikle masa da duruyorsa ve yalnızsanız iliklerinize kadar sesi ve titreşimi hissedersiniz. Şu an 5400 rpm disk bile laptopun fan gürültüsünden daha fazla ses çıkartıyor.

Bu ürün sadece laptop kullanımına yöneliktir. Açıkcası laptopumun disk yuvasını çıkartmak yerine bu ürünün ucuzlamasını bekler bunu yada muadilini alırım.
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JoeyBane 6 yıl
Fiyatı biraz düşük olsaydı raid 0 ile iyi işler çıkartırdı.
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fth-bsky 6 yıl
notebook kullanıcıları için iyi bir çözüm olsada ben ssd ve harici disk kullanımını daha mantıklı buluyorum ama tercih meselesi tabi. yinede aynı fiyata 256 gb lık daha performanslı bir ssd ve usb 3.0 destekli 1 tb lik bir harici disk alınabilir.
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