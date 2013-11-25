Karşınızda Western Digital Black²; 120 GB SSD ve 1 TB sabit disk bir arada

Haber Editörü
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarımızda veri depolayabilmemiz için halihazırda üç farklı alternatifimiz bulunuyor. Bu alternatifleri mekanik sabit diskler, SSD'ler ve SSD'lerin tampon bellek olarak tanımlandığı hibrit sabit diskler şeklinde sıralamamız mümkün. Veri depolama teknolojileri alanında yılların deneyimine sahip olan Western Digital'ın bugün tanıttığı Black², donanım dünyasına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
2.5-inç'lik (9.5 mm kalınlık) form faktöründe geliştirilen Black², 120 GB kapasiteli SSD ile 5400 devir / dakika hızında çalışan, 1 TB kapasiteli sabit diski bünyesinde barındırıyor. SSD ile sabit diskin, bilgisayar tarafından iki ayrı depolama alanı olarak algılandığının altını çizelim. Gerek performansa gerekse geniş depolama alanına ihtiyaç duyan dizüstü bilgisayar kullanıcıları, SSD ile sabit disk arasında tercih yapmak zorunda kalmaktaydı. Black² ile bu zorunluluk ortadan kaldırılmış oldu. Black²'nin 120 GB'lık SSD bölümüne işletim sistemi yüklendikten sonra, 1 TB'lık bölümü kullanıma açabilmek adına Western Digital'ın özel yazılımını yüklemek gerekiyor. Bu yazılım şimdilik Windows işletim sistemiyle (XP ve sonraki sürümler) uyumlu durumda.
20 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla ve JMicron üretimi JMF667H kontrolcüyle donatılan SSD, saniyede 350 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 140 MB'a varan sıralı yazma hızına erişebiliyor.
SATA-III (6 Gb/sn) arabirimine destek veren Black²'nin beş yıllık garanti kapsamında satışa sunulması planlanıyor. Ürünün tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 299$ seviyesinde olacak.
http://www.anandtech.com/show/7540/western-digital-releases-black2-120gb-ssd-1tb-hd-dualdrive-in-25-form-factor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok güzeeeeel. Diyelim Notebook'un var ve hızlı açılsın, hızlı çalışsın ama kapasitesi de yüksek olsun istiyorsun.
Fakat notebook'ta 2 tane değil 1 tane harddisk takacak yer var.
Normal disk taksan, 1TB ama yavaş olur.
SSD taksan çok yüksek kapasite binlerce lira ve ayrıca ömrü azalıyor.
2 sinden de takamıyorsun, disk takma yeri 1 tane...
Naapcaan mecbuuuuuur, akıtacağına elemini kederini, alacan bir tane Black2 geçecen. Ne çekcen beeee...
Millet anlamıyor ki...
Adamlar halen bunun PC için olduğunu düşünüyorlar. Sonra da diyorlar ki "Ben bir tane SSD alırım, bir de normal 7200 lük disk. Daha hızlı olur"
Düşünmüyorlar ki, bunu üreten adamlar hibrit disk yapmadığına göre ve takınca 2 ayrı disk olarak göründüğüne göre, 2 tane diski tek bağlantıda bağlayabilmek için böyle yapmışlar. Ayrıca 2.5 inç olduğuna göre notebooklarda tek disk yuvası olduğu için onlarda hem yüksek kapasite hem de yüksek hız bir arada olsun diye yapılmış diye düşünmüyorlar ki...
Ayrıca takmışlar 7200 devire. Daha geçen gün diskim bozuldu ve içerisindeki bir sürü film de gitti.
Bir kişi de düşünüp "Yahu 5400 devir diskin bozulma şansı 7200 e göre çok daha az. Zaten diskler yeterince hızlı.
Varsın jet gibi olmasın ama bilgilerim sağlam kalsın. Zaten içinde SSD de olduğu için hızlı" demiyor...
Ayrıca burada bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum.
5400 Devir diskler yavaş değildir...
O eskidendi.
Eskiden disklerin boyutları 120 GB iken 5400 devir dönerken yavaş idi. Sonra notebook disklerinde de 320 GB larda falan 7200 devirler çıkmaya başladı.
7200 Devir disklerin eskiye oranla 5400 lerden hızlı olduğu tek konu erişim süresi kaldı o kadar. Normalde şu anki 5400 devir diskler, erişim süresi olarak
değil ama hız olarak eski 320 GB veya 500 GB 7200 devir disklerden daha hızlıdır.
Sebebini de açıklayayım. Bildiğiniz gibi 2.5 inç disklerin içerisindeki disk plakasının boyutu 320 GB olanda da aynı boyutta, 500 GB olanda da 1Terabyte olanda da.
Eski 7200 devir bir disk, 5400 devir eski bir diske oranla %33 daha hızlıdır. Aynı zamanda erişim süresi de daha düşüktür. Bu yüzden iki açıdan da daha hızlıdır.
Ama bugünün 1000 GB bir 5400 devir diski, eski bir 7200 devir 500 GB olan diskten daha hızlıdır.
Çünkü ikisinin de içerisindeki disk plakasının boyutu aynıdır. 7200 Devir diskin 5400 den %33 hızlı olduğunu biliyoruz.
Ama hesaba katmadığınız şey "Veri yoğunluğu". Yani 1000 GB 2.5 inç bir diskteki veri yoğunluğu yine 2.5 inç boyutunda
olan 500 GB bir diske göre 2 kat fazladır. Çünkü diskin plakası aynı boyutta, ama yazılan veri 2 kat fazla olduğuna göre
yazılan verilerin birbirine olan yakınlığı 1 TB olan diskte yarı yarıya daha azdır. Bu yüzden 5400 devirde dönen 1 Terabyte
kapasiteli bir disk, aynı hızda dönen 500 GB kapasiteli diske göre 2 kat daha fazla veri okur.
500 GB 7200 devirli bir disk, 500 GB 5400 Devirli bir diskten %33 olduğuna göre,
1 TB 5400 Devirli disk de, 500 GB 5400 devirli bir diskten 2 kat hızlı olduğuna göre
1 TB 5400 devirli disk, eski 7200 devirli 500 GB diskten çok daha hızlıdır.
Tabi erişim süresi olarak değil. Dosya kopyalama, büyük dosyalar vs. gibi işlemlerde.
Ama burada dikkat etmeniz gereken şey, alacağınız 1 TB diskin de tek plakalı olmasına dikkat etmeniz.
Yani 1 Terabyte ama 2 plaketli bir disk alırsanız avantaj olmaz.
Ayrıca 5400 Devir tek iğneli diskin bozulma şansı 7200 e göre çok daha da azdır.
Geçenlerde Western Digital Caviar Blue disk incelemesi vardı hatırlarsanız. Bu diskte tek plaka 1 TB disk var.
Ve testlerde de acayip güzel performanslı çıkmıştı. Ben de arkadaşa almıştım.