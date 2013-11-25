Karşınızda Western Digital Black²; 120 GB SSD ve 1 TB sabit disk bir arada

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarımızda veri depolayabilmemiz için halihazırda üç farklı alternatifimiz bulunuyor. Bu alternatifleri mekanik sabit diskler, SSD'ler ve SSD'lerin tampon bellek olarak tanımlandığı hibrit sabit diskler şeklinde sıralamamız mümkün. Veri depolama teknolojileri alanında yılların deneyimine sahip olan Western Digital'ın bugün tanıttığı Black², donanım dünyasına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.



2.5-inç'lik (9.5 mm kalınlık) form faktöründe geliştirilen Black², 120 GB kapasiteli SSD ile 5400 devir / dakika hızında çalışan, 1 TB kapasiteli sabit diski bünyesinde barındırıyor. SSD ile sabit diskin, bilgisayar tarafından iki ayrı depolama alanı olarak algılandığının altını çizelim. Gerek performansa gerekse geniş depolama alanına ihtiyaç duyan dizüstü bilgisayar kullanıcıları, SSD ile sabit disk arasında tercih yapmak zorunda kalmaktaydı. Black² ile bu zorunluluk ortadan kaldırılmış oldu. Black²'nin 120 GB'lık SSD bölümüne işletim sistemi yüklendikten sonra, 1 TB'lık bölümü kullanıma açabilmek adına Western Digital'ın özel yazılımını yüklemek gerekiyor. Bu yazılım şimdilik Windows işletim sistemiyle (XP ve sonraki sürümler) uyumlu durumda.



20 nm'lik üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla ve JMicron üretimi JMF667H kontrolcüyle donatılan SSD, saniyede 350 MB'a varan sıralı okuma hızına ve saniyede 140 MB'a varan sıralı yazma hızına erişebiliyor.



SATA-III (6 Gb/sn) arabirimine destek veren Black²'nin beş yıllık garanti kapsamında satışa sunulması planlanıyor. Ürünün tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 299$ seviyesinde olacak.

http://www.anandtech.com/show/7540/western-digital-releases-black2-120gb-ssd-1tb-hd-dualdrive-in-25-form-factor