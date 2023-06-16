Xbox One için yolun sonuna gelindi: Microsoft oyunları artık yalnızca Series S ve Series X için geliştirilecek

Yeni oyunlar yalnızca Xbox Series platformlarına gelecek
Microsoft’un yeni nesil konsolları Xbox Series S ve Xbox Series X, 2020 yılında hayatımıza girse de Microsoft, Xbox stüdyo oyunlarının Xbox One platformlarına gelmesi için de çaba göstermişti. Geçtiğimiz yıl itibari ile birçok üçüncü parti, 8.nesil konsolları es geçmeye başlasa da Microsoft, birçok yapımı ile bu konsolları desteklemeye devam etti. Ancak görünüşe göre firma, artık bu fikrinden vazgeçmiş.
Axios ile röportajı sırasında Xbox Game Studios patronu Matt Booty, Microsoft’un artık 9.nesil geçiş yaptığını belirtti. An itibari ile hiçbir birinci parti Xbox stüdyosu, One platformu için oyun geliştiriyor. The Elder Scrolls Online gibi canlı servis oyunları platformda desteklenmeye devam edecek ancak Starfield, TES6 ve Forza Motorsport gibi yapımlar maalesef Xbox One konsolları için çıkış yapmayacak. Playstation 4 de muhtemelen önümüzdeki yıl içerisinde Sony tarafından terk edilecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi