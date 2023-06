Xbox One için yolun sonuna gelindi: Microsoft oyunları artık yalnızca Series S ve Series X için geliştirilecek

Tam Boyutta Gör 2013 yılında problemli bir çıkış ile hayatımıza giren Xbox One, birçok açıdan Playstation 4’ün gerisinde kalmıştı. Sony’nin tekrar önüne geçmek isteyen Microsoft, 2017 yılında “gelmiş geçmiş en güçlü konsol” adında Xbox One X’i piyasaya sürmüştü. Bu zamana kadar birçok birinci ve üçüncü parti oyunlarına sahip olan bu nesil için yolun sonu gözüktü.

Microsoft’un yeni nesil konsolları Xbox Series S ve Xbox Series X, 2020 yılında hayatımıza girse de Microsoft, Xbox stüdyo oyunlarının Xbox One platformlarına gelmesi için de çaba göstermişti. Geçtiğimiz yıl itibari ile birçok üçüncü parti, 8.nesil konsolları es geçmeye başlasa da Microsoft, birçok yapımı ile bu konsolları desteklemeye devam etti. Ancak görünüşe göre firma, artık bu fikrinden vazgeçmiş.

Axios ile röportajı sırasında Xbox Game Studios patronu Matt Booty, Microsoft’un artık 9.nesil geçiş yaptığını belirtti. An itibari ile hiçbir birinci parti Xbox stüdyosu, One platformu için oyun geliştiriyor. The Elder Scrolls Online gibi canlı servis oyunları platformda desteklenmeye devam edecek ancak Starfield, TES6 ve Forza Motorsport gibi yapımlar maalesef Xbox One konsolları için çıkış yapmayacak. Playstation 4 de muhtemelen önümüzdeki yıl içerisinde Sony tarafından terk edilecektir.

