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Karşınızda dünyanın en ince akıllı telefonu : Huawei Ascend P6

5 yıl
3,6b
1
54
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda dünyanın en ince akıllı telefonu : Huawei Ascend P6

 Akıllı telefonlarda incelik yarışı giderek hız kazanırken, yarışta liderliği yine bir Çinli firma devraldı. Bir süredir bilgileri internette paylaşılan 6.18mm gövde kalınlığına sahip Huawei Ascend P6 modeli resmi olarak tanıtıldı.

Londra'da tanıtımı yapılan Ascend P6, tamamen metal kasasıyla da premium sınıfı akıllı telefonlar arasına adını yazdırıyor. 4.7 inçlik LCD ekran 720p çözünürlüğe sahip ve dokunmatik panel de üzerine entegre edildiği için inceliğe önemli bir katkı yapıyor. 

İşlemci tahminen Huawei'nin K3V2 modeli olmakla birlikte 1.5GHz saat hızında ve 4 çekirdekli. 8GB depolama kapasitesi microSD kart ile 32GB'a kadar artırılabiliyor. Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde Huawei'nin Emotion kullanıcı arayüzü çalışıyor.

Dolby Digital Plus ses teknolojisi, 2GB RAM, 2000mAh batarya, 3G, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Huawei modeli geniş bir dağıtım kanalı ile satışa sunmayı planlıyor. Ay sonunda 600$ yaklaşık fiyatı ile Çin başta olmak üzere Avrupa dahil 19 ülkede satışa çıkacak olan model yıl sonunda ise 100 ülkeye daha gidecek. 


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hakaniko 5 yıl en beğenilen patatesli ice tea
JohnLord1905

bu özellikleri samsung veya htc koysa 2.5 bin tl den satarlardı apple yapsa söylemiyorum fiyatı bile savaşta söylenmez bir fiyatta olurdu 1.999 dan gelsin alabilirim telefon araştırması yapıyorum htc one ve samsung s4 arasındayım ama 1 ay içinde gelirse ülkemize alırım.

İyi diyorsun da yazılım desteği olmayınca tamamen verdiğim paraya acırım. En azından samsung S2 ye bile JB desteği verdi. Şuan Huawei Ideos x5 kullanan biri olarak söylüyorum bunları. Biz çektik siz çekmeyin.
JohnLord1905bu özellikleri samsung veya htc koysa 2.5 bin tl den satarlardı apple yapsa söylemiyorum fiyatı bile savaşta söylenmez bir f...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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General. 5 yıl
999 tl iyidir ortalığı karıştırmayın
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1 Avatar
volkans33 5 yıl
hakaniko
JohnLord1905 bu özellikleri samsung veya htc koysa 2.5 bin tl den satarlardı apple yapsa söylemiyorum fiyatı bile savaşta söylenmez bir fiyatta olurdu 1.999 dan gelsin alabilirim telefon araştırması yapıyorum htc one ve samsung s4 arasındayım ama 1 ay içinde gelirse ülkemize alırım.
İyi diyorsun da yazılım desteği olmayınca tamamen verdiğim paraya acırım. En azından samsung S2 ye bile JB desteği verdi. Şuan Huawei Ideos x5 kullanan biri olarak söylüyorum bunları. Biz çektik siz çekmeyin.

mesut çevik diyordu ki: önemli olan stabillik. 4.2.2 gelirse ve stabil olmazsa ne yapayım o güncellemeyi???
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STND 5 yıl
1000tl nin üstünde çıkarsa tek tük alan olur. Tasarımını begenen özelligi çok kasmayanlar falan alır. 1000tl nin altında olursa kronik sorunda olmazsa kart kampanyasına vs denk getirip alırım. 900liranın altında fiyatla satışa çıkarsa efsane olur.
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felixamor 5 yıl STND
Dediğiniz rakamlara bugün P1 satılırken o fiyatlara imkansız..1.500 TL altı olmaz tahminime göre.
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JorWix 5 yıl
İphone çakması
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Sebnem Ferah 5 yıl
Huaweipon
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ahmet.genc 5 yıl
Huawei'nin Facebook sayfasından mesaj atıp sormuş sizlerle de paylaşayım,
Merhaba,
Ürünün Ağustos ayının son haftası çıkması hedeflenmektedir. Dağıtım kanallarında satışa çıkması ve yaygın olarak mağazalarda son kullanıcı ile buluşması eylül ayı içinde tamamlanacaktır.
Saygılarımızla,
fiyat için ise:
Merhaba,
Fiyat konusunda ileri ki günlerde yapacağımız bir kampanya ile sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Lütfen Sayfamızı takip ediniz.
Saygılarımızla,
Selamlar...
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sinyorahıskalı 5 yıl
Ben de merak ettim kamerasını, ses kalitesini ve ahize kalitesini.
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Srcn81 5 yıl
Güzelmiş. Fena sayılmaz.
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depeche35 5 yıl
Arkadaşlar var mı bir gelişme .... Türkiyede satışa sunulacakmıymış !
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gucl.ug 5 yıl
İşlemci ve grafik gücünü merak ediyorum . Güzel bir alternatif yolun açık olsun huawei . %30 daha fazla şarj ömrü sunan teknoloji nedir acaba var mı fikri olan?
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nomox1 5 yıl
Çeşitliliğin iyi olduğunu savunan biri olarak diyorum artık çok model gelmeye başladı ama hep bi sorun var ya batarya ya tasarım ya depolama yada yazılım .
Bu kadar model geldi ama yazılım desteği nasıl olacak? Tamam Huawei yeni model o kadar çıkartmıyor da Samsung iyice çozuttu .
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cngzmls 5 yıl
Türkiye fiyatı ne olur?
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B.S.S. 5 yıl
Güzel bir telefona benziyor. fiyat biraz daha uygun olursa alınabilir. Hoş 2. eli çabuk düşer piyasaya ve temiz 2. eller uygun fiyata alınır.

Bu da tanıtım videosu

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18XET01 5 yıl
Kimse kusura bakmasın arka tasarım Xperia Z'den "Ç"alınmış, üstteki anten görüntüsü de iPhone sevip alamayanları memnun etmek için konulmuş bence. İşlevselliği tartışılır.

Sony ve Apple anlaşma yapıp bu ürünü davaya verebilir, haklarıdır da bence.
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