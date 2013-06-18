Karşınızda dünyanın en ince akıllı telefonu : Huawei Ascend P6





Akıllı telefonlarda incelik yarışı giderek hız kazanırken, yarışta liderliği yine bir Çinli firma devraldı. Bir süredir bilgileri internette paylaşılan 6.18mm gövde kalınlığına sahip Huawei Ascend P6 modeli resmi olarak tanıtıldı.





Londra'da tanıtımı yapılan Ascend P6, tamamen metal kasasıyla da premium sınıfı akıllı telefonlar arasına adını yazdırıyor. 4.7 inçlik LCD ekran 720p çözünürlüğe sahip ve dokunmatik panel de üzerine entegre edildiği için inceliğe önemli bir katkı yapıyor.





İşlemci tahminen Huawei'nin K3V2 modeli olmakla birlikte 1.5GHz saat hızında ve 4 çekirdekli. 8GB depolama kapasitesi microSD kart ile 32GB'a kadar artırılabiliyor. Android 4.2.2 işletim sistemi üzerinde Huawei'nin Emotion kullanıcı arayüzü çalışıyor.





Dolby Digital Plus ses teknolojisi, 2GB RAM, 2000mAh batarya, 3G, 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Huawei modeli geniş bir dağıtım kanalı ile satışa sunmayı planlıyor. Ay sonunda 600$ yaklaşık fiyatı ile Çin başta olmak üzere Avrupa dahil 19 ülkede satışa çıkacak olan model yıl sonunda ise 100 ülkeye daha gidecek.



