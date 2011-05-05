Karşınızda şık tasarımıyla dikkat çeken Nokia ORO

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ile şık tasarımı bir araya getiren ve ORO olarak isimlendirilen modeli internette boy gösterdi.

18 ayar altın ile ''Bridge of Weir'' deri kaplamasıyla (Bu deri kaplamanın Burj al Arab'da ve Aston Martin'lerde kullanıldığı belirtiliyor), safir kristal ana menü tuşuyla dikkat çeken ORO, aslında isim ve kullanılan pahalı malzemeler dışında Nokia C7'den başkası değil. Rusya'da 44.990 Ruble yani 1635$'dan satışa sunulması planlanan ORO, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği, 3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekran, 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemci, 256 MB RAM, 8 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, 8 megapiksel kamera, çift led flaş, 720p video kaydı, RDS'li FM radyo, FM verici, NFC desteği gibi özellikleri bünyesinde barındırmakta.

https://www.charles-porter.com/our-world/latest-news/nokia-oro-exclusive