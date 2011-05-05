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Karşınızda şık tasarımıyla dikkat çeken Nokia ORO

8 yıl
23,6b
1
33
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ile şık tasarımı bir araya getiren ve ORO olarak isimlendirilen modeli internette boy gösterdi.

18 ayar altın ile ''Bridge of Weir'' deri kaplamasıyla (Bu deri kaplamanın Burj al Arab'da ve Aston Martin'lerde kullanıldığı belirtiliyor), safir kristal ana menü tuşuyla dikkat çeken ORO, aslında isim ve kullanılan pahalı malzemeler dışında Nokia C7'den başkası değil. Rusya'da 44.990 Ruble yani 1635$'dan satışa sunulması planlanan ORO, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) alt yapısı desteği, 3.5-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekran, 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemci, 256 MB RAM, 8 GB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, 8 megapiksel kamera, çift led flaş, 720p video kaydı, RDS'li FM radyo, FM verici, NFC desteği gibi özellikleri bünyesinde barındırmakta.


https://www.charles-porter.com/our-world/latest-news/nokia-oro-exclusive Yorum Yaz
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LasciateSperanza 8 yıl en beğenilen
Salak birşey bekliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Teşekkürler.
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quzman 8 yıl
Çok sakıncalı bi isim.
Nokia ile arası bozuk olanlar ORO ... diye küfür etmeye başlayabilirler :)
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BraVe_06 8 yıl
C7 ile arasındaki 7 farkı bulalım...
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fuckulteli 8 yıl
Teknik olarak, tasarım olarak kendini geliştiremeyen Nokia zaten belirli bir değeri olan altından ve deriden medet umarak telefonlarına makyaj yapıp müşterilerine yolluyor..
Telefonları böyle taşlarla altınlarla süsleyen tasarımcılar olduğunu yine forumdaki haberlerden görmüştük ama Nokia'nın kendi telefonunu makyajlaması şaşırttı beni..
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Guest-83CCFA9C4 8 yıl
Offf, çok salakça bir telefon blackberrylerdeki deri kullanılmış, kullanıldıkça b*k gibi oluyor. 1635$ alacak olan insan bir kere daha düşünmeli yav.
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castraelectro 8 yıl
boşa Nokia ORO... dememişler.
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Glitz 8 yıl
eskiden nokia'nın ismi kullanılırdı şimdi nokia telefon satmak için burj dubai ve aston martin'in ismini kullanıyor. nereden nereye...
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Gannicus 8 yıl
oro ne lan

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sweatcan 8 yıl
Nokia dön artık bu kötü yoldan :D Bunlar köklü değişiklik yapmalı bütün mühendisleri kapı önüne alsınlar yenilerini koysunlar yoksa bu gidişte bir devin yıkılışını izleyebiliriz. Yakında bizim kekolara görede tel yapar bunlar :) Nokia Gundi.
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candurucan 8 yıl
çok şık olmuş ben almıyım... =)
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meego 8 yıl
bu tip cihaz üretecegini 8800 serisinin yenisini üretse daha iyidi.
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WonLt 8 yıl
matematik sorusu
1635$ x 1.50 + gumruk + kdv napti arkadaslar matematigim yetmedi =)
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WonLt 8 yıl
Nokya : ve karsinizda nokyanin yeni bombasi
Acun :' yok artik..
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Mr. Jingles 8 yıl
Altın israfı.
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minella 8 yıl
nokia ne yaparsa yapsın iphone yetişemez.zaten son işçi çıkartmalarıda bunu gösteriyor çağa ayak uyduramıyor eski teknolojiyle nereye kadar gidebilirki
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umutarslan.com 8 yıl

minella

nokia ne yaparsa yapsın iphone yetişemez.zaten son işçi çıkartmalarıda bunu gösteriyor çağa ayak uyduramıyor eski teknolojiyle nereye kadar gidebilirki


haberi kimse okumadı galiba.Adamlar altın safir deri ile kaplanmış halidiri diyor siz ne bekliyorsunuz. 1635 dolar tabiki etmez altın olmasa. altınsız olanı zaten 800tl ye satılıyor.Gözlerinizi nefret mi bürüdü ne


18 ayar altın ile ''Bridge of Weir'' deri kaplamasıyla (Bu deri kaplamanın Burj al Arab'da ve Aston Martin'lerde kullanıldığı belirtiliyor), safir kristal ana menü tuşuyla dikkat çeken ORO, aslında isim ve kullanılan pahalı malzemeler dışında Nokia C7'den başkası değil. Rusya'da 44.990 Ruble yani 1635$'dan satışa sunulması planlanan ORO
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