Karşınızda yeni Pebble : Pebble Time





Akıllı saat pazarının geniş kitlelere duyrulmasında öncü rollerden birisini üstlenen ve Kickstarter'da ilk kez 10 milyon dolar bağış barajını aşan Pebble, pazarda kalıcı olmak istediğini devam modeli ile gösterdi.

Pebble Time olarak adlandırılan yeni modeli yine Kickstarter üzerinde destek arayacak. Başvuru evraklarının sızdırılması nedeniyle kısa süre önce saatin neler sunacağına dair az çok bilgi sahibi olmuştuk.

Pebble Time ilk neslin renksiz elektronik kağıt ekranının aksine renkli elektronik kağıt teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji renkli ekranlara ve arka aydınlatma ışıklarına olanak tanırken, okumayı da daha kolaylaştırıyor. Ayrıca enerji tüketimini de minimumda tutuyor.

Cihazın ismine referans olan özellik ise zaman tüneli şeklindeki arayüz. Saatin üst kenar kısmındaki buton geçmiş yani gelen bildirimler, mesajlar, mailler gibi içerikleri gösterirken, alt kenar kısımdaki buton ise geleceği yani randevular, toplantılar, alarmlar gibi içerikleri gösteriyor. Ayrıca uygulamalar için yeni bir arayüz ve farklı dil destekleri mevcut. Bu özellikler güncelleme olarak ilk nesil Pebble saatlerine de gelecek.

Mikrofon ile cihazınıza sesli komutlar verebileceğiniz saat, ayrıca su geçirmez özelliğe sahip ve 22mm kayışlarla uyumlu. En önemli unsur olan 7 güne kadar kullanım süresi bu modelde de aynen korunmuş.

6500'den fazla uygulamaya sahip olan cihaz Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanıyor. En az iOS 8 ve Android 4.0 sürümü gerektiren Pebble Time modeli en az 179$ bağış karşılığında Mayıs ayında gönderime başlayacak.









https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-time-awesome-smartwatch-no-compromises?utm_campaign=ks2&utm_content=hero&utm_medium=web&utm_source=getpebble.com