Karşınızda yerli ve milli mayın dedektörü MEMED

35 yılı aşkın süredir endüstriyel kilit, menteşe ve diğer kilit aksesuarları üreten, başta kamu güvenliği olmak üzere pek çok farklı alanda faaliyet gösteren mühendislik ve üretim şirketi MESAN, tamamen yerli ve milli imzası taşıyan mayın dedektörü üretti. “Memed” ismini taşıyan bu cihaz, ilk olarak jandarmanın ardından ise tüm güvenlik birimlerinin kullanımına sunulacak.

"Ar-Ge ve Ür-Ge'si tamamen bize ait"

MESAN Genel Müdürü Mustafa Ünlü'nün konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde,

"Ar-Ge ve Ür-Ge'si tamamen bize ait olmak üzere bir ticari işletme tarafından mayın tarama faaliyetlerinde kullanılacak ilk metal dedektörünü ürettik. İsmi de 'Memed', Mehmetçik'ten geliyor. Bu ürünü üretirken de özellikle dünyadaki diğer rakipleriyle karşılaştırma fırsatımız oldu. Tamamen ordumuz ihtiyaçlarına özel, ordumuz talepleri çerçevesinde bir ürün geliştirdik ve birçok üründen teknik özellik açısından son derece üstün durumda.

Jandarma Genel Komutanlığına önümüzdeki hafta bir teslimatımız var. Özellikle Özel Mayın Arama Temizleme Birlikleri'nde kullanılması öngörülüyor şu an için. Dedektörümüz kolaylıkla taşınabilir ve her boydaki personel tarafından kullanılabilir şekilde tasarlandı. Volkanik, kireçli, killi gibi tüm toprak yapılarındaki bizim ülkemizde bunlardan çokça çeşitler bulunmakta, tamamında sorunsuz çalışacaktır. Testlerin tamamı yapıldı, teslimatları önümüzdeki hafta yapılacak."

Son yıllarda hassas teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara paralel olarak faaliyet alanlarında ciddi çalışmalar başlattıklarını anlatan Ünlü, açıklamalarına şunları ekledi;

“Memed, sıkça karşılaşılan anti personel ve anti tank mayınlarını rahatlıkla tespit edebiliyor. Özel yazılım ve donanımlarıyla bilinen hiçbir mayını tetiklemeyecek şekilde tasarlandı. Farklı uygulama tiplerine göre sesli, görsel ve titreşimli uyarılardan istenenin seçilebilmesini sağlıyor.

Uzun operasyon süresiyle özel birliklerin yanında "mayın avcısı" işlevi görecek. Memed, askeri standartlara göre ve zorlu şartlarda çalışabilecek yapıda tasarlanıp üretildi. Üretilen her cihaz sıcak ve soğuk test odalarında çalışma ve depolama sıcaklık testlerine tabi tutuluyor.”