Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karşınızda yerli ve milli mayın dedektörü MEMED

Uzun yıllardır kamu güvenliği başta olmak üzere pek çok farklı alanda faaliyet gösteren MESAN, tamamen yerli ve milli imzası taşıyan mayın dedektörü MEMED'i üretti.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
4,5b
1
11
Savunma Sanayi
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Karşınızda yerli ve milli mayın dedektörü MEMED
 
35 yılı aşkın süredir endüstriyel kilit, menteşe ve diğer kilit aksesuarları üreten, başta kamu güvenliği olmak üzere pek çok farklı alanda faaliyet gösteren mühendislik ve üretim şirketi MESAN, tamamen yerli ve milli imzası taşıyan mayın dedektörü üretti. “Memed” ismini taşıyan bu cihaz, ilk olarak jandarmanın ardından ise tüm güvenlik birimlerinin kullanımına sunulacak.

"Ar-Ge ve Ür-Ge'si tamamen bize ait" 

MESAN Genel Müdürü Mustafa Ünlü'nün konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde, 
"Ar-Ge ve Ür-Ge'si tamamen bize ait olmak üzere bir ticari işletme tarafından mayın tarama faaliyetlerinde kullanılacak ilk metal dedektörünü ürettik. İsmi de 'Memed', Mehmetçik'ten geliyor. Bu ürünü üretirken de özellikle dünyadaki diğer rakipleriyle karşılaştırma fırsatımız oldu. Tamamen ordumuz ihtiyaçlarına özel, ordumuz talepleri çerçevesinde bir ürün geliştirdik ve birçok üründen teknik özellik açısından son derece üstün durumda. 
Jandarma Genel Komutanlığına önümüzdeki hafta bir teslimatımız var. Özellikle Özel Mayın Arama Temizleme Birlikleri'nde kullanılması öngörülüyor şu an için. Dedektörümüz kolaylıkla taşınabilir ve her boydaki personel tarafından kullanılabilir şekilde tasarlandı. Volkanik, kireçli, killi gibi tüm toprak yapılarındaki bizim ülkemizde bunlardan çokça çeşitler bulunmakta, tamamında sorunsuz çalışacaktır. Testlerin tamamı yapıldı, teslimatları önümüzdeki hafta yapılacak."
Karşınızda yerli ve milli mayın dedektörü MEMED
 
Son yıllarda hassas teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara paralel olarak faaliyet alanlarında ciddi çalışmalar başlattıklarını anlatan Ünlü, açıklamalarına şunları ekledi; 
Memed, sıkça karşılaşılan anti personel ve anti tank mayınlarını rahatlıkla tespit edebiliyor. Özel yazılım ve donanımlarıyla bilinen hiçbir mayını tetiklemeyecek şekilde tasarlandı. Farklı uygulama tiplerine göre sesli, görsel ve titreşimli uyarılardan istenenin seçilebilmesini sağlıyor.
Uzun operasyon süresiyle özel birliklerin yanında "mayın avcısı" işlevi görecek. Memed, askeri standartlara göre ve zorlu şartlarda çalışabilecek yapıda tasarlanıp üretildi. Üretilen her cihaz sıcak ve soğuk test odalarında çalışma ve depolama sıcaklık testlerine tabi tutuluyor.”
Karşınızda yerli ve milli mayın dedektörü MEMED
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Monkey D. Dragon 8 ay en beğenilen
Şahsen ben şuan askeri personel olarak hala VMM3 modeli kullanıyorum.
Ne taşıması rahat.
Ne kurulumu kolay.
Nede verimliliği iyi.
Ağırlığı ise 11 Kg.
Üstlerime bazı birliklerde olan yeni modelden talep edelim dediğimde.
Aman boş ver idare et ne uğraşacağız gibi kelimeler duyuyorum.
Üstüyle konuşmaya çekinen. Yada üstüne kullandığımız techizatın kötü ve eski olduğunu söylemeye çekinen söylerse sen beğenmiyormusun denilecek tarzda bir düşünce var.
Tamam iyi güzel yapılıyor ama bunu personele vermedikten sonra ne anlamı var.
Şahsen ben şuan askeri personel olarak hala VMM3 modeli kullanıyorum.Ne taşıması rahat.Ne kurulumu kolay.Nede verimliliği iyi.Ağırlığı ise 11 ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Ace of Spades 8 ay
Off isme gel MEMED
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1F9BF2C01 8 ay The Ace of Spades
İngilizce isim olsa şuan bayram ederdiniz o kesin
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tommy Shelby 8 ay
Güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zankos 8 ay
Yerli ve milli
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdemkuru 8 ay
yerli ürünlerdeki isimlendirmelerin birçoğunuzun tuhafına gitmesinin sebebi daha önce yabancı ürünleri yine aynı şekilde yabancı isimleriyle kullanmaya alıştığınız için. cem yılmazın dediği gibi joystick ne kadar havalı bir isim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Ace of Spades 8 ay
Off isme gel MEMED
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1F9BF2C01 8 ay The Ace of Spades
İngilizce isim olsa şuan bayram ederdiniz o kesin
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 8 ay
altın dedektörlerine benziyor... yoksa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Monkey D. Dragon 8 ay en beğenilen
Şahsen ben şuan askeri personel olarak hala VMM3 modeli kullanıyorum.
Ne taşıması rahat.
Ne kurulumu kolay.
Nede verimliliği iyi.
Ağırlığı ise 11 Kg.
Üstlerime bazı birliklerde olan yeni modelden talep edelim dediğimde.
Aman boş ver idare et ne uğraşacağız gibi kelimeler duyuyorum.
Üstüyle konuşmaya çekinen. Yada üstüne kullandığımız techizatın kötü ve eski olduğunu söylemeye çekinen söylerse sen beğenmiyormusun denilecek tarzda bir düşünce var.
Tamam iyi güzel yapılıyor ama bunu personele vermedikten sonra ne anlamı var.
1 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 8 ay Monkey D. Dragon
Şu anda devlet alıp verecek büyük ihtimalle zira zihin olarak yerleştirildi kendimiz yapabiliyorsak yapalım ve alalım diye.
Bunun şöyle sakıncaları var
bu cihazları üretenler yandaş firma ,
bunu devlete alan memura rüşvetçi,
askere kullandıran komutana hayatı riske atan malzeme kullandıran deniyor.
Bu zihniyet şu an için en büyük engel. Bunuda aşmak çok zor. Siz devam edin genç nesiller olarak istemeye herkes bir iki kişiyi harekete geçirse belli mi olur herşey değişir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4505 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mesan, memed ve
5 etiket daha mayın dedektörü savunma sanayii Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Zeynep Yolcu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Honda CR-V Hybrid tanıtıldı! 8 ay Intel 14nm sürecine 1 milyar dolar yatırım yapıyor, mobil tarafta gecikme var 8 ay Hubble, uzay-zamanı 'büken' dev galaksi kümesini görüntüledi 8 ay Netflix'in Türk süper kahraman dizisi ertelendi 8 ay Yapay zekadan faydalanan güvenlik kamerası silahı tespit edebiliyor 8 ay Sıra dışı hava fotoğrafları 8 ay Qualcomm: "Apple gizli kodumuzu Intel'e verdi" | Mobilite 8 ay Kendi insansız hava araçlarını üretip kıyasıya yarıştılar 8 ay Huawei Enjoy 9 Plus sızdırıldı 8 ay Intel 1.5 TB kapasiteli Optane 905P’yi duyurdu 8 ay Dört arka kameralı Lenovo S5 Pro geliyor 8 ay Microsoft, Windows 10 için Robot İşletim Sistemi'ni duyurdu 8 ay Yaşamın başlangıcı için gereken moleküller, bir kuyruklu yıldızın derinliklerinden gelmiş olabilir 8 ay Huawei Mate 20 Pro bu kez toplu taşımada görüntülendi 8 ay Samsung reklam amaçlı ücretsiz Galaxy S9 dağıttı 8 ay iPhone Xs ve Xs Max modellerinde şarj problemi ortaya çıktı 8 ay Kingston’dan konsol ve masaüstüne yeni SSD serisi 8 ay Grup FaceTime özelliği macOS 10.14.1 sürümünde geri döndü 8 ay GIGABYTE X399 AORUS Extreme ''Yeni Threadripper İşlemcilere Özel'' 8 ay Best Buy, Google'ın yeni nesil Chromecast'ini daha piyasaya sürülmeden yanlışlıkla sattı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Karşınızda yerli ve milli mayın dedektörü MEMED Sonraki May Mobilty'nin otonom servis araçları ABD'de yayılıyor 8 ay Google, Safari'de varsayılan arama motoru olabilmek için milyarlarca dolar ödüyor 8 ay Nokia 7.1 Plus detaylı olarak sızdırıldı 8 ay BTK, mobil görüşme azami ücret tarifesini belirledi 8 ay Elon Musk, SEC ile anlaştı: Yönetim kurulu başkanlığından istifa edecek 8 ay Teşvikleri kaybeden Alman otomobil üreticileri, Avrupa'ya hibrit araç satışını durdurdu 8 ay Çin'in bir uzay istasyonu daha Dünya'ya düşecek 8 ay ABD Hava Kuvvetleri eğitim uçağı ihalesini Boeing ve Saab kazandı 8 ay Elon Musk'ın SEC ile anlaşmaktan son anda vazgeçtiği iddia ediliyor 8 ay Moğolistan Merkez Bankası, dijital para birimi için onay verdi 8 ay Samsung Galaxy P30'un görselleri ve özellikleri TENAA’da listelendi 8 ay Samsung Galaxy Note 9'a kamera performansını yükselten güncelleme 8 ay Microsoft, Skype Classic desteğini sonlandıracağını açıkladı 8 ay Güneş enerjili e-bisiklet yarışmasında 64 gün yol giden bir yarışçının öyküsü 8 ay Google'ın 2'si 1 arada Chromebook'unun ismi Pixel Slate olacak 8 ay Netflix, üç yeni bilim kurgu dizisi duyurdu 8 ay AMD, grafik mimarilerine yıldız isimleri vermeye devam edecek 8 ay Meteoroloji Genel Müdürü’nden kasırga açıklaması! Kasırga yönünü değiştirdi 8 ay Huawei, 10.1 inçlik tableti MediaPad M5 lite'ı duyurdu 8 ay Facebook ve Red ortaklığında Manifold sanal gerçeklik kamerası duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim