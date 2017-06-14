Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bankalara siber saldırı: Binlerce müşterinin bilgileri satıldı

HackRead’in raporun göre Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait InvestBank ve Katar Ulusal Bankası(QNB)’na yönelik 2016 yılında yapılan siber saldırılarda binlerce müşteriye ait veriler ele geçirildi ve bu verilerin bir kısmı para karşılığında Dark Web’de satılırken bir kısmı ise ücretsiz olarak internete sızdırıldı. Üstelik Katar Emiri Al-Thani’yi ait bilgilerin de sızdırıldığı siber saldırılar banka tarafından da doğrulandı.

Türk Hacker Grubu QNB'ye Saldırdı

Siber saldırılardan ilki geçtiğimiz yıl nisan ayında gerçekleşen ‘’Bozkurt Hackerlar’’ isimli Türk hacker grubunun QNB'ye yönelik saldırıları oldu. Saldırılarda bankacılık verilerinin yanı sıra müşterilerin mali kayıtlarını, kredi kartı numaralarını ve şifrelerini içeren pek çok veri ele geçirilirken Al-Thani ve Al Jazeere gazetecileri de dahil olmak üzere binlerce müşteriye ait toplamda 1.4GB’lık veri Dark Web’de sızdırıldı.

Yine geçtiğimiz yıl yaşanan diğer saldırıda mayıs ayında hacker grupları bu kez InvestBank’i hedef aldı. "Buba" takma adıyla saldırıyı düzenleyen hacker(veya hacker gurubu) müşterilerin finansal bilgilerini, tam adlarını, adreslerini, pasaport numaralarını, telefon numaralarını, hesap numaralarını, kredi kartı numaralarını ve CVV kodlarını ele geçirdi ve bunları Dark Web’de yayınlamamak için 3 milyon dolarlık fidye istedi. InvestBank’in fidye ödemeyi reddetmesi üzerine verilerin bir kısmı ücretsiz bir kısmı ise para karşılığında sızdırıldı.

Düşük Ücretler Karşılığında Satıldı

İki bankanın müşterilerine ait çok çok önemli bilgilere sahip olan hacker grupları bu bilgileri Dark Web’de oldukça düşük(0,0071 bitcoin) ücretler karşılığında satarken QNB de siber saldırılar sonucunda birtakım verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçtiğini doğruladı ve bu verilerin satılmış olabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl bu iki banka gibi LinkedIn, Dropbox ve Yahoo gibi önde gelen teknoloji şirketlerine yönelik pek çok siber saldırı yapılmış ve yüzbinlerce kullanıcıya ait veriler ele geçirilmişti ancak Orta Doğu’nun önde gelen bu iki bankasına yönelik saldırılarda diğer şirketlerin aksine çok daha hassas verilerin ele geçirilmiş olması müşterileri çok daha fazla tedirgin ediyor.

http://www.ibtimes.co.uk/dark-web-hackers-selling-stolen-data-qatar-national-bank-uae-investbank-1625984