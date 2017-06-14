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Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bankalara siber saldırı: Binlerce müşterinin bilgileri satıldı

Katar Ulusal Bankası(QNB) ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait InvestBank’in müşterilerine ait binlerce kişisel veri hackerlar tarafından ele geçirildiği ve Dark Web'de satıldığı ortaya çıktı.
1 yıl
2,5b
1
10
Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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HackRead’in raporun göre Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait InvestBank ve Katar Ulusal Bankası(QNB)’na yönelik 2016 yılında yapılan siber saldırılarda binlerce müşteriye ait veriler ele geçirildi ve bu verilerin bir kısmı para karşılığında Dark Web’de satılırken bir kısmı ise ücretsiz olarak internete sızdırıldı. Üstelik Katar Emiri Al-Thani’yi ait bilgilerin de sızdırıldığı siber saldırılar banka tarafından da doğrulandı.

Türk Hacker Grubu QNB'ye Saldırdı 

Siber saldırılardan ilki geçtiğimiz yıl nisan ayında gerçekleşen ‘’Bozkurt Hackerlar’’ isimli Türk hacker grubunun QNB'ye yönelik saldırıları oldu. Saldırılarda  bankacılık verilerinin yanı sıra müşterilerin mali kayıtlarını, kredi kartı numaralarını ve şifrelerini içeren pek çok veri ele geçirilirken Al-Thani ve Al Jazeere gazetecileri de dahil olmak üzere binlerce müşteriye ait toplamda 1.4GB’lık veri Dark Web’de sızdırıldı.

Yine geçtiğimiz yıl yaşanan diğer saldırıda mayıs ayında hacker grupları bu kez InvestBank’i hedef aldı. "Buba" takma adıyla saldırıyı düzenleyen hacker(veya hacker gurubu) müşterilerin finansal bilgilerini, tam adlarını, adreslerini, pasaport numaralarını, telefon numaralarını, hesap numaralarını, kredi kartı numaralarını ve CVV kodlarını ele geçirdi ve bunları Dark Web’de yayınlamamak için 3 milyon dolarlık fidye istedi. InvestBank’in fidye ödemeyi reddetmesi üzerine verilerin bir kısmı ücretsiz bir kısmı ise para karşılığında sızdırıldı.

Düşük Ücretler Karşılığında Satıldı 

İki bankanın müşterilerine ait çok çok önemli bilgilere sahip olan hacker grupları bu bilgileri Dark Web’de oldukça düşük(0,0071 bitcoin) ücretler karşılığında satarken QNB de siber saldırılar sonucunda birtakım verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçtiğini doğruladı ve bu verilerin satılmış olabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl bu iki banka gibi LinkedIn, Dropbox ve Yahoo gibi önde gelen teknoloji şirketlerine yönelik pek çok siber saldırı yapılmış ve yüzbinlerce kullanıcıya ait veriler ele geçirilmişti ancak Orta Doğu’nun önde gelen bu iki bankasına yönelik saldırılarda diğer şirketlerin aksine çok daha hassas verilerin ele geçirilmiş olması müşterileri çok daha fazla tedirgin ediyor. 


http://www.ibtimes.co.uk/dark-web-hackers-selling-stolen-data-qatar-national-bank-uae-investbank-1625984 Yorum Yaz
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smart1978 1 yıl en beğenilen
Finans Bank bilindigi uzere Katar satin aldi . Nerdeyse tamamini


Katar Ulusal Bankası (İngilizce: Qatar National Bank (QNB)


QNB Finans Bank oldu 16 Haziran 2016 tarihinde ( %99,81 ). Pratikte Finasn Bankasi patronu Katar Devlet in olmustur .


61saat.com/...




Tavsiyem Finans Bankasi ile herturlu baginizi kesiniz . Kredi kartlarinizi da iptal ediniz . Banka ile isiniz olmasin. TAVSIYEDIR


qnbfinansbank.com/...



AKP karadeniz grubudur. Araplara haliyle Trabzonsporu da sattiracaklar . Tipki Karadeniz in yaylalarina sozde yesil yol diye Arap lar icin betonlastirma ve insaatlerle yesillikleri yok etmek Karadeniz in demografik yapisini altust etmek ucun AKP ve onun yandaslari var gucuyle calisiyorlar !




Uretmeyen Turkiye finans ile faiz ile sozde Musluman ulkelerin devletlerine satilan bankalar ile Turkiye finans alaninda da cokmektedir. Zaten uretim iyicene yok ediliyor neyin Finansi kaldi ki ? Herhalde Araplarin Iranlilarin sicak paralari ile ulkeyi satmakla gunu kurtaran AKP ve onun zihniyetindekilere borculuyuz !!!
Finans Bank bilindigi uzere Katar satin aldi . Nerdeyse tamaminiKatar Ulusal Bankası (İngilizce: Qatar National Bank (QNB)QNB...
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mavizaman 1 yıl
allah allah bizimkiler neden katara saldırmış? katarla aramız çok iyi durumda.
qnbnin prestiji yerle bir olur böyle hırsızlık olduysa.
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kadirirdem 1 yıl
Ayyıldız Tim'de güzel çalışıyor bu tarz konularda...
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odeon99 1 yıl
Çokta s* [:\-][:\-]
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smart1978 1 yıl en beğenilen
Finans Bank bilindigi uzere Katar satin aldi . Nerdeyse tamamini


Katar Ulusal Bankası (İngilizce: Qatar National Bank (QNB)


QNB Finans Bank oldu 16 Haziran 2016 tarihinde ( %99,81 ). Pratikte Finasn Bankasi patronu Katar Devlet in olmustur .


61saat.com/...




Tavsiyem Finans Bankasi ile herturlu baginizi kesiniz . Kredi kartlarinizi da iptal ediniz . Banka ile isiniz olmasin. TAVSIYEDIR


qnbfinansbank.com/...



AKP karadeniz grubudur. Araplara haliyle Trabzonsporu da sattiracaklar . Tipki Karadeniz in yaylalarina sozde yesil yol diye Arap lar icin betonlastirma ve insaatlerle yesillikleri yok etmek Karadeniz in demografik yapisini altust etmek ucun AKP ve onun yandaslari var gucuyle calisiyorlar !




Uretmeyen Turkiye finans ile faiz ile sozde Musluman ulkelerin devletlerine satilan bankalar ile Turkiye finans alaninda da cokmektedir. Zaten uretim iyicene yok ediliyor neyin Finansi kaldi ki ? Herhalde Araplarin Iranlilarin sicak paralari ile ulkeyi satmakla gunu kurtaran AKP ve onun zihniyetindekilere borculuyuz !!!
2 Yanıt Yanıtla +4
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Mr. Jingles 1 yıl smart1978
Dostum şu enpara benzeri bir sistem işleten banka var mı?
Ona geçeyim de kurtulayım Finans'tan en azından.
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gcb1903 1 yıl smart1978
İş Bankası'na mı geçelim, Akbank'a mı? Her işleme geçirsinler. Finans ile gayet mutluyuz. Adamlar zerre para kesmiyor.
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codered1983 1 yıl
Çöp+Leş
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