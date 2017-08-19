Katil robotlara karşı Elon Musk harekete geçti

Son dönemde yapay zekanın tehlikelerine karşı dikkat çekmeye çalışan Tesla patronu Elon Musk ses getirecek yeni bir girişim daha başlatıyor. Elon Musk otonom silahların dünyayı yok edeceğine inanıyor.

Elon Musk bu düşüncelerinde yalnız değil. Google’ın bir süre önce satın aldığı Go şampiyonu robotların üreticisi DeepMind’ın eski kurucusu Mustafa Suleyman ve 26 farklı ülkeden 114 farklı yapay zeka uzmanı dünyayı uyarmaya çalışıyor.

Tehlike çok büyük

Yapay zeka grubu son olarak Birleşmiş Milletler’e bir mektup yazarak silahların otonom hale getirilmesinin üçüncü dünya savaşına yol açacağını dile getirdi. Barut ve nükleer silahların ardından otonom silahlar tarihteki üçüncü büyük savaş devrimi olarak gösteriliyor.

BM bir süredir drone, tank ve otomatik silahlar gibi otonom olarak kullanılabilecek silahların tartışmasını yapıyor. Yakın zamanda düzenlenen bir konferansta da otonom silahların gelecekte nasıl sonuçlar doğurabileceği masaya yatırıldı.

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Yapay zeka grubu son dönemde yaşanan gelişmeler ile birlikte otonom silahların geliştirilmesinin çok kolaylaştığını belirtiyor. Asıl amaç güvenlik veya savaş alanında kayıpların en aza indirilmesi olsa da otonom silahların çok hızlı bir şekilde insan ırkının kontrol kapsamının dışına taşacağı düşünülüyor. Yakın zamanda diktatörlerin veya teröristlerin masum halka karşı otonom silah kullanması mümkün. Hatta hükümet silahlarının hacklenerek kontrol dışı kalması da olası. Bu da kitlesel katliamlara yol açabilir.

Yapay zeka grubu bunun Pandora’nın kutusu olarak görüyor ve açıldığı takdirde artık geri dönüşün olmayacağını savunuyor. BM’nin görüşmeleri en kısa sürede sonuçlandırarak otonom silahların yasak silahlar kapsamına alınması da isteniyor.

Çok örnek var

Aslında Elon Musk çok da haksız değil. Şimdiden otonom silahlar pek çok askeri birlikte kullanılmaya başlandı. Örneğin Samsung’un SGR-A1 makinalı tüfeği türünün ilk örneği. Silah kendisi çevreyi tarıyor, ses algılama yapıyor ve gerekli gördüğünde silahını veya roketatarını ateşleyebiliyor.

Diğer taraftan İngiltere Kraliyet Kava Kuvvetleri de Taranis adında tam otonom silahlı bir IHA’ya sahip. Taranis havadan havaya veya yere füzeler yollayabiliyor ve 2030 yılında Tornado G4 savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Yani aslında gerçek zamanlı bir strateji oyunundaki otonom silahların artık gerçek dünyaya uyarlandığı görüyoruz. Ne yazık ki hükümetlerin bu konuda geri adım atma niyeti yok. İngiliz hükümeti 2015 yılında otonom silahların yasaklanması teklifini reddetmişti. Kabine tüm silahların insan kontrolünde olduğunu savunmuştu. ABD ve Rusya gibi pek çok süper güç otonom silahlar geliştirmeye devam ediyor.