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Katil robotlara karşı Elon Musk harekete geçti

Yakın zamanda savaş alanlarında otonom silahların kapışmasına şahit olabiliriz. Hükümetler bu konuya çok önem veriyor. Peki herşeyin otonom olduğu bir dönemde bizi neler bekliyor?
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yapay zekanın tehlikelerine karşı dikkat çekmeye çalışan Tesla patronu Elon Musk ses getirecek yeni bir girişim daha başlatıyor. Elon Musk otonom silahların dünyayı yok edeceğine inanıyor.

Elon Musk bu düşüncelerinde yalnız değil. Google’ın bir süre önce satın aldığı Go şampiyonu robotların üreticisi DeepMind’ın eski kurucusu Mustafa Suleyman ve 26 farklı ülkeden 114 farklı yapay zeka uzmanı dünyayı uyarmaya çalışıyor.

Tehlike çok büyük

Yapay zeka grubu son olarak Birleşmiş Milletler’e bir mektup yazarak silahların otonom hale getirilmesinin üçüncü dünya savaşına yol açacağını dile getirdi. Barut ve nükleer silahların ardından otonom silahlar tarihteki üçüncü büyük savaş devrimi olarak gösteriliyor.

BM bir süredir drone, tank ve otomatik silahlar gibi otonom olarak kullanılabilecek silahların tartışmasını yapıyor. Yakın zamanda düzenlenen bir konferansta da otonom silahların gelecekte nasıl sonuçlar doğurabileceği masaya yatırıldı.

Ayrıca Bkz. "Sunuculara Intel Atom dokunuşu"

Yapay zeka grubu son dönemde yaşanan gelişmeler ile birlikte otonom silahların geliştirilmesinin çok kolaylaştığını belirtiyor. Asıl amaç güvenlik veya savaş alanında kayıpların en aza indirilmesi olsa da otonom silahların çok hızlı bir şekilde insan ırkının kontrol kapsamının dışına taşacağı düşünülüyor. Yakın zamanda diktatörlerin veya teröristlerin masum halka karşı otonom silah kullanması mümkün. Hatta hükümet silahlarının hacklenerek kontrol dışı kalması da olası. Bu da kitlesel katliamlara yol açabilir.

Yapay zeka grubu bunun Pandora’nın kutusu olarak görüyor ve açıldığı takdirde artık geri dönüşün olmayacağını savunuyor. BM’nin görüşmeleri en kısa sürede sonuçlandırarak otonom silahların yasak silahlar kapsamına alınması da isteniyor.

Çok örnek var

Aslında Elon Musk çok da haksız değil. Şimdiden otonom silahlar pek çok askeri birlikte kullanılmaya başlandı. Örneğin Samsung’un  SGR-A1 makinalı tüfeği türünün ilk örneği. Silah kendisi çevreyi tarıyor, ses algılama yapıyor ve gerekli gördüğünde silahını veya roketatarını ateşleyebiliyor.

Diğer taraftan İngiltere Kraliyet Kava Kuvvetleri de Taranis adında tam otonom silahlı bir IHA’ya sahip. Taranis havadan havaya veya yere füzeler yollayabiliyor ve 2030 yılında Tornado G4 savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Yani aslında gerçek zamanlı bir strateji oyunundaki otonom silahların artık gerçek dünyaya uyarlandığı görüyoruz. Ne yazık ki hükümetlerin bu konuda geri adım atma niyeti yok. İngiliz hükümeti 2015 yılında otonom silahların yasaklanması teklifini reddetmişti. Kabine tüm silahların insan kontrolünde olduğunu savunmuştu. ABD ve Rusya gibi pek çok süper güç otonom silahlar geliştirmeye devam ediyor. 

 

https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/20/elon-musk-killer-robots-experts-outright-ban-lethal-autonomous-weapons-war Yorum Yaz
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cepniturk 2 yıl
Empire Earth geldi bir an aklıma.
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karafetva 2 yıl
Her ne kadar yapay zeka kendisini geliştiriyor gibi görünse de; kendisine eklediği her veriye ne yapacağı baştan işlenmiş halde. Yapabileceği şeyler değişmez.
Hareket eden herşeyi öldürmesi emredilerek karşı tarafa salınırsa herkese saldıracaktır. Tehlike. AMa zaten ölmiyecek miyiz? ALlah ın yarattığı dünyayı kuluna zehir edenler bedelini ödemeyecek mi? Mühim olan çok yaşamak değil DestaN gibi yaşamaktır. O robot olmak kolaydır. Çünkü robot güçlü. Mühim olan insanken o robota karşı koyabilmektir.
Bizim bu tip düşman saldırılarına karşı elimizdekileri anında nasıl düşmanı yok edecek şekilde kullanabileceiğimizi bilmemiz gerekli. Mesela bir demir çelik fabrikamız zamanında anında silah imalatı yapabilecek özellikteydi. Bugün gerek imalat ve gerekse de saldırı anlamında hayatımızdakileri nasıl kullanabileceğimizi bilmek zorundayız.
Tabi bu işler bitecek. İş kılıca düşecek. O zaman nasıl kaçıştıklarını seyredeceksiniz....
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10ff 2 yıl
Yuru be elon musluk!

Gicik oluyorum su herife. Allah yaptiniz basimiza
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Qyburn 2 yıl
Yapay zeka hiçbir zaman koda karşı gelemez kodu neyse odur elon musk saçmalıyor kendileri uğraştığı için diğer şirketler rakip olmasın diye ortalığı dalavereye veriyot
buzdolabının kalkıp seni öldürmesiyle robotun seni öldürmesi aynı ihtimal

Ama şöyle bi risk var insan öldürmeye programlı robotlar üretilirse tek bi hacke bakar üreticisinide öldürmesi
1 Yanıt Yanıtla
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ghostmanzero 2 yıl Qyburn
Qyburn
Yapay zeka hiçbir zaman koda karşı gelemez kodu neyse odur elon musk saçmalıyor kendileri uğraştığı için diğer şirketler rakip olmasın diye ortalığı dalavereye veriyot
buzdolabının kalkıp seni öldürmesiyle robotun seni öldürmesi aynı ihtimal

Ama şöyle bi risk var insan öldürmeye programlı robotlar üretilirse tek bi hacke bakar üreticisinide öldürmesi


olay düşündüğünüz gibi birşey değil. yapay zeka arduino ile yapılan projeler gibi işlemez.yapay zeka için kullanılan kodlar genellikle heo iterasyon içerir.yani makine sürekli çıkardığı sonucu alıp tekrar işler ve bunu sonraki işlemler için baz olarak değerlendirir.
en basitinden bir güvenlik robotu düşünün ki kendi kendine bir şok tabancası ile tehtidin derecesine göre gerilimi arttırıp azaltarak müdahale ediyor. bunun kod kısmında(üzerinde kamera varsa )belli yüz ifadelerini tanıma olur. her yüz ifadesini önceden yüklemek mümkün mü ? tabi ki değil. makine bunu karşılaştığı her vakada karşıdakinin yüz mimiklerini ve kas kasılma şekillerini kayderedek genişletir(yapay zeka denen şey temel olarak budur zaten). bunun dışında belki havaya yayılan hormonalara göre de tepki verebilir . bunu da yine belli baz değerleri alıp sonrasındda yaptığı okumalarla yeni iterasyonlar hesaplayarak yapar. kısacası kod yüklenir. kod ona bunu yap şunu yapma demez.kod makineye temel bir veri tabanı sunar(bu veri tabanı daha önceden yapılan deneylerin ve öalışmaların toplu halidir) makine de bu veri tabanını kullanarak yeni veriler oluşturur. bu şekilde öyle yada böyle bir gün işlerin kötüleşeceği zaten aşikar. bu konu gayet ciddi bir mesele. rakiple alakası yok hani. adam zaten yaptığı işte tek .facebook un yapay zeka makinesi ise internet ortamından veri alıyordu. sosyal medya ve internette malum herkes yarı tanrı , süper zeka ve kraliyet ailesinden olduğu için aldığı veriler sonunda küfürlere dönüştü çünkü en çok onlar var örneklediği bilgilerde. bu şekilde öğrenim sağlayan makine tabi ki fiziksel etkileşim sağlama özelliğine sahipse zarara sebep olabilir.
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