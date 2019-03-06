Katlanabilir Gorilla Glass camlar birkaç yıl ötede

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar beklediğimizden daha erken piyasaya çıktı ve üreticilerden büyük ilgi görüyor. Bununla birlikte katlanabilir ekranları koruyacak olan teknolojiler birkaç yıl sonra hazır olacak gibi.

Fiziksel engeller var

Dayanıklı camlar konusunda akla gelen ilk firma ABD’li Corning. Gorilla Glass çözümünü yıllardır üreticilerin beğenisine sunmakta olan Corning katlanabilir ekranlar için kolları sıvadı. Bununla birlikte aşılması gereken engeller büyük.

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Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X ve Flexpai gibi çözümler aslında kâğıt gibi tamamen kapanan ekranlara sahip değil. Sayısız katlanmaya dayanması için katlanan kısımda plastik polimer malzeme kullanılıyor. Katlandığı zaman iç kısımda çok az bir miktar boşluk kalıyor. Bununla birlikte bu kısım çok ince ve dayanıksız olduğu için korumasız kalıyor.

Corning hali hazırda bu engeli aşmanın çabası içerisinde. Kâğıt gibi katlanabilen ancak katlanan kısımda diğer bölgeler gibi sağlamlık sunan Gorilla Glass ekranlar üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan ilk prototipler sadece 0.1mm kalınlığında. Ayrıca 5mm çap ile bir kâğıdın ikiye katlanması gibi katlanabiliyor.

Bununla birlikte halen çok erken aşamalar söz konusu. Tamamen bitmiş bir ürünün piyasaya çıkması için birkaç yıl geçmesi gerekiyor. Kaynaklar katlanabilir telefonların yaygın kullanıma sunulduğu dönemlerle aynı zamana denk geleceğine inanıyor. Diğer taraftan Japon AGC firması da benzer bir dayanıklı katlanabilir koruma plakası geliştiriyor. Bu alanda da bir rekabet görebiliriz.