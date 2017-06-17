Katy Perry, 100 milyon Twitter takipçisine ulaşan ilk kişi oldu

Amerikan pop yıldızı Katty Perry, mikro blog platformu Twitter'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Perry'nin başarısına dikkat çekmek isteyen Twitter, 2009'da platforma katılan sanatçının en popüler tweet'lerinin derlendiği bir video yayınladı.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy Note 8'e ait olduğu iddia edilen basın görseli sızdırıldı"

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin beşinci stüdyo albümü Witness, 9 Haziran 2017'de piyasaya çıkmıştı. Twitter da yayınladığı gönderide "Bugün tarihe TANIK olduk" hashtagini kullanarak şarkıcıyı tebrik etti. Perry'yi 96.7 milyon Twitter takipçisiyle Kanadalı şarkıcı Justin Bieber izliyor. Neredeyse 91 milyon takipçisi olan eski ABD Başkanı Barack Obama ise üçüncü sırayı almış durumda.

Takipçilerin kaçı gerçek?

Şu anki mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın ise 32.4 milyon takipçiyle 33. sırada yer aldığını belirtelim. Trump'ın arkasında 30.7 milyon takipçisi olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi var. İşte en çok takipçiye sahip 5 Twitter hesabı:

Katy Perry (@katyperry): 100 milyon takipçi

Justin Bieber (@justinbieber): 96.7 milyon takipçi

Barack Obama (@BarackObama): 90.9 milyon takipçi

Taylor Swift (@taylorswift13): 85.1 milyon takipçi

Rihanna (@rihanna): 74.1 milyon takipçi

Rakamlar kesinlikle şaşırtıcı olsa da, bu takipçilerden kaçının gerçek kişilolduğu belli değil. Kullanıcıların takipçi listesini analiz eden ve bu takipçilerin yüzde kaçının sahte olduğunu belirleyen Twitter Audit, hem Perry'nin hem de Bieber'in takipçilerinin yüzde 62'sinden fazlasının gerçek olmadığını öne sürüyor.