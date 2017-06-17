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Katy Perry, 100 milyon Twitter takipçisine ulaşan ilk kişi oldu

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Twitter'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu. En çok takipçiye sahip olamayı başaran 5 Twitter hesabı haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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1
16
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Amerikan pop yıldızı Katty Perry, mikro blog platformu Twitter'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Perry'nin başarısına dikkat çekmek isteyen Twitter, 2009'da platforma katılan sanatçının en popüler tweet'lerinin derlendiği bir video yayınladı.
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Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin beşinci stüdyo albümü Witness, 9 Haziran 2017'de piyasaya çıkmıştı. Twitter da yayınladığı gönderide "Bugün tarihe TANIK olduk" hashtagini kullanarak şarkıcıyı tebrik etti. Perry'yi 96.7 milyon Twitter takipçisiyle Kanadalı şarkıcı Justin Bieber izliyor. Neredeyse 91 milyon takipçisi olan eski ABD Başkanı Barack Obama ise üçüncü sırayı almış durumda.

Takipçilerin kaçı gerçek? 

Şu anki mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın ise 32.4 milyon takipçiyle 33. sırada yer aldığını belirtelim. Trump'ın arkasında 30.7 milyon takipçisi olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi var. İşte en çok takipçiye sahip 5 Twitter hesabı:
  • Katy Perry (@katyperry): 100 milyon takipçi
  • Justin Bieber (@justinbieber): 96.7 milyon takipçi
  • Barack Obama (@BarackObama): 90.9 milyon takipçi
  • Taylor Swift (@taylorswift13): 85.1 milyon takipçi
  • Rihanna (@rihanna): 74.1 milyon takipçi
Rakamlar kesinlikle şaşırtıcı olsa da, bu takipçilerden kaçının gerçek kişilolduğu belli değil. Kullanıcıların takipçi listesini analiz eden ve bu takipçilerin yüzde kaçının sahte olduğunu belirleyen Twitter Audit, hem Perry'nin hem de Bieber'in takipçilerinin yüzde 62'sinden fazlasının gerçek olmadığını öne sürüyor.

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Noel Gallagher 2 yıl
@fokof
Gözün aydın reyis
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fokof 2 yıl Noel Gallagher
Noel Gallagher
@fokof
Gözün aydın reyis


biz bos adam tutmayiz ustad
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Hümiyettin 2 yıl
Katy Perry (@katyperry): 100 milyon takipçi
Justin Bieber (@justinbieber): 96.7 milyon takipçi
Barack Obama (@BarackObama): 90.9 milyon takipçi
Taylor Swift (@taylorswift13): 85.1 milyon takipçi
Rihanna (@rihanna): 74.1 milyon takipçi
Kotaya Hayır! (@kotayahayir): 2.226 takipçi
Desteğiniz gerekiyor: twitter.com/...
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Master_Evil 2 yıl
twitter'ın o fakelere engel olması gerekiyor o zaman, reklam için izin veriyorsa başka tabi
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tufanumur12 2 yıl
620000 tane fake hesap ne demek :) bu kadar hesabı açanlar hiç sıkılmamış mı
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Quard 2 yıl
%62 gerçek kişi değilmiş
Bende bunu merak ediyordum.
İlk 10 içinde Türkiye'den kimse yok mu?
Tarkan nerede
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Paetzold 2 yıl
Şaşirmadim
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kadirirdem 2 yıl
Bence aralarında fake takipçi de vardır.
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murekkep yalamis 2 yıl
100.000.001 inci kisi ben olmusum
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murekkep yalamis 2 yıl
Dur bende takip edem
Kety perry = illuminati

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olağan_şüpheli 2 yıl
yeni saçını tipini hiç sevmedim. miley cyrus mu ne zıkkımsa ona benziyor.
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twitter, katty perry ve
7 etiket daha şarkıcı takipçi 100 milyon sosyal medya Internet Onur Seven MPopüler
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