5G özellikli amiral gemisi Nokia 9.1 Pureview geliyor

HMD Global’in bu yılın üçüncü çeyreğinde beş arka kameraya sahip Nokia 9 PureView akıllı telefonun devam modelini çıkaracağı iddia ediliyor. Yeni bilgiler cihazın Nokia 9.1 PureView olarak adlandırılabileceğini ve çıkış tarihinin dördüncü çeyreğe ertelendiğini ortaya koydu. Ayrıca 5G bağlantısını destekleyen ilk Nokia telefon olacak.

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Nokia 9.1 PureView'un Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirileceği söyleniyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. HMD Global’in çıkış tarihini ertelemesinin nedeni ise cihazın bazı özelliklerini optimize ederek daha iyi hale getirmek istemesi.

Kamera kalitesi yükselecek

Nokia 9 PureView beş arka kameraya sahip olsa da vasat çekim yetenekleri nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Ayrıca, cihazın ekrana gömülü parmak izi sensöründe ciddi güvenlik sorunlar ortaya çıktı. Şirket yeni versiyonda kamera kalitesine odaklanarak video kaydını ve düşük ışık performansını daha iyi hale getirecek.

https://nokiapoweruser.com/exclusive-nokia-9-1-pureview-the-5g-capable-nokia-9-successor-now-targeted-at-early-q4-2019-better-light-camera-on-board/