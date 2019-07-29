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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5G özellikli amiral gemisi Nokia 9.1 Pureview geliyor

HMD Global beş arka kamera ile donatılmış telefonunun devam modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni versiyonda kamera kalitesi ve ekrana gömülü parmak izi sensörü daha iyi olacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global’in bu yılın üçüncü çeyreğinde beş arka kameraya sahip Nokia 9 PureView akıllı telefonun devam modelini çıkaracağı iddia ediliyor. Yeni bilgiler cihazın Nokia 9.1 PureView olarak adlandırılabileceğini ve çıkış tarihinin dördüncü çeyreğe ertelendiğini ortaya koydu. Ayrıca 5G bağlantısını destekleyen ilk Nokia telefon olacak.
Ayrıca Bkz. "Nokia 9 PureView'un parmak izi kilidi bir paket sakızla açılabiliyor"
Nokia 9.1 PureView'un Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirileceği söyleniyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri hakkında henüz bir bilgi yok. HMD Global’in çıkış tarihini ertelemesinin nedeni ise cihazın bazı özelliklerini optimize ederek daha iyi hale getirmek istemesi.

Kamera kalitesi yükselecek

Nokia 9 PureView beş arka kameraya sahip olsa da vasat çekim yetenekleri nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Ayrıca, cihazın ekrana gömülü parmak izi sensöründe ciddi güvenlik sorunlar ortaya çıktı. Şirket yeni versiyonda kamera kalitesine odaklanarak video kaydını ve düşük ışık performansını daha iyi hale getirecek.

https://nokiapoweruser.com/exclusive-nokia-9-1-pureview-the-5g-capable-nokia-9-successor-now-targeted-at-early-q4-2019-better-light-camera-on-board/ Yorum Yaz
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intel7mix 5 dk.
.1 demek ne demekdir. yapsana nokia 10 yeni model olduğu belli olsun garip garip adlar koyuyorsunuz. Çinli firmalar model adı koymakta çok saçmalar hatta ve hatta uzak doğuluların hepsi öyle. Laptop çıkarır bir ad koyar sanarsın uzaya çıkaracak o kod adı.
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renega 41 dk.
Olmadı nokia zorlama.. Bitti.. Huzur içinde yat artık
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