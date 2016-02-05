Kia, Alman devlerine meydan okumak istiyor

Spor sedan denildiğinde akla gelen ilk markalar Audi, Mercedes ve BMW olarak sıralanabilir. Yakın zamanda Kia’nın da bu kervana katılacağına dair dedikodular gündeme gelmeye başladı.

2015 yılında tanıttığı Nova konsept otomobil sonrasında bu yönde bir gelişme göstermeyen Koreli üreticinin 2017 de ilk modelini sergileyeceği yönünde haberler dolaşıyor. Arkadan itişli olarak gelecek otomobilin 2.0 litre, 2.2 litre ve 3.0 litre motor seçeneklerine sahip olacağı da ifade edilenler arasında yer alıyor. Kia kanadından konu ile ilgili bir bilgi gelmezken, tasarım ve performansa ilişkin başka bilgiler de henüz yok.

Hyundai, lüks sedanları Equus ve Genesis’i kendi markası altında çıkarmaya devam etmek yerine Genesis adında ayrı bir marka ismiyle satışa sunma kararı almıştı. Kia’nın spor sedan segmentinde bir otomobil çıkarması, tüketiciler açısından spor ve lüks imajını oturtamayan ve orta sınıf olarak değerlendirilen Hyundai markasının, bu algıyı Kia üzerinden aşmayı planlaması olarak yorumlanıyor.





http://www.cnet.com/roadshow/news/kia-german-fighting-sports-sedan-in-the-works/