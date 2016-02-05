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Kia, Alman devlerine meydan okumak istiyor

Tüketici zihninde orta sınıf otomobil algısı hakim olan Kia, 2017 yılında BMW, Mercedes ve Audi'ye rakip olarak bir spor sedan ile gönülleri fethetmek istiyor. Konsept modeli Novo üretime geçebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,3b
2
30
Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Kia, Alman devlerine meydan okumak istiyor
 
Spor sedan denildiğinde akla gelen ilk markalar Audi, Mercedes ve BMW olarak sıralanabilir. Yakın zamanda Kia’nın da bu kervana katılacağına dair dedikodular gündeme gelmeye başladı.
2015 yılında tanıttığı Nova konsept otomobil sonrasında bu yönde bir gelişme göstermeyen Koreli üreticinin 2017 de ilk modelini sergileyeceği yönünde haberler dolaşıyor. Arkadan itişli olarak gelecek otomobilin 2.0 litre, 2.2 litre ve 3.0 litre motor seçeneklerine sahip olacağı da ifade edilenler arasında yer alıyor. Kia kanadından konu ile ilgili bir bilgi gelmezken, tasarım ve performansa ilişkin başka bilgiler de henüz yok.
Kia, Alman devlerine meydan okumak istiyor
 
Hyundai, lüks sedanları Equus ve Genesis’i kendi markası altında çıkarmaya devam etmek yerine Genesis adında ayrı bir marka ismiyle satışa sunma kararı almıştı. Kia’nın spor sedan segmentinde bir otomobil çıkarması, tüketiciler açısından spor ve lüks imajını oturtamayan ve orta sınıf olarak değerlendirilen Hyundai markasının, bu algıyı Kia üzerinden aşmayı planlaması olarak yorumlanıyor.


http://www.cnet.com/roadshow/news/kia-german-fighting-sports-sedan-in-the-works/ Yorum Yaz
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Hobar 3 yıl en beğenilen
canguler917
o aynalarla gelirse kimse birşey göremez

kamera onlar
1 Yanıt Yanıtla +15
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Lazeran 3 yıl
bmw havası alan bir tek ben miyim
1 Yanıt Yanıtla +11
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canguler917 3 yıl
o aynalarla gelirse kimse birşey göremez
1 Yanıt Yanıtla +5
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axiprens 3 yıl
Arkadaşın biri ledleri bozulmuş dişsiz ceedler bahsetmiş, birisi arkadaşa 5 yıl garantiden bahsetsin, hangi alman markası aracına 5 yıl güveniyor acaba, ceed in tek farı 2.500 tl, ledde sıkıntı yaşarsan hemen değişim, alman markası bir aracını 2 yıl sonra götür bakalım ne kadar bayılacan, dsg den bahsetmiyorum bile..
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olağan_şüpheli 3 yıl
kamera yerine normal ayna taksalarmış daha estetik dururmuş sanki
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alphekka 3 yıl
e çok normal; kia değilmiydi 3-4 yıl önce Alman tasarımcı Peter Schreyer'i transfer eden? kia sportage'e bakın mesela, bu herif kia'ya daha da çok şey katacak.
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fotifoti 3 yıl
malzeme kalitesi bugünkü gibiyse olmaz o iş.
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norton772 3 yıl fotifoti
fotifoti

malzeme kalitesi bugünkü gibiyse olmaz o iş.

Bugünkü malzeme kalitesi derken? Mesela yeni kasa kia ceed yumuşak ön konsol ve piano black malzeme kullanıyor vw golf gibi. Ayrıca sürüşü emin ol çok keyifli. Bir çok vatandaş isminden ötürü ön yargılı yaklaşıyor. Şu anki tasarımcısı audi'nin eski tasarım şefi, adamlar doğru yolda ilerliyor. Bizse ancak bıt bıt konuşuyoruz!
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napolyon94 3 yıl
Aha önden egea
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L.o.T.u.S 3 yıl
herkes bir şey görüyor.Bu iyi bir şey, net bir kopyalama yok diğer markalardan.
Önden audi bilmem neresi BMW görüyor millet.Biraz mustang biraz toros :)
Bende önden yeni Ford Focusu gördüm.Hadi bakalım.
Güney Koreliler hyundai kia ile çok sağlam geliyor senelerdir.Elektronik zaten malum.
Başarılı olacaktır emin olun..
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FlyingUnderpants 3 yıl
Soul gibi giris seviyesi bir arabaya 85.000 isteyen Kia muhtemelen buna yarim milyon ister.
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umut_baris 3 yıl
Ön Transit'in aynısı olmuş bence.

Şu forumun kafasını anlayamıyorum.
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kadirirdem 3 yıl
BMW havası var ama yine de fena değil....
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AlicanNalbat 3 yıl
çakma AUDİ...
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OverClocK1ng 3 yıl
Abi araba hoş duruyor ama. O logoyu değiştirmesi lazım. O algıyı yok etmesi lazım.
KIA logosunu görünce, çoook eskiden Cüneyt Arkın'ın Kia reklamında oynayıp, reklamın sonunda karate yapıp Kiaaaaaaaa diye bağırması aklıma geliyor ve midem bulanıyor..
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Master_Evil 3 yıl
konsept sonuçta ne desek boş, üstteki arkadaşa katılıyorum, önünde kia yazdıkça işi zor
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veteriner69 3 yıl
Ben beğendim dizaynı, rengi de güzelmiş.
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