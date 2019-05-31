Rambo: Last Blood filminden ilk fragman geldi

Sinema dünyasının son 37 yılına damga vuran ve unutulmaz kahraman rollerinden birisini kazandıran Rambo efsanesi sona eriyor. Adeta Sylvester Stallone ile birlikte yaşlanan Rambo serisinin beşinci filmi için ilk fragman geldi.

Rambo: Last Blood hikayesi ne?

Rambo: Last Blood filmi adından da anlaşılacağı üzere serinin başlangıcı olan Rambo: First Blood filmine atıf yapıyor. Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışan John Rambo yine tehlikeli bir maceraya atılıyor.

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Soğuk savaş dönemine denk geldiği için ilk üçlemede ağırlıklı olarak Ruslara karşı mücadele eden John Rambo serisi yavaş yavaş eksen kayması yaşadı. Dördüncü filmde Tayland-Burma sivil savaşına değinen seri şimdi ise insan kaçakçılığına odaklanıyor.

Şiddetten elini ayağını çeken ve gündelik işlerle geçimini kazanmaya çalışan Rambo arkadaşının torunun Meksika sınırında kaybolması üzerine harekete geçer. Bu kez karşısında acımasız bir kaçakçı grubu vardır. Rambo: Last Blood sonbaharda vizyona girecek.