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Rambo: Last Blood filminden ilk fragman geldi

Bu kez insan kaçakçıları ile mücadele eden yılların eskitemediği komando John Rambo yine zorlu bir maceraya atılıyor. Rambo: Last Blood filminden ilk fragman geldi.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Sinema dünyasının son 37 yılına damga vuran ve unutulmaz kahraman rollerinden birisini kazandıran Rambo efsanesi sona eriyor. Adeta Sylvester Stallone ile birlikte yaşlanan Rambo serisinin beşinci filmi için ilk fragman geldi.

Rambo: Last Blood hikayesi ne?

Rambo: Last Blood filmi adından da anlaşılacağı üzere serinin başlangıcı olan Rambo: First Blood filmine atıf yapıyor. Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışan John Rambo yine tehlikeli bir maceraya atılıyor.

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Soğuk savaş dönemine denk geldiği için ilk üçlemede ağırlıklı olarak Ruslara karşı mücadele eden John Rambo serisi yavaş yavaş eksen kayması yaşadı. Dördüncü filmde Tayland-Burma sivil savaşına değinen seri şimdi ise insan kaçakçılığına odaklanıyor.

Şiddetten elini ayağını çeken ve gündelik işlerle geçimini kazanmaya çalışan Rambo arkadaşının torunun Meksika sınırında kaybolması üzerine harekete geçer. Bu kez karşısında acımasız bir kaçakçı grubu vardır. Rambo: Last Blood sonbaharda vizyona girecek.

 

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Chagotta 1 hf. en beğenilen
Adam hala aktif fitness yapıyor gençlere taş cıkartır vallaha.
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Boldrex 1 hf.
Rambo botox edition.
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bluedevil866 1 hf.

kac sene oldu ... gerci 33 yasindayim ama ne bilim yine cok gecmis.
Dunya`nin daha guzel oldugu yillar.
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Rebellion87 4 gün
İzlemem hatta Çocukkende pek sevmezdim Ramboyu içi boş şişirilmiş çok yapay bir kahraman gelirdi bana sırf amerikan propagandası yapıyor.
Rocky öyle değil mesela o daha dolu bir karakteri...
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eyoruk 1 hf.
Tabi ki gidilecek ,ama konu çok basit çok sıradan bir aksiyon filmi olacak gibi duruyor.
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darkaura 1 hf.
1982 yapimi airplane 2 filminden bir sahne. adamlar 37 yil oncesinden islerin nereye gidecegini gormusler.
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G1903K 1 hf.
Çok yaşlandın be ağa...
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DARTH_BLACK 1 hf.
80li yılların hit aktörüydü stallone.Her filmi ayrı olay olan,gişeleri alt üst eden yapımlarıyla en çok kazanan aktörlerdendi.Ancak 89 yılından sonra (tango ve cash filmi ile beraber) özel hayatındaki çalkantılar,yanlış ticari işler sebebiyle kariyeri düşüşe geçti.Aslında rambo serisinin 4. filmi 90ların ortasında ırak savaşını anlatan bir senaryoyla çekilecekti ancak rocky 5 filminin gişede hayal kırıklığı yaratması sebebiyle stallone rambo serisini çekmeme kararı aldı ve bağımsız yapımlarla kariyerini sürdürmek istedi.80li yıllarda efsane olan adam 90lı yıllarda yılın en kötü filmlerine imza atar oldu.2000li yıllara gelindiğinde yeni kurduğu ailesininde desteğiyle rocky ve rambo serilerine geri dönme kararı aldı.Rocky serisi çok başka bir çizgiye creed filmleri ile ilerlerken rambo filmlerinde biraz ağır davrandı stallone zira rambo serisi konusu itibariyle amerikan milliyetçiliğini ekrana yansıttığı için değişen dünya konjektüründe rambo karekterini farklı bir noktada izleyici ile buluşturmak istedi.aslında rambo 4 filminin konusu ilk başta taliban ile mücadele eden rambonun hikayesini anlatacaktı ancak stallone rambo serisini o çizgeye çekmek istemedi ve farklı bir konu üzerinden 4.filmi çekti.
son filmde ise hayranlar rambonun kısa saçlı imajını hiç beğenmediler ve stallone nin sosya medya hesaplarından eleştiri yağmuruna tuttular.bunun üzerine stallone bu son film için verdiği cevap "insanlar değişir,ramboda değişti" diyerek üstü kapalı şekilde imalı bir cevap vermiş oldu.sonuç itibariyle rambo filmleri ile büyümüş,o dönemi yaşamış hayran kitlesi için yapılan bir film olacak.şuanki john vick seven genç neslin rambo serisinden çok haz alacağını sanmıyorum.Stallone de gerek rocky gerekse rambo filmlerine kendince bir saygı duruşu ederek kariyerini noktalamak istiyor.bu birazda son 30 yılda dünyanın nasıl değiştiğini bu sinema kahramanlarının gözünden görmek güzel olacak.ilk creed filminde güldürürken düşündüren bir sahne vardı mesela; adonis rockyden idman programı için liste alırken bunu cep telefonuna yazar sonra rocky sorar söylediklerimi nereye yazdın diye,adonisde cevap verir; yazdıkların şuan buluta yüklendi bile..rocky bu cevaba istinaden havaya bakar ve şöyle der "ne bulutu" :)
bu son rambo filmindede böyle güldürürken düşündüren sahnelerin olacağını düşünüyorum stallone nin hayranlarına verdiği cevaba istinaden.
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Sunrise. 1 hf.
Güzel film olacak gibi
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koobee24 1 hf.
First blood da kendi halindeki adama durup dururken buluşmalarını görmüştük. Bunda da aynı mantık var ama çiftlikte geçecek muhtemelen.
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Arda 88 1 hf.
Çıksın sadece konuşşsun yine izlerim. Efsanelere her zaman saygımız var, çocukken rambo bıçağım var diye hava atardım ne günlerdi.
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tbbtl 1 hf.
Fırsat blood 1 türünün en iyi filmlerinden. Gösterildiği yıl üniversite harcı ile 3 kere gitmiştim. Daha sonra video olarak seyrettiklerim hariç. Hatta geçenlerde bir nostalji yapayım dedim. Orijinal dil ile yeniden seyrettim. Fakat o zaman sesler çok kötüymüş. Devam filmleri, diğer devam filmleri gibi bol aksiyonlu bol abartılı
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Adventure. 1 hf.
Trailer iyiydi. Umarım her açıdan efsaneye yakışan bir veda filmi olur.
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