Kickstarter üzerinde aradığı desteği bularak başarıya ulaşan kamera sabitleme sistemi: BeSteady One

Son dönemde DSLR fotoğraf makinelerinin artan video performansları doğrultusunda ihtiyaç duyulmaya başlanan ve birçok bağımsız geliştirici tarafından farklı versiyonları hazırlanan kamera sabitleme aparatlarına bir yenisi, BeSteady One ismiyle Kickstarter üzerinde karşımıza çıktı.

Site üzerinde konan 25,000 pound hedefi bitimine 6 gün kala 107 bağış ile 209,888 pound gibi oldukça yüksek bir seviyeye taşıyan ve başarıya ulaşan BeSteady One isimli kamera sabitleme aparatı, daha önce gördüğümüz modeller ile benzer bir işleyişle çalışıyor. Alüminyum ve karbon fiber malzeme yapısıyla 1.04 KG ağırlık değerine sahip olan aparat, içerisinde yer alan 3 eksenli motor sistemi sayesinde her türlü durumda titreşimden olabildiğince arınmış görüntüler ortaya çıkartabiliyor. Kolları hareket edebilen ve ters şekilde kullanılabilen BeSteady One, özel yazılımı sayesinde amatör ya da profesyonel film yapımcılarına USB üzerinde ince ayar imkanı da sağlayabiliyor.

Proje başlangıcında yapılan 1,450 pound bağış ile elde edilebilen BeSteady One kamera sabitleme sistemi, şu an 4,290 (41 pound kargo) pound bağış ile satın alınabiliyor. Üst seviye sonuçlar ortaya koyabilen sistem hakkında hazırlanmış ayrıntılı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.









http://www.kickstarter.com/projects/besteady/besteady-one-next-generation-camera-stabiliser?ref=category