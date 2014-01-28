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Kickstarter üzerinde destek arayan Silencer ile video çekimlerin manuel netleme kolaylaşacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter üzerinde destek arayan Silencer ile video çekimlerin manuel netleme kolaylaşacak
Her gün onlarca yeni projenin eklendiği son zamanların en çok konuşlan internet sitelerinden Kickstarter üzerinden başlatılan en son projelerden Silencer, kullanışlı yapısıyla DSLR kameralar ile yapılan video çekimlerini netleme açısından ciddi anlamda kolaylaştırmayı hedefliyor.
Standart DSLR fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak geliştirilen Silencer, sunulan teknik ayrıntılar ve hassaslık seviyesine göre Silencer Lite, Silencer Pro ve Silencer Pro Zoom olmak üzere üç farklı versiyon halinde geliyor. Temel olarak tetik şeklinde geliştirilen kontrol mekanizmasıyla objektife bağlı kayış üzerinden netleme işleminin yapılmasına imkan tanıyan ürün, gücünü dahili motorundan alıyor. Tetik mekanizması basınca duyarlı olduğu için netleme hızı uygulanan güce bağlı olarak değişiklik gösterebilen Silencer, şarj edilebilir bir batarya ile çalışma gösterebiliyor, piyasada yer alan hemen hemen bütün üç ayak modelleri üzerine takılabiliyor ve özel tasarımı sayesinde makinelerin batarya bölümleri ve giriş / çıkış portlarını kapatmıyor. Ürünün Silencer Pro Zoom versiyonunu aynı anda hem netleme hem de yakınlaşma (Zoom) yapabilmek için hazırlayan 24SHOTS ekibi, farklı objektifler için aksesuar ürünleri de geliştirmiş.
Piyasada yer alan ekstra bir kişi gerektiren otomatik ya da çok etkili olmayan manuel sistemlere oldukça güzel bir alternatif oluşturan Silencer, site üzerinde koyduğu 58,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 5 bağış ile şimdilik 1,775$'lık toplayabilmiş durumda. Yapılacak 350$, 850$ ve1800$ (ABD dışı 25$ kargo) bağış miktarları ile Ağustos ayında elde edilebilen ürünler hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Kickstarter üzerinde destek arayan Silencer ile video çekimlerin manuel netleme kolaylaşacak

https://www.kickstarter.com/projects/2052832005/silencer-electronic-follow-focus-system?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SirrealsQ 5 yıl
onu alacağıma gider 1800 e bi L serisi lens alırım o da bu focusu yapar
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tzlc76 5 yıl
Fiyatı çok abartı giriş seiyesinde profesyonel bir mainayı 350 dolara alıyorsun
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aspirin_00 5 yıl
film belgesel kısa tantım videolar için birebir alet tebrik etmek gerek çok güzel yakında andorit telefonlarda çekim imkanı veren versiyonuda çıkar şaşmamak gerek
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people66 5 yıl
bu aletle focus puller'lar tarihe karışır, bence çok başarılı...
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