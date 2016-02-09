Kickstarter'da 100.000 proje başarıya ulaştı

Bundan 6 yıl 9 ay önce kurulan ABD'li merkezki bağış şirketi Kickstarter film, oyun, müzik, teknoloji, video, tasarım gibi onlarca alanda projesi olan girişimcileri destekleme amacı taşıyor. Burada bağış toplayan geliştirici-girişimciler hayallerini gerçekleştirme imkanına kavuşuyorlar.



Aradan geçen uzun zamanda çığ gibi büyüyen Kickstarter'da milyonlarca dolar bağış toplayan şirketler de var. Kickstarter yönetimi başarısını yayınladığı çeşitli istatistiklerle de ortaya koydu. Bu istatistikler projesi olanları cesaretlendirecek kadar iyi. İşte Kickstarter projelerinden çarpıcı rakamlar:



Şirketin kuruluşu olan 28 Nisan 2009'dan bu yana başarılı olan Kickstarter projelerinin sayısı 100.000 Mimariden dergilere kadar toplamda 165 tane kategori ve alt kategori bulunuyor. İlk 100 başarılı Kickstarter projesinde hedef bedele 121 günde ulaşıldı. Buna karşın son 100 proje ise 3 gün içinde destek buldu.

Bir girişimci 94 farklı projesiyle Kickstarter'da bağış topladı. Kickstarter çalışanları tarafından hazırlanan 40 proje başarıya ulaştı. Bir proje 169 farklı ülkeden destek almayı başardı.

Kickstarter'da 22,133 adetle en fazla başarı sağlayan projeler müzik kategorisine ait.

Kickstarter projesi ile Grammy ödülü kazanan müzisyen sayısı 4 olurken, en başarılı albüm ise billboard listesinde 7. sıraya kadar yükselmiş. Bir başkasının projesine destek verip de kendi projesi de başarılı olanların oranı %70.58 Birden fazla Kickstarter projesi başlatıp başarılı olanların sayısı 8,539

https://www.kickstarter.com/blog/the-first-100000-funded-kickstarter-projects-in-100-numbers