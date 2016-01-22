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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kickstarter'ın Android uygulaması yayınlandı

Popüler bağış platformu Kickstarter, yayınlanan yeni uygulaması ile en sonunda Android dünyasına da giriş yaptı. Bağış ve keşif sürecini kolaylaştıran uygulamanın detayları haberimizde.
3 yıl
3,6b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter'ın Android uygulaması yayınlandı

Dünyanın en popüler bağış platformu konumunda bulunan Kickstarter, 2013 yılında kullanıma sunduğu iOS uygulaması sonrası Android platformuna da giriş yaptı.
Kickstarter'ın gelmesi çok uzun süren Android uygulaması, modern bir arayüz ile karşımıza çıkıyor ve herkes tarafından rahatlıkla kontrol edilebilecek bir çözüm oluşturuyor. Kişilerin farklı projelere göz atabildiği ve beğendiklerine bağış yapabildiği uygulama, bağış yapılan projeler hakkında güncellemeler verebiliyor ve arkadaşların yaptıkları bağışları gözler önüne serebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Kickstarter'ın Android uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

http://www.ubergizmo.com/2016/01/kickstarter-android-app-arrives-three-years-after-its-ios-counterpart/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 3 yıl
İndirdim sonrada 1 yıldızı bastım. Altı üstü 1 uyg yapacaklar 3 yılda zor yaptılar. Kendi siteleri üzerinden android'e uyg hazırlıyoruz destek verin deseler zaten yeterli bağışı toplarlardı.
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