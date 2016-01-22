Kickstarter'ın Android uygulaması yayınlandı

Dünyanın en popüler bağış platformu konumunda bulunan Kickstarter, 2013 yılında kullanıma sunduğu iOS uygulaması sonrası Android platformuna da giriş yaptı.

Kickstarter'ın gelmesi çok uzun süren Android uygulaması, modern bir arayüz ile karşımıza çıkıyor ve herkes tarafından rahatlıkla kontrol edilebilecek bir çözüm oluşturuyor. Kişilerin farklı projelere göz atabildiği ve beğendiklerine bağış yapabildiği uygulama, bağış yapılan projeler hakkında güncellemeler verebiliyor ve arkadaşların yaptıkları bağışları gözler önüne serebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Kickstarter'ın Android uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.ubergizmo.com/2016/01/kickstarter-android-app-arrives-three-years-after-its-ios-counterpart/?utm_source=mainrss