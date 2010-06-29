Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kin One ve Kin Two'nun fiyatlarında indirime gidildi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,6b
1
7
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kin One ve Kin Two

Beklenen gerçekleşti ve Amerika'nın en büyük servis sağlayıcısı Verizon, Microsoft'un telefonları Kin One ve Kin Two'da indirime gitti. Satışa sunulmasının üzerinden 6 hafta geçen telefonlardan Kin One'ın kontratlı fiyatı 50 dolardan 30 dolara, Kin Two'nun kontratlı fiyatıysa 100 dolardan 50 dolara indirildi. Operatör, fiyatların kalıcı ya da geçici olup olmadığı hakkındaysa herhangi bir açıklama yapmadı.

Verizon'un "Yeni" olarak lansetmeye devam ettiği Kin One ve Kin Two'da yapılan bu indirimlerin, satışların istenilen seviyede olmamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Bakalım, önümüzdeki günlerde Microsoft cephesinden Kin'lerin satış sayıları hakkında resmi bir açıklama gelecek mi ?


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mistifa 9 yıl
Microsoft en iyi bildiği işi yapmaya devam etsin bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
iphone manyaklıgı varken zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
zaten bu telefonların satacağını düşünmek aptallık... piyasada HTC, Samsung, Motorola, LG gibi devlerin mükemmel seviyede telefonları bulunurken kim bunları kullanmak ister ki....
Dağ fare doğurdu işte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
colins547 9 yıl
Gerçekten kime yaptırdılarsa hiç güzel gözükmüyorlar. İşletim sistemi win mobile 6,5 mu ? Htc ile çalışsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V.K. 9 yıl
tasarımdan ötürü çekici durmuyor

yeterince reklamı da yapılmadıysa

ölü doğmuştur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
dizayn sıfır olmuş
bana göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erabrown 9 yıl
Gecenlerde sanirim gizmodo'da dunyada yalnizca 1600 kin satildigini duymustum. o sebepe olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl İşin Özü: Zyxel NSA-220 Plus video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim