Kin One ve Kin Two'nun fiyatlarında indirime gidildi

Kin One ve Kin Two

Beklenen gerçekleşti ve Amerika'nın en büyük servis sağlayıcısı Verizon, Microsoft'un telefonları Kin One ve Kin Two'da indirime gitti. Satışa sunulmasının üzerinden 6 hafta geçen telefonlardan Kin One'ın kontratlı fiyatı 50 dolardan 30 dolara, Kin Two'nun kontratlı fiyatıysa 100 dolardan 50 dolara indirildi. Operatör, fiyatların kalıcı ya da geçici olup olmadığı hakkındaysa herhangi bir açıklama yapmadı.

Verizon'un "Yeni" olarak lansetmeye devam ettiği Kin One ve Kin Two'da yapılan bu indirimlerin, satışların istenilen seviyede olmamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Bakalım, önümüzdeki günlerde Microsoft cephesinden Kin'lerin satış sayıları hakkında resmi bir açıklama gelecek mi ?