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Kingmax, Client Pro serisi SATA-III SSD'lerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli veri depolama çözümleri üreticisi Kingmax, Client Pro serisi yeni SSD'lerini duyurdu. Client Pro serisi SSD'lerin SMU 32 ve SMU 35 olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. SMU 35 modeli, 3.5-inç / 2.5-inç dönüştürücü ile geliyor.
Sadece 7 mm kalınlığındaki yapılarıyla ultrabook segmentindeki taşınabilir bilgisayarları da hedef alan Client Pro serisi, SandForce üretimi kontrolcü, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi ve senkron NAND flash bellek yongaları ile donatılmış. Senkron yongaların, asenkron yongalara göre daha performanslı oldukları bildiriliyor. SSD'lerin SandForce kontrolcüsü ile DuraWrite teknolojisi ise, yüksek performans, stabilite, uzun ömür ve geliştirilmiş veri güvenliği vaat ediyor.
60 GB, 120 GB, 240 GB ve 480 GB depolama seçenekleriyle gelen SSD'ler, saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızı ile saniyede 520 MB'a varan sıralı yazma hızı sunuyor. 60 GB, 120 GB ve 240 GB'lık modelin rastgele 4K yazma performansları 85.000 IOPS; 480 GB'lık modelin rastgele 4K yazma performansı ise 50.000 IOPS olarak açıklanmış.
Hata öncesi kullanım süreleri 1.2 milyon saat olarak belirtilen SSD'ler, firmanın 3 yıllık garantisi kapsamında satılacak. Fiyata dair bilgi ise verilmemiş.

http://www.kingmax.com/en-global/product/product/Model/SATAIII_SSD_SMU32_Client_Pro Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hayyam_karadenizli 7 yıl
Haberde konusu geçmemiş ama Kingmax'in bu serisinde 1 TB model de var ve fiyatı 1499$, 1 TB modeli değil ama diğer modelleri fiyat ve kalitede bulabilirseniz kesinlikle alınabilir uygun modeller, bu güne kadar Türkiye'ye Kingmax'in hiç bir modeli gelmedi, alanlar Japonya'dan alıyorlar.
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JoeyBane 7 yıl
memoseler
ramazandeveli
memoseler Ucuzlamadıkları veya ben para basmadığım sürece bu haber ilgimi çekmeyecek
bir kere kullanırsan zaten mekanik hdd leri kırasın gelir...
Ucuzlamadan alırsam kafamı kırasım gelir

Kıran kırana
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memoseler 7 yıl
Ucuzlamadıkları veya ben para basmadığım sürece bu haber ilgimi çekmeyecek
1 Yanıt Yanıtla
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ramazandeveli 7 yıl memoseler
memoseler

Ucuzlamadıkları veya ben para basmadığım sürece bu haber ilgimi çekmeyecek

bir kere kullanırsan zaten mekanik hdd leri kırasın gelir...
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