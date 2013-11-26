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Kingston'dan 2800 MHz'de çalışan HyperX Predator serisi 8 GB DDR3 bellek kiti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,8b
1
40
Ram
knight
Haber Editörü
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Kingston'dan 2800 MHz'de çalışan HyperX Predator serisi 8 GB DDR3 bellek kiti
Veri depolama alanının önemli isimlerinden Kingston, performans tutkunlarını hedef alan 8 GB'lık DDR3 bellek kitini duyurdu. HyperX Predator serisi altında geliştirilen ve iki adet 4 GB'lık DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 2.800 MHz gibi yüksek bir frekansta görev yapıyor. Yeni bellek kitinin, çalışma frekansı bakımından HyperX Predator serisinin en hızlısı konumunda olduğunu belirtelim.
HyperX Predator'ın mavi ve siyah rengin egemen olduğu ısı dağıtıcısının yüksekliği yaklaşık 53.9 mm. Intel tarafında P55, H67, P67, Z68, H61, Z77 çipsetli anakartlarla; AMD tarafında ise A75, A87, A88, A89, A78, E35 çipsetli anakartlarla uyumlu çalıştığı vurgulanan bellek kiti CL12 gecikme değerine ve 1.65V'luk çalışma gerilimine sahip.
Son olarak Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) standardına destek veren bellek kitlerinin fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış.

http://www.kingston.com/en/memory/hyperx/predator Yorum Yaz
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Maxthon 6 yıl en beğenilen
2800mhz ile 1866mhz farkını bariz hissedebilecek 6. Hissi güçlü kişilikler aranıyor.. Bunun yerine ddr4 için çalışmalar olsaymış daha makbulmüş.
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JoeyBane 6 yıl
DDR4 yaklaştıkça son vurgunu yapayım diyor.
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csheer 5 yıl
2400 mhz olarak ozelıkle 8 gb ve ddr3 olaraktan ozellıkle performans ve yaptıgı ıslemlerde buyk hız ve kullanım rahatlıgı saglayacagına emınım
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HayaLpresT 5 yıl
Ddr 4 cikmasa sürekli sorun oluyor bi tam.pc.topladım.diyorsun sonra yenisi çıkıyor insan soğuyor valla.pcden
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Golden Gate 5 yıl
Notebook için 1600 Mhz Corsair vengaence serisi 16 gb ram taktım . CL10 değerine sahip sanırım . Hissedilecek son değerler olarak düşünüyorum .

Remex mi remixes mi öyle marka 1600 Mhz CL11 8 gb ram vardı notebook içerisinde. Oradan buraya geçiştede neredeyse hiçbirşey hissedemedim zaten . Sadece chrome 20-25 sekme açınca rahat çalışıyor bilgisayar .
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Ink 5 yıl
aaaaa the benefit doğru söze ne denir
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fatihburak95 6 yıl
Bakalım 1600 mhz ile 2800 mhz arasındaki farkı hisseden arkadaşlar da var mıymış :)
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Gukama 6 yıl fatihburak95
fatihburak95
Bakalım 1600 mhz ile 2800 mhz arasındaki farkı hisseden arkadaşlar da var mıymış :)

Apularda kesinlikle hissedilir
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kratos_03 6 yıl
Cl12 olunca neden kötü birisi açıklayabilir mi?
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abdulmusavvir 6 yıl
yasin.25
8 GB bellek ve yukarısını kullanan biri neden sanal belek kullansın ki. bilmeyen biri için tamamda bilen birinin kullanması saçma.

:), Kardeş!! 8 GB bellek kullanmıyorum, bellek alacağım bekliyorum. Şöyle olsa böyle olsa falan yazmadığım şeylerden beni mi tanımaya çalışıyorsun? :)
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yasin.25 6 yıl abdulmusavvir
ne bileyim 16 GB 2 tane bellek falan alacağım dediniz ya bende en az 8 gb kullanıyorsunuz diye tahmin ettim.
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SuperSantorelli 6 yıl
CL12'mi
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Mugetsuga 6 yıl
O değil de DDR4 belleklerde cl değerleri ne alemde olucak bilen biri aydınlatabilir mi beni? Mesela 3000 mhz DDR4 cl10 gibi bir değere sahip olabilir mi? Ya da daha düşük/yüksek değerler?
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crossmatch 6 yıl
J.Maharaja
2800mhz ile 1866mhz farkını bariz hissedebilecek 6. Hissi güçlü kişilikler aranıyor.. Bunun yerine ddr4 için çalışmalar olsaymış daha makbulmüş.

APU'lardan anlayan ELEMAN ARANIYOR!
J.Maharaja sen gelme!
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abdulmusavvir 6 yıl
Orijinalden alıntı: yasin.25
o kadar fazla ram ile ne yapacaksınız. bu arada SSD nin ömründen neden yesin ki anlamadım yani. sanal belleği falan mı kastediyorsunuz.

Evet, malesef işim gereği After Effect lazım oluyor, her film çıktısı alırken bilgisayarın canına okuyor, bellek fiyatlarında fırsat bekliyorum.
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ceycey11 6 yıl
CL12 pofff
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