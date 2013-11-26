Kingston'dan 2800 MHz'de çalışan HyperX Predator serisi 8 GB DDR3 bellek kiti

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Veri depolama alanının önemli isimlerinden Kingston, performans tutkunlarını hedef alan 8 GB'lık DDR3 bellek kitini duyurdu. HyperX Predator serisi altında geliştirilen ve iki adet 4 GB'lık DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 2.800 MHz gibi yüksek bir frekansta görev yapıyor. Yeni bellek kitinin, çalışma frekansı bakımından HyperX Predator serisinin en hızlısı konumunda olduğunu belirtelim.
HyperX Predator'ın mavi ve siyah rengin egemen olduğu ısı dağıtıcısının yüksekliği yaklaşık 53.9 mm. Intel tarafında P55, H67, P67, Z68, H61, Z77 çipsetli anakartlarla; AMD tarafında ise A75, A87, A88, A89, A78, E35 çipsetli anakartlarla uyumlu çalıştığı vurgulanan bellek kiti CL12 gecikme değerine ve 1.65V'luk çalışma gerilimine sahip.
Son olarak Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) standardına destek veren bellek kitlerinin fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış.
http://www.kingston.com/en/memory/hyperx/predator Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Remex mi remixes mi öyle marka 1600 Mhz CL11 8 gb ram vardı notebook içerisinde. Oradan buraya geçiştede neredeyse hiçbirşey hissedemedim zaten . Sadece chrome 20-25 sekme açınca rahat çalışıyor bilgisayar .
Apularda kesinlikle hissedilir
:), Kardeş!! 8 GB bellek kullanmıyorum, bellek alacağım bekliyorum. Şöyle olsa böyle olsa falan yazmadığım şeylerden beni mi tanımaya çalışıyorsun? :)
APU'lardan anlayan ELEMAN ARANIYOR!
J.Maharaja sen gelme!
Evet, malesef işim gereği After Effect lazım oluyor, her film çıktısı alırken bilgisayarın canına okuyor, bellek fiyatlarında fırsat bekliyorum.
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Ram, kingston