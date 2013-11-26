Kingston'dan 2800 MHz'de çalışan HyperX Predator serisi 8 GB DDR3 bellek kiti

Veri depolama alanının önemli isimlerinden Kingston, performans tutkunlarını hedef alan 8 GB'lık DDR3 bellek kitini duyurdu. HyperX Predator serisi altında geliştirilen ve iki adet 4 GB'lık DDR3 bellek modülünden oluşan kit, 2.800 MHz gibi yüksek bir frekansta görev yapıyor. Yeni bellek kitinin, çalışma frekansı bakımından HyperX Predator serisinin en hızlısı konumunda olduğunu belirtelim.



HyperX Predator'ın mavi ve siyah rengin egemen olduğu ısı dağıtıcısının yüksekliği yaklaşık 53.9 mm. Intel tarafında P55, H67, P67, Z68, H61, Z77 çipsetli anakartlarla; AMD tarafında ise A75, A87, A88, A89, A78, E35 çipsetli anakartlarla uyumlu çalıştığı vurgulanan bellek kiti CL12 gecikme değerine ve 1.65V'luk çalışma gerilimine sahip.



Son olarak Intel'in XMP (Extreme Memory Profile) standardına destek veren bellek kitlerinin fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış.



http://www.kingston.com/en/memory/hyperx/predator