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Kırmızı renkli HTC Incredible S gün yüzüne çıktı

8 yıl
22,8b
1
22
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Kırmızı renkli HTC Incredible S gün yüzüne çıktı
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Akıllı telefon pazarının önemli üreticilerinden HTC'nin, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı Incredible S modelinin kırmızı renkli versiyonu gün ışığına çıktı.

Satış fiyatı ve stoklara giriş tarihiyle ilgili bilgi bulunmayan bordo renkli Incredible S, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemci ve 768 MB RAM desteğini arkasına alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 versiyonunu kullanıyor. Telefonun piyasaya sürülmesini izleyen günlerde Android 2.3 güncellemesinin kullanıma sunulacağı belirtilmekte. Dört band GSM ve HSPA desteği sunan ve HTC Sense 3.0 arayüzünü kullanan telefonda, 4.0 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik S-LCD ekrana yer verilmiş. Telefonun göze çarpan diğer detayları arasında, microSD kart girişi, 3.5 mm jak girişi, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS, 8 megapiksel kamera, çift led flaş, 720p video kaydı, microUSB portu ve 1400 mAh batarya yer alıyor.

Kırmızı renkli HTC Incredible S gün yüzüne çıktı
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DH Misafiri 8 yıl
htc pramid' i takip edin beyler o da iyi bir tel
bu telefon hakkında bilgisi olan var mı performansı hakkında veya kullanan biri ???
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Guest-D94B02D8B 7 yıl
Telefonun arkası normalde resimlerdeki gibi durmuyor teli almadan önce bende şüpheye düşmüştüm 4 ınc ve daha büyük telefonları tutmak o kadar kolay değildir htc bunu düşünerek bu çıkıntıyı yapmış telefonun tutuşunuz kolaylaştırıyor ve elinizden kayıp düşmesini engelliyor :) o çıkıntı bu yüzden var ;)
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yavuzuslu 8 yıl
zevkler renkler muhabbeti yakışmış
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:::KR@L::: 8 yıl
Çok mu "kırmızı"
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DH Misafiri 8 yıl
Arka tarafını napıcaksın abi duvaramı asıcan önemli olan işlevsellik ,
batarya performansı ve diğer özellikleri değilmi ?? ?
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manyakurt 8 yıl
DH Misafiri

Arka tarafını napıcaksın abi duvaramı asıcan önemli olan işlevsellik ,
batarya performansı ve diğer özellikleri değilmi ?? ?


Bende estetik ve simetri çılgınlığı var ya, şeklini sevmezsem işlevinin bi önemi yok :D Ben lise bilmem kaçtayken 6600 vardı döneme göre çok modaydı, işlevsel, program yükleme kurma falan zımbırtıları yeni çıkmıştı sanırım. Masaya bi onu birde t610 koymuştum.. İçim elvermedi o kaba şeyi almaya gidip t610 almıştım :D pişman degilim çok hoş telefondu :D
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cyberclops 8 yıl

DH Misafiri

Arka tarafını napıcaksın abi duvaramı asıcan önemli olan işlevsellik ,
batarya performansı ve diğer özellikleri değilmi ?? ?


Bence telefonun tasarımı en önemli özellik. Bir telefonun tasarımını beğenmediysem isterse dünyanın en muhteşem cihazı olsun kullanmam. Tabiiki tasarımdan sonra donanım ve yazılım özelliklerine de bakıyorum. Sırf tasarımı yüzünden kimse telefon almaz (bayanlar hariç
)
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Neyıh 8 yıl
Tasarımda hoş, renkte tasarıma yakışmış!
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manyakurt 8 yıl
arka nedir öle ya materyal yetmemiş gibi fabrika üretiminde :D
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orjSin 8 yıl
kırmızı ruj sürmüş esmer bayanlara benziyor :)
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FRUEHAUF 8 yıl
Önden Desire HD yi andırıyor.
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AtaletMomenti 8 yıl
önden bakınca sanki Desire Hd yi kırmızı slikon kılıfa sokmuş gibi bi his uyandırıyor
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break99 8 yıl
Sanırım önceki telefonda da bu renk vardı. Bence fena değil.
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gkbrk07 8 yıl
bencede fena değil. her şirketin yapması gereken birşey bence.
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lazloo 8 yıl
Arka tarafı pek güzel değil ama ön tarafı da bir o kadar güzel.
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