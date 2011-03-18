Kırmızı renkli HTC Incredible S gün yüzüne çıktı

Akıllı telefon pazarının önemli üreticilerinden HTC'nin, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı Incredible S modelinin kırmızı renkli versiyonu gün ışığına çıktı.

Satış fiyatı ve stoklara giriş tarihiyle ilgili bilgi bulunmayan bordo renkli Incredible S, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemci ve 768 MB RAM desteğini arkasına alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 versiyonunu kullanıyor. Telefonun piyasaya sürülmesini izleyen günlerde Android 2.3 güncellemesinin kullanıma sunulacağı belirtilmekte. Dört band GSM ve HSPA desteği sunan ve HTC Sense 3.0 arayüzünü kullanan telefonda, 4.0 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik S-LCD ekrana yer verilmiş. Telefonun göze çarpan diğer detayları arasında, microSD kart girişi, 3.5 mm jak girişi, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS, 8 megapiksel kamera, çift led flaş, 720p video kaydı, microUSB portu ve 1400 mAh batarya yer alıyor.