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Koda değil, içeriğe bakan reklam engelleyici geliştirildi

Reklamları tespit etmek amacıyla giriş yapılan sitenin kodlarına değil, sitenin içeriğine bakan yeni bir reklam engelleyici geliştirildi. Eklenti, yapısı gereği fark edilmeden çalışabiliyor.
2 yıl
4,9b
2
16
Diğer Yazılım
Emre Karakullukçu
Yazar
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Princeton Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi araştırmacılarının ortak çalışmalarıyla, var olan reklam engelleyicilerden çok daha farklı bir yöntem kullanan reklam engelleyici geliştirildi. Bilgisayar uzmanı Arvind Narayanan’ın yaptığı açıklamalara göre reklam engelleyici, giriş yapılan sitenin kodları arasında reklam içeriklerini aramak yerine insanların yaptığı gibi reklamları görüntüleyerek tespit ediyor. Bunu yapmak adına site içeriklerinin boyutlarını, ikonlarını ve hatta “sponsorlu” gibi sözcükler içerip içermediğini kontrol eden eklenti, reklamları tamamen siteden kaldırmak yerine karartıyor ve üzerine “Bu bir reklamdır” yazısı ekliyor.

Perceptual Ad Blocker” ismine sahip olan yeni reklam engelleyici Chrome’a özel bir sürümü bulunuyor. Facebook’un reklamları sıradan gönderilere benzeteceğini açıklamasının ardından, geçtiğimiz Kasım ayında bu eklentinin sosyal paylaşım sitesine özel bir sürümü de kullanıma sunuldu. Reklam engelleyicilerinin kullanımına izin vermeyen 50 siteyle yapılan denemelerde eklenti fark edilemeden, başarıyla çalıştı.

Narayanan bir blog paylaşımında “yenilemez reklam engelleyici” geliştirdiklerini iddia etmediklerini söyledi ancak bu reklam engelleme tekniğinin tam olarak tüm reklamları engelleyebilecek potansiyele sahip olduğu düşünülüyor.


https://www.engadget.com/2017/04/16/potentially-undefeatable-ad-blocker-looks-at-content-not-code/ Yorum Yaz
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fatalrhymex 2 yıl en beğenilen
Dh kendi kuyusunu kazacak bir haber yapar mı hiç la
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ardaq 2 yıl
sizin saçma, sesli, geçilemeyen, oynatıcının içine edip video'yu izletmeyen reklamları engellese yeterli.
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dragonborn95 2 yıl
Niye kendi bacağınıza sıkıyorsunuz? Vatan bilgisayar diyor mu amazon daha ucuz oradan alın diye
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 2 yıl
UBlock Origin dene birde.
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DH Misafiri 2 yıl
Ublock Origin dene.
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DH Misafiri 2 yıl
Yükledim Fakat Çok Az Sitede Çalışıyor Adblock Yerine Gelmesi İçin Bir Fırın Ekmek Yemesi Lazım Daha...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
MB'ı yedikten sonra bırakında reklam izleyelim yani !
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axaxa 2 yıl
Olmaz ikisine de baksın
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kojiro 2 yıl
DH reklamlarında içerik olmadığı, reklamların sadece sitede gezinmeyi engellemeye yönelik olduğu için haberi yayınlamakta problem görmemişler galiba.
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likeablex 2 yıl
Bazıarı hak ediyor. Bangır bangır bağıran birden fırlayan reklam mı olur be. İş yerinde kafede bakıyoruz hemen kapatıyorum ne saçma reklam anlayışı.Para gelecek diye neler yapıyorlar. Tamam kazan ama böylesi değil.
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dragonborn95 2 yıl
Niye kendi bacağınıza sıkıyorsunuz? Vatan bilgisayar diyor mu amazon daha ucuz oradan alın diye
1 Yanıt Yanıtla +6
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sniper23 2 yıl dragonborn95
dragonborn95
Niye kendi bacağınıza sıkıyorsunuz? Vatan bilgisayar diyor mu amazon daha ucuz oradan alın diye


Amazon deyince nedense ONUN a.d block a ödediği haraçlar aklıma geldi.
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Batuist 2 yıl
...ancak bu reklam engelleme tekniğinin olarak tüm reklamları engelleyebilecek potansiyele sahip olduğu düşünülüyor.

google artık çevirileri daha iyi yapıyor.. siz google'a çevirtsenize şu yazıları.. saçma sapan şeyler ortaya çıkıyor. yahu yazdığınızı dönüp bir kere okuyun yaa..
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Firaristt 2 yıl
"Taktik maktik yok bam bam bam" reklamları engelleme konusunda görüşüm bu.
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