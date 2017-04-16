Koda değil, içeriğe bakan reklam engelleyici geliştirildi

Princeton Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi araştırmacılarının ortak çalışmalarıyla, var olan reklam engelleyicilerden çok daha farklı bir yöntem kullanan reklam engelleyici geliştirildi. Bilgisayar uzmanı Arvind Narayanan’ın yaptığı açıklamalara göre reklam engelleyici, giriş yapılan sitenin kodları arasında reklam içeriklerini aramak yerine insanların yaptığı gibi reklamları görüntüleyerek tespit ediyor. Bunu yapmak adına site içeriklerinin boyutlarını, ikonlarını ve hatta “sponsorlu” gibi sözcükler içerip içermediğini kontrol eden eklenti, reklamları tamamen siteden kaldırmak yerine karartıyor ve üzerine “Bu bir reklamdır” yazısı ekliyor.

“Perceptual Ad Blocker” ismine sahip olan yeni reklam engelleyici Chrome’a özel bir sürümü bulunuyor. Facebook’un reklamları sıradan gönderilere benzeteceğini açıklamasının ardından, geçtiğimiz Kasım ayında bu eklentinin sosyal paylaşım sitesine özel bir sürümü de kullanıma sunuldu. Reklam engelleyicilerinin kullanımına izin vermeyen 50 siteyle yapılan denemelerde eklenti fark edilemeden, başarıyla çalıştı.

Narayanan bir blog paylaşımında “yenilemez reklam engelleyici” geliştirdiklerini iddia etmediklerini söyledi ancak bu reklam engelleme tekniğinin tam olarak tüm reklamları engelleyebilecek potansiyele sahip olduğu düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2017/04/16/potentially-undefeatable-ad-blocker-looks-at-content-not-code/