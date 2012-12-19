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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kodak, dijital görüntüleme patentlerini aralarında Apple, Google, Microsoft ve Samsung'un da bulunduğu bir şirketler birliğine satacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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İlk dijital kameranın mucidi Eastman Kodak, 21. yüzyılda dibe vuran köklü teknoloji firmalarından biri olarak geçtiğimiz Ekim ayında Amerika'daki tesisleri ve diğer mülklerini elinde tutabilmek için resmen iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Yaklaşık otuz yıl önce 145 bin çalışana sahip bir dünya markası olarak nitelendirilen görüntüleme endüstrisinin dev ismi, yüz binden fazla elemanıyla yollarını ayırdı, birçok kıtadaki onlarca operasyonuna son verdi. İflas Mahkemesi tarafından toplam mülkiyeti 5.1 milyar dolar, borcu ise 6.75 milyar dolar olarak açıklanan şirket, Citigroup ile 950 milyon dolarlık bir kredi için anlaşmaya varmış, bunun dışında asırlık tecrübesinin ürünleri olan görüntüleme patentlerini satarak borucunu kapatmaya çalışacağını duyurmuştu.
1,100 görüntüleme patentine sahip Kodak'ın federal mahkemeden yaptığı açıklamada, dijital fotoğraf çekme, paylaşma gibi hususlarla ilgili patentlerin 2.21 - 2.57 milyar dolar değerinde olduğu bildirilmişti. Ancak Google, Samsung, Nokia, Motorola, LG gibi birçok firmaya lisanslanarak şimdiye kadar 3 milyar doların üzerinde gelir elde edilen bu teknolojilerin yaygın hale gelmiş olmalarından ötürü değerini yitirdiği ifade edildi. Patentleri satın almak üzere Intellectual Ventures Managment çaıtısında birleşen Apple, Microsoft, Research In Motion gibi firmalar, Temmuz ayından beri RPX'in bir araya getirdiği Google ve Android ekosisteminin Asyalı firmalarından Samsung, HTC, Huawei ile teklif yarışı içerisindeydi. Bugün Bloomberg'in bildirdiği son gelişmeyle nihayet tarafların bir şirketler birliği oluşturarak patentleri satın almaya karar verdiği ortaya çıktı.
Resmi basın duyurusunu kısa süre önce açıklayan Kodak, bir kısım görüntüleme patentlerini kapsayan bu alımdan yaklaşık 525 milyon dolarlık bir gelir elde edeceğini belirtti. Şirketler birliğinde başı çeken Apple ve Google'ın yanı sıra alımın kapsadığı dijital görüntüleme teknolojilerini ürünlerinde lisanslı bir şekilde kullanabilecek şu isimler yer alıyor; Adobe Systems, Amazon, Facebook, Fujifilm, HTC, Huawei, Microsoft, Samsung, Shutterfly, Research In Motion. 2011'de Nortel Networks'ün 6,000 iletişim teknolojisi patentine yine bir konsorsiyum oluşturarak 4.5 milyar dolar ödeyen Apple ve Microsoft, 900 milyon dolarlık bir teklif veren Google'ı saf dışı bırakmayı başarmıştı. Fakat bu durumdan ders çıkaran teknoloji devlerinin Kodak patentleri için sürdürdükleri rekabetten vazgeçerek daha ekonomik bir teklifle anlaşmaya vardıkları belirtildi.
Aldığı krediler ve satmış olduğu görüntüleme patentleriyle borçlarını ödeyip 2013 ilk yarısında iflastan çıkmayı uman Eastman Kodak, ilerleyen dönemlerde şirketi küçültüp fotoğrafçılık sektörü yerine reklam, ambalaj ve baskı alanları ile kurumsal servislere odaklanacak. Bu stratejiyle varlığını sürdürmeye devam etmeyi uman New York merkezli firma, gelecek planlarında önemli bir yere sahip olan patentlerinin satışının İflas Mahkemesi tarafından onaylandıktan sonra tamamlanacağını aktardı. 


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bukalemun56 6 yıl
zamanya ayak uyduramayan şirketler için örnek bir durum... nokia hala symbian telefon çıkarsın..
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darkest earth 6 yıl bukalemun56
bukalemun56

zamanya ayak uyduramayan şirketler için örnek bir durum... nokia hala symbian telefon çıkarsın..

Windows Phone 8'e geçti nokia. İyi de yaptı. Siz sanırım her şeyi takip etmekte biraz geri kalmışsınız? :)
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talerk 6 yıl
hey gidi kodak neydin ne oldun
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Ajzen 6 yıl
Vay be,bir dev gidiyor.
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cengizhan1903 6 yıl
Vay be bir dev daha batti
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SystemApps 6 yıl
batan geminin malları bunlar kapışın...
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