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Koi ile Çin usulü meditasyon

Çinli bir bağımsız stüdyo tarafından geliştirilen bulmaca oyunu Koi, su altı efektlerini ve seslerini gerçeğe yakın bir şekilde yansıtarak Çin usulü meditasyon sunuyor.
3 yıl
1b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Koi ile Çin usulü meditasyon


Koi adındaki bir balığı canlandırdığınız oyunda suda bulunan çiçeklerin açmasını sağlıyorsunuz. Bunun için çiçek ile aynı rengi taşıyan balıkları bularak peşinize takıp götürüyorsunuz. İlgili renkteki çiçeğin altına geldikten sonra tıklayarak açıyorsunuz.

Sürükleme yoluyla ilerleyen oyunda çeşitli tehlikeli balıklar ve kertenkeleler karşınıza çıkıyor. İyi bir zamanlama ile bu tehlikelerden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca çıplak kablolar gibi doğa dışı tehlikeler de mevcut.

Oyun Hollywood Three-Act yapısını benimsemiş.Yani ilk etapta sessiz ve barışçıl bir ortam sunarken, sonrasında düşmanlar, güçlü akımlar, engeller gerilimi artırıyor. Her seviyede farklı bir engel ve bulmacalar yer alıyor. Oyun temelinde oyunculara çevreyi koruma bilinci aşılamayı amaçlıyor ve Android için ücretsiz. iOS için ise 2.7TL.






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