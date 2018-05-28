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Köksal Baba’nın 3 Vakte Kadar filmini 1 haftada 1 kişi izledi

Sosyal medya fenomeni Köksal Baba’nın başrolde olduğu 3 Vakte Kadar filmi gişede çakıldı. 3 Vakte Kadar filmini 1 haftada sadece 1 kişi izledi. Sosyal medyada trend oldu.
12 ay
17,4b
1
64
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sosyal medya fenomeni Köksal Baba’nın başrolde olduğu 3 Vakte Kadar filmi, 1 haftada sadece 1 kişi tarafından izlendi. İstenmeyen şekilde gişe rekoru kırdı. Filmin 1 kişi tarafından izlenmesi sosyal medyaya damga vurdu.

Filmin diğer başrolünü Hasan Gümet üstleniyor. Bir başka sosyal medya fenomeni Doğa Konakoğlu ve Selami Şahin’in kızı Merve İrem Şahin de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin'in yönettiği filmin yapımcılığını GMT Yapım üstlendi.

Box Office Türkiye verilerine göre filmin ilk haftasında (18 Mayıs 24 Mayıs) sadece 1 kişi izledi ve 15 TL hasılat elde edildi. Hasan Gümet, bu rakamı doğruladı.

Daha önce benzer başarısızlığı Türk yapımı animasyon filmi “Uzay Kuvvetleri 2911” elde etmişti. O filmi de ilk hafta 1 kişi izledi. Vizyondaki 5 haftalık serüveni sonucunda 1026 seyirci rakamına ulaştı. Türk sinema tarihinin yakın zamandaki en az izlenen filmi ise "Rüzgarla Bir" isimli film. Sadece 1 hafta vizyonda kaldı ve toplam 12 seyirci, 72 TL hasılat ile beyaz perdeye veda etti.

3 Vakte Kadar filmi Deadpool 2, Avengers: Infinity War ve Arif v 216’nın ikinci gösteriminin vizyonda olduğu bir dönemde vizyona girdiği için hem sesini duyuramadı hem de sadece 41 salonda gösterime girdi. Filmin 1 haftada 1 kişi tarafından izlenmesi sosyal medyada ve haber platformlarında paylaşılmaya başlandı. Önümüzdeki haftalarda izlenme rakamlarını kısmen de olsa düzelteceği tahmin ediliyor.



https://boxofficeturkiye.com/film/3-vakte-kadar-2014128 Yorum Yaz
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Lars Mikael Akerfeldt 12 ay en beğenilen
Darısı diğer youtube ünlülerinin başına...
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2005 üyesi 12 ay
o bir kişiyi bulup parasını iade etsinler
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Kanatlandırmayan_Redbull 12 ay
Fragmanda koksal baba yok hani basrol oyuncusuydu
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bcan402 11 ay
-arkadaşlar filmi izleyen 1 kişi değildi. yapımcının mı yönetmenin mi ne, esprisine demiş 1 kişi izledi diye, niyeyse haber olmuş bu.
-filmin köksal ile bir ilgisi yok.
-ayrıca köksal'ın gerçek filmi sinemalara girmeyecek çünkü kısa film 20 dk falan herhal. festivallere gönderildi film belki ilerki zamanda YouTube da yayınlanır. yönetmeni arkadaşım.
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DH Misafiri 11 ay
Adam fragmanda yok nasıl başrolde oynuyor kamera arkasında mı oynadı bu adam?
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DH Misafiri 11 ay
kurban olduğum sistem, youtube da parayı kazandıyor flim sektöründe paralarını elinden alıyor :D sistemin kurbanları bunlar yazık.
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DH Misafiri 11 ay
boyle salakca bır fılmı ızleyen olmaz o 1kısıde kendısıdır :D kusura bakmayında bu adama zamanında yardım ıstıyodu bakan kısı ama kendısı son model land rover ıle gezıyodu :D benım gıdemedıgım luks otellerde tatıl yapıyodu hanı bunlar fakırdı bı tutturmuslar baba baba dıye neyse dıcem olmıcak
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aydınayhan 11 ay
adamı kullanıyorlar
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-MoDeStUs- 11 ay
1 kişi değil 800 civarı izlenmiş.
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BeforeIforget 11 ay
Enes batur çatur çutur izleyin arkadaşlar
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drjacob 11 ay
fargmanına baktım onu bile yarıda bıraktım , ne bu arkadaş bu kadar paralar ne diye harcanıyor bu filmere
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MonitörKertenkelesi 11 ay
Bence asparagas bir haber. Filmin fragmanını izledim bir hayli iyi oyuncu da var, üstelik görüntü yönetmeni gayet iyi, diyaloglar güzel yazılmış ve güzel oynanmış. En azından uğraştıkları belli oluyor. Herhangi bir vine videosu bile binlerce izleyicinin dikkatini çekerken bu filme sadece 1 kişinin gittiği yalanı bence apaçık bir asparagas.
En azından film ekibinin eşi dostu arkadaşı yine gider.
Ha bir de şu var, milletimizde bir topluluk psikolojisi var. Bir şey kaliteli mi iyi mi kötü mü bilmeden topluluk psikoljisi ve like sayısına göre değer biçme genelde bizim gibi aşağılık kompleksi olan gelişmekte ülkelerde çok oluyor.
Bu yüzden bu filmi hiç kendine göre değerlendirmeden aşağılayan o kadar düz mantıklı mantıksız kişi var ki asıl onlarda büyük bir kalite kaybı var.
Çünkü bu filmin kalitesi bir Enes Batur filminden iyi olabilir kötü olamaz. Peki Enes niye gişede uçmuştur? Yine topluluk psikolojisi. Oysa mantıklı bir gözle baksan Enes Batur filmleri ve videoları da kalitesi ortalamanın altındadır bu kadar çok seyredilmesinin hiç bir mantığı yoktur.
O yüzden bu işlere çok da aşağılamadan bakmak gerek. Kendi aklınız ve zihniniz ile bakın, bu fragmandaki film rekor kırdı diye haber olsa yine inanır ona göre yorum yaparsınız çünkü aklınız ile değil haber değeri ve like sayısı ile düşünüyorsunuz.
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Ray Kurzweil 12 ay
Bir filmde MC yaralı şişman varsa o film dandiktir kuralı bozulmamış.
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