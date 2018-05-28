Köksal Baba’nın 3 Vakte Kadar filmini 1 haftada 1 kişi izledi

Filmin diğer başrolünü Hasan Gümet üstleniyor. Bir başka sosyal medya fenomeni Doğa Konakoğlu ve Selami Şahin’in kızı Merve İrem Şahin de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin'in yönettiği filmin yapımcılığını GMT Yapım üstlendi.
Box Office Türkiye verilerine göre filmin ilk haftasında (18 Mayıs 24 Mayıs) sadece 1 kişi izledi ve 15 TL hasılat elde edildi. Hasan Gümet, bu rakamı doğruladı.
Daha önce benzer başarısızlığı Türk yapımı animasyon filmi “Uzay Kuvvetleri 2911” elde etmişti. O filmi de ilk hafta 1 kişi izledi. Vizyondaki 5 haftalık serüveni sonucunda 1026 seyirci rakamına ulaştı. Türk sinema tarihinin yakın zamandaki en az izlenen filmi ise "Rüzgarla Bir" isimli film. Sadece 1 hafta vizyonda kaldı ve toplam 12 seyirci, 72 TL hasılat ile beyaz perdeye veda etti.
3 Vakte Kadar filmi Deadpool 2, Avengers: Infinity War ve Arif v 216’nın ikinci gösteriminin vizyonda olduğu bir dönemde vizyona girdiği için hem sesini duyuramadı hem de sadece 41 salonda gösterime girdi. Filmin 1 haftada 1 kişi tarafından izlenmesi sosyal medyada ve haber platformlarında paylaşılmaya başlandı. Önümüzdeki haftalarda izlenme rakamlarını kısmen de olsa düzelteceği tahmin ediliyor.
https://boxofficeturkiye.com/film/3-vakte-kadar-2014128 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-filmin köksal ile bir ilgisi yok.
-ayrıca köksal'ın gerçek filmi sinemalara girmeyecek çünkü kısa film 20 dk falan herhal. festivallere gönderildi film belki ilerki zamanda YouTube da yayınlanır. yönetmeni arkadaşım.
En azından film ekibinin eşi dostu arkadaşı yine gider.
Ha bir de şu var, milletimizde bir topluluk psikolojisi var. Bir şey kaliteli mi iyi mi kötü mü bilmeden topluluk psikoljisi ve like sayısına göre değer biçme genelde bizim gibi aşağılık kompleksi olan gelişmekte ülkelerde çok oluyor.
Bu yüzden bu filmi hiç kendine göre değerlendirmeden aşağılayan o kadar düz mantıklı mantıksız kişi var ki asıl onlarda büyük bir kalite kaybı var.
Çünkü bu filmin kalitesi bir Enes Batur filminden iyi olabilir kötü olamaz. Peki Enes niye gişede uçmuştur? Yine topluluk psikolojisi. Oysa mantıklı bir gözle baksan Enes Batur filmleri ve videoları da kalitesi ortalamanın altındadır bu kadar çok seyredilmesinin hiç bir mantığı yoktur.
O yüzden bu işlere çok da aşağılamadan bakmak gerek. Kendi aklınız ve zihniniz ile bakın, bu fragmandaki film rekor kırdı diye haber olsa yine inanır ona göre yorum yaparsınız çünkü aklınız ile değil haber değeri ve like sayısı ile düşünüyorsunuz.
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