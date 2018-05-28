Köksal Baba’nın 3 Vakte Kadar filmini 1 haftada 1 kişi izledi

Sosyal medya fenomeni Köksal Baba’nın başrolde olduğu 3 Vakte Kadar filmi, 1 haftada sadece 1 kişi tarafından izlendi. İstenmeyen şekilde gişe rekoru kırdı. Filmin 1 kişi tarafından izlenmesi sosyal medyaya damga vurdu.

Filmin diğer başrolünü Hasan Gümet üstleniyor. Bir başka sosyal medya fenomeni Doğa Konakoğlu ve Selami Şahin’in kızı Merve İrem Şahin de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin'in yönettiği filmin yapımcılığını GMT Yapım üstlendi.

Box Office Türkiye verilerine göre filmin ilk haftasında (18 Mayıs 24 Mayıs) sadece 1 kişi izledi ve 15 TL hasılat elde edildi. Hasan Gümet, bu rakamı doğruladı.

Daha önce benzer başarısızlığı Türk yapımı animasyon filmi “Uzay Kuvvetleri 2911” elde etmişti. O filmi de ilk hafta 1 kişi izledi. Vizyondaki 5 haftalık serüveni sonucunda 1026 seyirci rakamına ulaştı. Türk sinema tarihinin yakın zamandaki en az izlenen filmi ise "Rüzgarla Bir" isimli film. Sadece 1 hafta vizyonda kaldı ve toplam 12 seyirci, 72 TL hasılat ile beyaz perdeye veda etti.

3 Vakte Kadar filmi Deadpool 2, Avengers: Infinity War ve Arif v 216’nın ikinci gösteriminin vizyonda olduğu bir dönemde vizyona girdiği için hem sesini duyuramadı hem de sadece 41 salonda gösterime girdi. Filmin 1 haftada 1 kişi tarafından izlenmesi sosyal medyada ve haber platformlarında paylaşılmaya başlandı. Önümüzdeki haftalarda izlenme rakamlarını kısmen de olsa düzelteceği tahmin ediliyor.

https://boxofficeturkiye.com/film/3-vakte-kadar-2014128