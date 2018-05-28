God of War oyunu 5 milyon satış ile rekor kırdı

Sony’nin merakla beklenen ve Kratos’un yeniden sahneye çıktığı God of War oyunu yüzleri güldürüyor. Henüz piyasaya çıkalı bir ay olmasına rağmen firmanın rekorlarını alt üst etmeyi başardı.

God of War ne kadar sattı?

Piyasaya çıktığı ilk 3 gün içerisinde 3.1 milyon kopya satarak PS4 tarihinde en hızlı satan oyun olan God of War, Nisan ayının da en çok satanı olmayı başarmıştı. Oyun ilk 1 ay içerisinde ise 5 milyon satış rakamını geride bıraktı.

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God of War sadece satış anlamında firmaya kazandırmadı. Konsol satışlarına da önemli bir katkı yaptı zira oyunun çıkışı ile birlikte PS4 satışları büyük bir ivme gösterdi ve Nisan ayının en çok satan konsolu oldu.

Firma God of War oyunun ivmesini uzun bir süre daha devam ettireceğini düşünüyor. Oyundan beklentiler yükseldiği için devam yapımına dair geliştiricilerden işaretler de gelmeye başladı. Bakalım God of War başka hangi rekorları kıracak?