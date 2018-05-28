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God of War oyunu 5 milyon satış ile rekor kırdı

Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan God of War beklentilerin de üzerine çıktı ve ardı ardına rekorları kırdı. Sadece kendisinin değil PS4 satışlarına da önemli bir katkı yaptı.
12 ay
4,4b
1
9
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin merakla beklenen ve Kratos’un yeniden sahneye çıktığı God of War oyunu yüzleri güldürüyor. Henüz piyasaya çıkalı bir ay olmasına rağmen firmanın rekorlarını alt üst etmeyi başardı.

God of War ne kadar sattı?

Piyasaya çıktığı ilk 3 gün içerisinde 3.1 milyon kopya satarak PS4 tarihinde en hızlı satan oyun olan God of War, Nisan ayının da en çok satanı olmayı başarmıştı. Oyun ilk 1 ay içerisinde ise 5 milyon satış rakamını geride bıraktı.

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God of War sadece satış anlamında firmaya kazandırmadı. Konsol satışlarına da önemli bir katkı yaptı zira oyunun çıkışı ile birlikte PS4 satışları büyük bir ivme gösterdi ve Nisan ayının en çok satan konsolu oldu.

Firma God of War oyunun ivmesini uzun bir süre daha devam ettireceğini düşünüyor. Oyundan beklentiler yükseldiği için devam yapımına dair geliştiricilerden işaretler de gelmeye başladı. Bakalım God of War başka hangi rekorları kıracak?

 

https://www.tweaktown.com/news/62033/god-war-reaches-massive-5-million-units-sold/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 2 ay
oyun bile olsa yapalım, şu rakamlara bakın
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karatepe 2 ay
Kimbilir nerelere ulaştı rakam.
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sherlockholmes33 12 ay
ülkemiz şu sektöre bir giremedi ya sadece tek oyunla bir buçuk milyar para ya
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napolyon94 12 ay
5 milyon az bir rakam değil mi? 70-80 milyon ünite konsol satıp, neslin en çok reklamını ve emeğini döktüğün oyun 5 milyon sattı demek.
Hoş beter olsunlar oyunlar 300?, bizi EU ile aynı kefeye koyan Sony'e müstehak.
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javaprof 12 ay
hala en iyi oyunu uncharted 4 bence.
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huseyincarnege 12 ay
hertürlü satacak oyun konsolda aldırır
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0MG90 12 ay
Microsoft bakıp ağlasın nerde yanlış yapıyoruz diye
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Guest-C192699FC 12 ay
Hızlıca okuyunca 5 çıktı sandım
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alasterkasor 12 ay
Cici Kratos
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