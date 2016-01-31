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Konami 6 milyon kopya Metal Gear Solid V sattı!

Konami, 9 aylık süreçte dijital kopyaları da dahil olmak üzere 6 milyon Metal Gear Solid V: The Phantom Pain satıldığını açıkladı. Hideo Kojima artık Sony'de olsa da bu başarıdaki katkısı büyük...
3 yıl
3,8b
1
10
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Konami 6 milyon kopya Metal Gear Solid V sattı!
Efsanevi oyun tasarımcısı Hideo Kojima artık Konami ile olmayabilir ancak şirketin 6 milyon Metal Gear Solid V: The Phantom Pain kopyası satmasına yardımcı oldu. Konami'nin son finansal raporları, şirketin geçtiğimiz 9 aylık süreçte dijital kopyaları da dahil olmak üzere 6 milyon adet MGS V sattığını gösteriyor.

Konami video oyun bölümü 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren raporlama döneminde, 771.8 milyon dolarlık bir gelir elde ederken, 210.8 milyon dolar kar sağlamış durumda. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirket 561.2 milyon dolar gelir sağlarken bunun 88.5 milyon dolarlık bölümü kar olarak kayıtlara geçmişti. Bu da Konami'nin gelirlerini yıllık bazda yüzde 37.5, kar marjını ise yüzde 138.7 oranında arttırdığını gösteriyor. 2014 yılında 88.5 milyon dolar olarak açıklanan karlılığın 210 milyon dolara yükselmesi Konami adına son derece önemli bir gelişme.
Konami 6 milyon kopya Metal Gear Solid V sattı!
 

Şirket ayrıca Pro Evolution Soccer futbol oyununun son çeyreğe büyük bir katkıda bulunduğunu ve mobil Jikkyou Pawafuru Puroyakyu'nun ise büyük bir yükseliş yaşadığını söylüyor. Bilinen en iyi oyun tasarımcısı Hideo Kojima, Aralık ayında istifa ederek Sony'nin bir sonraki oyununu yapmak için bir anlaşma imzaladı. Bu gelişme Kojima ve Konami yönetimi arasındaki soğuk savaşın sonu olmuştu. Şüphesiz ki bu ayrılış şirket için büyük bir kayba dönüşmesinin yanında en büyük rakiplerinden birinin elini daha da güçlendirmiş oldu. Kojima, 1987 yılında ilk Metal Gear oyununun yayınlanmasından bu yana Konami ile birlikte çalışıyordu.

http://www.tweaktown.com/news/50040/konami-sold-6-million-copies-metal-gear-solid/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AMERICAN 3 yıl
Neden özellikle taraflı haberler yapıyorsunuz?Xbox cephesinde de birçok gelişme var ancak neden bu sizin haberlerinize yansımıyor?
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaslar 50 bolumde senaryo son sanırım yeni gorev vermiyor dogrumudur ?
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kadirirdem 3 yıl
kopya satar abi özellikle ülkemizde satar....
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redoracle 3 yıl
Adam sanat yapıyor resmen,filmlerden çok daha derin konuları piksel piksel oyunun her karesine köşesine,dolu dolu yayıyor.
Böyle başyapıtların daha çok satması gerek.
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ShadowofDeath06 3 yıl
"Aralık ayında istifa ederek Sony'nin bir sonraki oyununu yapmak için bir anlaşma imzaladı." Böyle bir şey var mı ki ya? Benim bildiğim Kojima yeni bir stüdyo kurdu ama sıradaki ilk oyunu için Sony ile anlaştı ama Sony'nin oyununu yapmak ne demek? Sadece Kojima'nın sıradaki oyunun yayıncılığını Sony yapacak ve haliyle PS4'e de gelecek oyun. Ayrıca Kojima ile Sony arasındaki ilişki bu yapıtı bir Sony oyunu yapıyorsa o zaman PS'a çıkan bütün MGS lere Sony oyunu diyelim. Bence kendinizi daha iyi ifade etmelisiniz Onur Bey.
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Yosunluel 3 yıl
Sid meier kadar, john carmack kadar oyuncuların kalbinde yeri olan biridir üstad kojima...Konami altın yumurtlayan tavuğunu mu kesti acaba?
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1BilimAdamı 3 yıl
Bence hidejo abartılıyor metal gear 7de çıksa yine 5-6 milyon satar hideosuz
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Patren 3 yıl
bence çok az star wars battlefront bile 13 milyon satıyor
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fuujitsu 3 yıl
Biraz da Sony de göstersin kendini yaw. İyi olmuş ayrılması. Hep Konami hep Konami olmaz ki.
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olağan_şüpheli 3 yıl
kojima hede hödö !!!
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