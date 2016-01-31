Konami 6 milyon kopya Metal Gear Solid V sattı!

Efsanevi oyun tasarımcısı Hideo Kojima artık Konami ile olmayabilir ancak şirketin 6 milyon Metal Gear Solid V: The Phantom Pain kopyası satmasına yardımcı oldu. Konami'nin son finansal raporları, şirketin geçtiğimiz 9 aylık süreçte dijital kopyaları da dahil olmak üzere 6 milyon adet MGS V sattığını gösteriyor.





Konami video oyun bölümü 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren raporlama döneminde, 771.8 milyon dolarlık bir gelir elde ederken, 210.8 milyon dolar kar sağlamış durumda. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirket 561.2 milyon dolar gelir sağlarken bunun 88.5 milyon dolarlık bölümü kar olarak kayıtlara geçmişti. Bu da Konami'nin gelirlerini yıllık bazda yüzde 37.5, kar marjını ise yüzde 138.7 oranında arttırdığını gösteriyor. 2014 yılında 88.5 milyon dolar olarak açıklanan karlılığın 210 milyon dolara yükselmesi Konami adına son derece önemli bir gelişme.





Şirket ayrıca Pro Evolution Soccer futbol oyununun son çeyreğe büyük bir katkıda bulunduğunu ve mobil Jikkyou Pawafuru Puroyakyu'nun ise büyük bir yükseliş yaşadığını söylüyor. Bilinen en iyi oyun tasarımcısı Hideo Kojima, Aralık ayında istifa ederek Sony'nin bir sonraki oyununu yapmak için bir anlaşma imzaladı. Bu gelişme Kojima ve Konami yönetimi arasındaki soğuk savaşın sonu olmuştu. Şüphesiz ki bu ayrılış şirket için büyük bir kayba dönüşmesinin yanında en büyük rakiplerinden birinin elini daha da güçlendirmiş oldu. Kojima, 1987 yılında ilk Metal Gear oyununun yayınlanmasından bu yana Konami ile birlikte çalışıyordu.

http://www.tweaktown.com/news/50040/konami-sold-6-million-copies-metal-gear-solid/index.html