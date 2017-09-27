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Konsol pazarına yeni oyuncu: Ataribox

Bir dönemin efsanesi Atari’nin modern konsol pazarına ilk adımı olarak niteleyebileceğimiz Ataribox ürününün teknik detayları belli oldu. Ürün daha çok Steam Machine tarzında.
1 yıl
2,7b
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12
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyası bir süredir Atari efsanesinin konsol pazarına geri döneceği haberleriyle çalkalanıyor. Pek çok otorite firmanın efsane retro oyunları oynatacak bir konsol hazırladığını düşünüyordu ancak Atari çok daha farklı bir proje ile çıkageldi.

Modern konsol

Firmanın teknik özelliklerini paylaştığı Ataribox adındaki ürün sadece retro değil modern konsollara da bir rakip olarak piyasaya çıkıyor. Hem donanım tarafında hem de yazılım tarafında artık yeni bir konsol oyuncusu var.

Firmanın yaptığı açıklamalara göre konsolda özelleştirilmiş bir AMD işlemcisi ve Radeon grafik yongası kullanılıyor. Bu noktada bazı kaynaklar Xbox One ve PS4 konsollarında gördüğümüz Jaguar işlemcisi ile Radeon grafik biriminin olduğu daha kırpılmış bir APU olduğunu düşünüyor. Ayrıca 6GB veya 8GB sistem belleği ve 500GB depolama birimi de tahminler arasında.

Ayrıca Bkz. "iPhone X ön siparişleri 50 milyonu geçebilir"

Konsolda Linux işletim sistemine yer verilmiş. Bu bakımdan bir bilgisayar gibi düşünülebilir. Donanım ve işletim sistemi uyumlu olduğu sürece kullanıcılar Steam gibi içerik platformlarından oyun indirebilecekler. Ayrıca Atari’nin bazı bağımsız oyun stüdyolarıyla da görüştüğü ifade ediliyor.

Diğer taraftan işletim sistemi sayesinde konsolu bir bilgisayar gibi de kullanabileceksiniz. Linux üzerinde uygulama çalıştırma, video izleme, internette gezinti, sosyal medya takibi gibi pek çok şey zaten mümkün. Ayrıca sisteme Atari 2600 klasik oyunları da kaydedilmiş olacak.

Ataribox bunları bir araya getirince sanki bir Steam Machine örneğiymiş gibi duruyor. Firma biraz da geçmiş dönemdeki efsane şöhretinden faydalanmak istemiş olabilir. Ataribox gelecek yıl bahar aylarında Indiegogo üzerinde destek aramaya başlayacak. Bağış seviyesi ise 250$ olacak. Eğer kampanya başarılı olursa hacimli üretime geçilecek. 

 

https://www.tweaktown.com/news/59273/ataribox-sounds-risky-business/index.html Yorum Yaz
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grafman09 1 yıl en beğenilen
Her zaman diyorum konsollar bu donanımlarıyla heba oluyor, oyun dışında üretkenlik yazılımlarını da kullanabilmeyliyiz.. Zaten donanım olarak pc den farkları kalmadı. Konsol alan biri pc de yapabildiği işleri yapabilmeli.. Atarinin bu cihazı, video işleme blender, gibi yazılımlara destek versin, on numara cihaz olur..
Her zaman diyorum konsollar bu donanımlarıyla heba oluyor, oyun dışında üretkenlik yazılımlarını da kullanabilmeyliyiz.. Zaten donanım olarak pc den farkları ka...
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pspsexer 1 yıl

yillar icinde bu tur insanlari beklentiye sokan ve sonunda fos cikan haberler her zaman olmustur..bu da eski efsane donuyor safsatasiyla ortaya cikan bir yurutme operasyonundan baska bir sey degil...tipki bir dreamcast 2 bos hikayesi gibi ya da neo geo x gibi phantom gibi...ceplerinizi kollayin cunku bir balon geliyor....atari firmasi artik yok bir kac firsatci atari adini kullanip on siparisleri toplayip ortaya bos bir kutu atacaklar..konsol teknolojisi artik uc bes merakli nin giremeyecegi kadar derin.
Atari fransiz mali degildir.
m.youtube.com/...
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deepkurt 1 yıl
Vakit yaklaşıyor, ancak hala konular net değil, ne olup ne olmayacağı belli değil.
Umuyorum bu proje ölü doğmaz...
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nForcer 1 yıl
Xbox'ı devirip zaten gerilemekte olan Microsoft'u konsol pazarının dışına iterse başarılı olur.
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MHEC 1 yıl
Fiyatı uygun olursa bilgisayar niyetine alınabilir. Ucuza PC gibi birşey olur. Birde windows yüklemenin bir yolunu bulurlarsa...
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mavizaman 1 yıl
oyun varmı mesele o oyun gelmezse ölü doğar zaten bir looser var nintendo.
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esmerbuyucu 1 yıl
Linux işletim sistemi olacaksa bu nasıl bir konsol oluyor?
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burakdc 1 yıl
Konsolların mevcutta kı donanımları yeterlı gelmezken mevcut konsol apu sunun kırpılmıs halı ne demek?
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cceviz 1 yıl
konsola özel işletim sistemi ve konsola özel oyunlar olmadığı sürece konsol konsol sayılmaz ve tutmaz.
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Guest-434FA9141 1 yıl cceviz
cceviz
konsola özel işletim sistemi ve konsola özel oyunlar olmadığı sürece konsol konsol sayılmaz ve tutmaz.

Konsola özel oyun mutlaka olmalı dediğiniz gibi. Yoksa işi zor Atari'nin.
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grafman09 1 yıl en beğenilen
Her zaman diyorum konsollar bu donanımlarıyla heba oluyor, oyun dışında üretkenlik yazılımlarını da kullanabilmeyliyiz.. Zaten donanım olarak pc den farkları kalmadı. Konsol alan biri pc de yapabildiği işleri yapabilmeli.. Atarinin bu cihazı, video işleme blender, gibi yazılımlara destek versin, on numara cihaz olur..
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OverClocK1ng 1 yıl grafman09
grafman09

Her zaman diyorum konsollar bu donanımlarıyla heba oluyor, oyun dışında üretkenlik yazılımlarını da kullanabilmeyliyiz.. Zaten donanım olarak pc den farkları kalmadı. Konsol alan biri pc de yapabildiği işleri yapabilmeli.. Atarinin bu cihazı, video işleme blender, gibi yazılımlara destek versin, on numara cihaz olur..

Kesinlikle. Özellikle bunun bilgisayar gibi kullanılabiliyor olup İnternet'e girilebilmesi, film izlenebilmesi vs. o yatan ölü gücün boş yere yatmaması açısından çok isabetli olmuş.
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forvet09 1 yıl grafman09
Bu özellikler devreye girdimi iş korsana direk kapı açmak oluyor.
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