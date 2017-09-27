Konsol pazarına yeni oyuncu: Ataribox

Oyun dünyası bir süredir Atari efsanesinin konsol pazarına geri döneceği haberleriyle çalkalanıyor. Pek çok otorite firmanın efsane retro oyunları oynatacak bir konsol hazırladığını düşünüyordu ancak Atari çok daha farklı bir proje ile çıkageldi.

Modern konsol

Firmanın teknik özelliklerini paylaştığı Ataribox adındaki ürün sadece retro değil modern konsollara da bir rakip olarak piyasaya çıkıyor. Hem donanım tarafında hem de yazılım tarafında artık yeni bir konsol oyuncusu var.

Firmanın yaptığı açıklamalara göre konsolda özelleştirilmiş bir AMD işlemcisi ve Radeon grafik yongası kullanılıyor. Bu noktada bazı kaynaklar Xbox One ve PS4 konsollarında gördüğümüz Jaguar işlemcisi ile Radeon grafik biriminin olduğu daha kırpılmış bir APU olduğunu düşünüyor. Ayrıca 6GB veya 8GB sistem belleği ve 500GB depolama birimi de tahminler arasında.

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Konsolda Linux işletim sistemine yer verilmiş. Bu bakımdan bir bilgisayar gibi düşünülebilir. Donanım ve işletim sistemi uyumlu olduğu sürece kullanıcılar Steam gibi içerik platformlarından oyun indirebilecekler. Ayrıca Atari’nin bazı bağımsız oyun stüdyolarıyla da görüştüğü ifade ediliyor.

Diğer taraftan işletim sistemi sayesinde konsolu bir bilgisayar gibi de kullanabileceksiniz. Linux üzerinde uygulama çalıştırma, video izleme, internette gezinti, sosyal medya takibi gibi pek çok şey zaten mümkün. Ayrıca sisteme Atari 2600 klasik oyunları da kaydedilmiş olacak.

Ataribox bunları bir araya getirince sanki bir Steam Machine örneğiymiş gibi duruyor. Firma biraz da geçmiş dönemdeki efsane şöhretinden faydalanmak istemiş olabilir. Ataribox gelecek yıl bahar aylarında Indiegogo üzerinde destek aramaya başlayacak. Bağış seviyesi ise 250$ olacak. Eğer kampanya başarılı olursa hacimli üretime geçilecek.