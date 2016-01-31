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Konsol satışlarında PS4'ün liderliği sürüyor

Yeni nesil konsollarda Playstation 4 önemli satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 2015'in son çeyreğinde 8.4 Milyon satışa ulaşan konsol Xbox One'a yine geçit vermedi.
3 yıl
5,2b
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77
Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Konsol satışlarında PS4'ün liderliği sürüyor
 
Yeni nesil konsollarda rekabet devam ediyor. Sony'nin Playstation 4'ü ve Microsoft'un Xbox One'ı arasındaki rekabette satış rakamları ilk günden beri Playstation'un önde olduğunu gösteriyordu. Xbox One zaman zaman ABD pazarında öne geçme hamleleri yapsa da genel satışlarda Sony üstünlüğünü korumaya devam ediyor.

2015 yılının son çeyreğine ait rapor da tablonun benzer şekilde devam ettiğini gösteriyor. Üç ayda 8.4 Milyon satışa ulaşan Playstaton 4 hala lider konumda. Bu satışlardan ise şirketin kasasına 4.89 Milyar dolar gibi önemli bir para girmiş. Sony'nin önümüzdeki yıldan beklentisi ise 17.5 Milyon daha Playstation 4 satmak.

2015 yılının sona ermesiyle birlikte ulaşılan son rakamlarda Playstation 4'ün satış rakamları 36 Milyonu devirmiş durumda. Xbox One'da rakibine kıyasla geride kalsa da 20 Milyon gibi önemli satış rakamlarına ulaşmayı başarmış.

http://www.tweaktown.com/news/50035/sony-sold-8-4-million-ps4s-q4-2015-continues-beat-xbox-one/index.html Yorum Yaz
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Witcher3 3 yıl en beğenilen
Uncharted 4 ün çıkışıyla aradaki farkın nekadar daha artacağını tahmin etmek zor degil.
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Dictattor 3 yıl tempestatem
Halleluja

Merhaba.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın







Senin ''yıllık rezil olmak istiyorum'' dönemin gelmiş herhalde yine. Bayadır yoktun piyasada.

Rebecca Moss sitesini bulmak, o resmi çalmak kolay oldu mu bari?


http://rebecca-moss.com/playstation-4-unboxing-review/


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
HallelujaMerhaba.Senin ''yıllı...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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Patren 3 yıl
ps4 resmen 2 ye katlamış xbox one exclusive oyunları pcye çıkartmaya devam ederse aradaki farkı kapatamazlar
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Kadircan_35 3 yıl
Şunumu demek istiyorsun yeni çikacak sürüm ile alakalimi ekran karti güncellenmiyormu yeni cikacak cihazlarmi olucak yani directx 12 ;) yanlismi hatirliyorum yoksa videodaki oyunlar xbox one oyunlari yalniz , eger dediğin gibiyse biraz dahami beklemeliyiz xbox 360 sahibiyim bende gecmeyi planliyordum xbox one ya;(
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Kadircan_35 3 yıl
youtu.be/... al bakalim sana grafik 60 fps yeni gelen güncelleme directx 12

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snakefatih 3 yıl Kadircan_35
Linkini verdiğin video xbox la alakalı değil win 10.la alakalı. Dx12 denilen sistem şu an piyasaya çıkan ekran kartlarının desteklediği bir yazılım. Eski ekran kartlarında özellikle xbox one da çok etkili değil xbox one da dx12 %100 performansla çalışmıyor. Bu saatten sonra yeni xbox one çıkarıp yeni ekran kartını %100 dx12 destekli ekran kartı yerleştirlerse ona bişey diyemem eldeki eski ekran kartlarının dx12 desteği çok sınırlı zaten her kartta dx12 yi desteklemiyor. Sıfırdan kart almak gerekiyor bu da yeni çıkacak xbox demek oluyor. Zaten firma daha güçlü xbox ın işaretlerini vermişti bekleyip göreceğiz
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ekostros 3 yıl
Şu sahnede kimin lider olacağı belli olmuştu zaten. E3 tarihinde unutulmayacak anlardan biriydi


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Kadircan_35 3 yıl
Ps4 ün ile mutluluklar ne diyim
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Kadircan_35 3 yıl
Haklisin dostum güncelleme yeni aldık grafik olayinida çözdü xbox one birak takilsinlar psn plusta dünyanin en iyi online modu bizde ama microsoft onlara kıyak yapçak sony oyuncularıda bizimle online oyun oynayacakmış teklif sunmuş microsoft sony de olumlu yaklaşmış gelsinler de oyuncu görsünler napalim ;)
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C-TRanger 3 yıl
Haha iyi olur kardeş Street Fighter 5'i karşılıklı oynarız bizi bi güzel pataklarsınız Xboxta.
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C-TRanger 3 yıl
Haha iyi olur kardeş Street Fighter 5'i karşılıklı oynarız bizi bi güzel pataklarsınız Xboxta.
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wrisy 3 yıl
Yahu yapmayın artik su kıyası. iOS ile android i kıyaslamak gibi bisey bu. Zevkler, renkler dıyorsanız buyrun sizin olsun gözümüz yok. Ama olmuyor iste, ol-mu-yor. Alın bir ps4 rahatlayın. E boyle rahatsaniz haydi kendi forumunuza. Bak daha yeni oyununuz cikti gidin iki paylaşım yapın orda fikir alışverişinde bulunun.
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Kadircan_35 3 yıl
BAK ALLAH VAR THE ORDER 1886 SÜPER CAFEDE OYNADIM HARİKA BİR OYUN SÜRÜKLEYİCİ EX OYUNLARINIZIN BAZILARI GÜZEL LAST OF US FALAN AMA ONLİNE ANLAMINDA ZAYIFSINIZ BİRDE GAMEPAD İNİZ NE ÖYLE KALİTESİZ MALZEME KULLANMIŞLAR ANALOGLARIN LASTİKLERİ DEFORME NEYSE FAZLA SİDİK YARIŞINA GİRMEYELİM .
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Kadircan_35 3 yıl
Heyy ps4 çüler sizi birde windows 10 güncellemesinden sonra görücez bakalim kim önde olucakmiş donanim güncellemesi aldı xbox one directx12 güncellemesi geldi oyunlar 1080p60 fps olucak artik ps4 çü kardeşler;)
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C-TRanger 3 yıl Kadircan_35
Kadircan_35

Heyy ps4 çüler sizi birde windows 10 güncellemesinden sonra görücez bakalim kim önde olucakmiş donanim güncellemesi aldı xbox one directx12 güncellemesi geldi oyunlar 1080p60 fps olucak artik ps4 çü kardeşler;)

Zeki Müren de bizi görecek mi?
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turkopol 3 yıl Kadircan_35
Kadircan_35
Heyy ps4 çüler sizi birde windows 10 güncellemesinden sonra görücez bakalim kim önde olucakmiş donanim güncellemesi aldı xbox one directx12 güncellemesi geldi oyunlar 1080p60 fps olucak artik ps4 çü kardeşler;)

Microsoft senin galiba genc yada ps4 alamayan canur atanlardansun birakin bndeki en iyisidir muhabettini hep konusuyorsunuz adamlarin hakkini verin 20 senedir bu isin lideriler iste
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BaŞKumandaN 3 yıl
Ps4 daha populer. oyun olsun aksesuar olsun daha rahat bulunuyor.
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4spenox 3 yıl
Ne derdiniz varmış arkadaş. Oturup oynayın işte konsolunuzu. Yok o öyleymiş yok bu böyleymiş. Babanızın şirketi gibi laf ettirmiyorsunuz.

Yukarıda bazı arkadaşların da dediği gibi. İkisine de alıp oynamayan birinin laf deme hakkı bile yok, çünkü sadece internetten ve kulaktan dolma şeylerle klavye artistliği yapıyorsunuz.
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Haşin_ErKeK 3 yıl
Herşey iyi hoşta oyunları çok pahalı kardeşim o paraya öküz alır tarla sürerim.
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powersmachine54 3 yıl
Haşin_ErKeK

Herşey iyi hoşta oyunları çok pahalı kardeşim o paraya öküz alır tarla sürerim.

Kardeşlik,ikinci el psn indirimler ile oyunlar ucuza geliyor.
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