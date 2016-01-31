Konsol satışlarında PS4'ün liderliği sürüyor

Yeni nesil konsollarda rekabet devam ediyor. Sony'nin Playstation 4'ü ve Microsoft'un Xbox One'ı arasındaki rekabette satış rakamları ilk günden beri Playstation'un önde olduğunu gösteriyordu. Xbox One zaman zaman ABD pazarında öne geçme hamleleri yapsa da genel satışlarda Sony üstünlüğünü korumaya devam ediyor.

2015 yılının sona ermesiyle birlikte ulaşılan son rakamlarda Playstation 4'ün satış rakamları 36 Milyonu devirmiş durumda. Xbox One'da rakibine kıyasla geride kalsa da 20 Milyon gibi önemli satış rakamlarına ulaşmayı başarmış.

http://www.tweaktown.com/news/50035/sony-sold-8-4-million-ps4s-q4-2015-continues-beat-xbox-one/index.html

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2015 yılının son çeyreğine ait rapor da tablonun benzer şekilde devam ettiğini gösteriyor. Üç ayda 8.4 Milyon satışa ulaşan Playstaton 4 hala lider konumda. Bu satışlardan ise şirketin kasasına 4.89 Milyar dolar gibi önemli bir para girmiş. Sony'nin önümüzdeki yıldan beklentisi ise 17.5 Milyon daha Playstation 4 satmak.