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Konsol seviyesinde grafikler bu kez kesin olarak mobilde

Yıllardır mobil dünyada en çok şu soru soruluyor: Konsol seviyesindeki grafikler mobile ne zaman gelecek? İngiliz devi ARM bu soruyu 2018 yılında cevaplamayı düşünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Konsol seviyesinde grafikler bu kez kesin olarak mobilde

Bu ifadeyi yıllar önce ilk kez, Qualcomm'un Snapdragon yonga setlerindeki Adreno grafik birimi için kullandığını duymuştuk. O günden bu yana mobil oyun grafikleri önemli gelişmeler gösterdi ancak halen konsol seviyesine gelemedi. Artık iş papatya falına dönmüşken, ARM da konuya dahil oluyor. 

ARM yöneticisi Nizar Romdan, 2018 yılına geldiğimizde Mali grafiklerinin artık Xbox One veya PlayStation 4 ile boy ölçüşebilecek halde olacağını ifade etti. Firma, daha iyi grafik birimleri geliştirebilmek için Nvidia, Samsung ve Texas Instruments ile sıkı bir işbirliği içerisine girdi. 

Gelecekte bizi neler bekleyecek ve gerçekten konsol kalitesinde oyunlar oynayabilecek miyiz bilinmiyor. Elbette bir Titanfall veya Destiny gibi yapımları aynı şekilde mobil cihazlara aktarmak mümkün değil. Mobil cihazların ekran boyutları, kontrol sınırlaması, güç tüketimi, kullanıcıların beklentileri gibi pek çok unsurun göz önüne alınması gerekiyor. Yine de konsol oyunlarının optimize edilmiş bir şekilde mobil cihazlara geldiğine sık sık rastlıyoruz. 

Hali hazırda, mobil oyun dünyasının olması gereken seviyeye eriştiğini söyleyen pek çok uzman mevcut. Qualcomm tarafında Adreno 530, ARM tarafında Mali-880 ve Imagination tarafında Power VR 7XT grafik birimleri, bu yıl çıtayı yükseltmek için mücadele edecek. Ayrıca Vulkan arayüzü ile de oyunların performansında artışlar görebileceğiz. 

Romdan ayrıca sanal gerçeklik gözlüklerinin yapı farklılıklarını ortadan kaldırdığını ifade ediyor. Yani gözlüğü taktığınız zaman, arka planda bir bilgisayar veya akıllı telefon olmasının önemi kalmıyor çünkü yaşanan tecrübe hemen hemen aynı seviyede oluyor. Tahminler, 2020 yılında mobil sanal gerçeklik sektörünün 20 milyar dolar olmasını bekliyor. 

http://www.phonearena.com/news/ARM-says-mobile-game-graphics-will-catch-up-to-PS4-and-Xbox-One-by-2018_id78415 Yorum Yaz
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brksnr 3 yıl en beğenilen
Abi bir adam hic mi durusunu bozmaz ya :) tebrikler ekrem71
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gcb1903 3 yıl
Daha bir kaç ay olmadı Apple a9 mu ne i5 ile aynı güçte diye de haber yapıldı. Gül gül öldük o zaman da şimdi de ölüyoruz.
Bu arada hakkaten ölüyoruz. Diyarbakır'da hainler yine kalleşliğini göstermiş. Sonra da çocuklar ölmesin barış için yaptık diyecekler bekleyin görün.
Daha bir kaç ay olmadı Apple a9 mu ne i5 ile aynı güçte diye de haber yapıldı. Gül gül öldük o zaman da şimdi de ölüyoruz.Bu arada hakkaten ölüyoruz. Diya...
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red01 3 yıl
Batarya ?

Cep telefonlarindaki sarj problemi cozulmeden bir mok ilerleme olmaz.

10 dk lik oyun oynasan sarj kalmiyor.
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FEARTR 3 yıl
Hayal ettigimiz gibi olmayacaktir mutlaka. Belki fizik motorlari konsola yakin olup grafikler bi nebze daha iyi olacaktir. R9 270x r9 280 gibi konsol gucundeki grafik birinlerinin performansini, telefondaki kucucuk cip den beklemeyin.uzulursunuz
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_Riven_ 3 yıl
1500 e konsol 3000 e telefon satıyosanız olsun bi zahmet. konsol zorla 1080p iken cepler 2k ekran derdinseyse onun hakkını verecek grafik çipini koyuverin lütfen. ha el kadar alette çok şartmı değil tabii ama ne yapacağınızı şaşırdınız yapıverin.
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olağan_şüpheli 3 yıl
pek anlamadığımdan soruyorum.sürekli konsollar zayıf deniyor.
benim bilgisayarda 950m ekran kartı ve i5 5200u işlemci var. konsollardan daha mı iyi oyun oynatıyor bu ?


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bedo20 3 yıl
Tutmayın küçük enişteyi, konsol seviyesinde grafikler geliyor
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Berkæn 3 yıl
Şuanlık o seviyeye çıkmak çok zor
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kadirirdem 3 yıl
en çok Quallcomm diyor konsol kalitesinde grafikler diye ama bakacağız...
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cceviz 3 yıl
Hangi Konsol Seviyesinde ??
konsol var , konsol var
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ApsinteX 3 yıl
Aha inanmıyorsan dayı ya sor. Konsol seviyesinde olması o küçücük ekranlarda zevk alma ve oynanabilrlik rahatlığını da getirecek mi acaba?.. Tabletler için bir nebze olabilir fakat, telefon da konsol oyunu oynamak abeslik. Ekrana bak sağa sola döndür tarzının dışına çıkmadan zor. Ayrıca her oyun gamepad de desteklemiyor.
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N. Chomsky 3 yıl

Kesin ifadesi abartılı olmuş. Üç-dört sene içerisinde Gta IV'ü mobil tarafta görmemiz şaşırtıcı olmaz.
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1ses1 3 yıl
Pil sorun olmazsa belki olabilir. Pil en büyük engel
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lj94 3 yıl
okudum, kesin değilmiş. ahahahahahah
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wustti 3 yıl
ya bi git.
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arm, arm mali-t880 ve
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