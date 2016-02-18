Konsol seviyesinde grafikler bu kez kesin olarak mobilde

Bu ifadeyi yıllar önce ilk kez, Qualcomm'un Snapdragon yonga setlerindeki Adreno grafik birimi için kullandığını duymuştuk. O günden bu yana mobil oyun grafikleri önemli gelişmeler gösterdi ancak halen konsol seviyesine gelemedi. Artık iş papatya falına dönmüşken, ARM da konuya dahil oluyor.





ARM yöneticisi Nizar Romdan, 2018 yılına geldiğimizde Mali grafiklerinin artık Xbox One veya PlayStation 4 ile boy ölçüşebilecek halde olacağını ifade etti. Firma, daha iyi grafik birimleri geliştirebilmek için Nvidia, Samsung ve Texas Instruments ile sıkı bir işbirliği içerisine girdi.





Gelecekte bizi neler bekleyecek ve gerçekten konsol kalitesinde oyunlar oynayabilecek miyiz bilinmiyor. Elbette bir Titanfall veya Destiny gibi yapımları aynı şekilde mobil cihazlara aktarmak mümkün değil. Mobil cihazların ekran boyutları, kontrol sınırlaması, güç tüketimi, kullanıcıların beklentileri gibi pek çok unsurun göz önüne alınması gerekiyor. Yine de konsol oyunlarının optimize edilmiş bir şekilde mobil cihazlara geldiğine sık sık rastlıyoruz.





Hali hazırda, mobil oyun dünyasının olması gereken seviyeye eriştiğini söyleyen pek çok uzman mevcut. Qualcomm tarafında Adreno 530, ARM tarafında Mali-880 ve Imagination tarafında Power VR 7XT grafik birimleri, bu yıl çıtayı yükseltmek için mücadele edecek. Ayrıca Vulkan arayüzü ile de oyunların performansında artışlar görebileceğiz.





Romdan ayrıca sanal gerçeklik gözlüklerinin yapı farklılıklarını ortadan kaldırdığını ifade ediyor. Yani gözlüğü taktığınız zaman, arka planda bir bilgisayar veya akıllı telefon olmasının önemi kalmıyor çünkü yaşanan tecrübe hemen hemen aynı seviyede oluyor. Tahminler, 2020 yılında mobil sanal gerçeklik sektörünün 20 milyar dolar olmasını bekliyor.

http://www.phonearena.com/news/ARM-says-mobile-game-graphics-will-catch-up-to-PS4-and-Xbox-One-by-2018_id78415