Koşuculara özel yeni iOS ve Android uygulaması: Freeletics Running

Freeletics tarafından iOS ve Android cihazlar için hazırlanan uygulamalardan Freeletics Running, uygulama marketlerin sporculara özel en yeni çözümleri arasında yer alıyor.

Odak noktasına koşucuları koyan Freeletics Running, oldukça sade siyah bir arayüz üzerine kuruluyor ve kullanıcılarının daha sağlıklı, motive ve fit olmasına yardımcı oluyor. Kişilere "kilo verme, dayanıklılığı arttırma, hızı arttırma ve genel fiziği geliştirme" olmak üzere dört adet hedef seçeneği sunan uygulama, bu seçimlere göre özel koşu programları hazırlıyor ve hem profesyonel hem de amatörleri hedef alıyor.

Koyulan hedeflere hızlı ulaşılması için her türlü yardımı gerçekleştiren ve dahili motivasyon mekanizması ile sürece olan direncinizi arttırabilen Freeletics Running, üç aylık dönem için 35$ talep edilen "koç" desteğiyle ise kişisel planlar hazırlanması ve diğer konular hakkında oldukça detaylı veriler sunabiliyor. Yapılan koşuları harita üzerinden mesafeleriyle gözler önüne serebilen uygulama, aynı zamanda eğitim planlarını da görsel bir arayüzde karşımıza çıkartıyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen Freeletics Running uygulamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.







