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Kötü beslenme dünya çapında erken ölüme sebep olan en büyük risk faktörü

Kötü beslenme diğer risk faktörlerinden daha fazla ölüme sebep oluyor. Bazı çevreler ise az miktarda sağlıklı yiyecek tüketmenin çok fazla sağlıksız yiyecek tüketmekten daha zararlı olduğu görüşünde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Yeni yapılan araştırmaya göre sağlıksız beslenme dünyada; tütün ürünü kullanımı da dahil olmak üzere diğer risk faktörlerinden daha fazla ölüme sebep oluyor. The Global Burden of Disease Study kurumundan araştırmacılar 1990 ile 2017 yılları arasında 195 ülkeyi de kapsayan bir araştırma yaptı. Araştırmada bu dilimler arasındaki diyet biçimleri incelendi ve 15 farklı besin maddesi ile gıdaya odaklanıldı.
The Lancet tıp dergisinde de yayımlanan araştırmaya göre zayıf diyet bulaşıcı olmayan hastalıklara katkısı sebebiyle de 2017 yılında dünyada her 5 ölümden biriyle veya 11 milyon insanın ölümünden sorumlu tutuluyor. Bu ölümlerin büyük çoğunluğunu (10 milyon) kardiyovasküler hastalıklar oluşturmaktayken kalanlarını genel olarak kanser ve tip 2 diyabet oluşturuyor.
Ülkeler; diyetle ilişkili ölüm vakaları düşük sayıdan yüksek sayıya göre sıralandığında ise en az ölümle (100.000 ölümden 89 ölüm) İsrail birincilikte, en fazla ölümle (100.000 ölümden 892 ölüm) Özbekistan sonunculukta yer edinmiş durumda. Araştırmanın yazarı Dr. Christopher J.L. Murray kötü diyetin dünyada diğer risk faktörlerinden daha fazla ölümden sorumlu olduğunu belirtti.

Çok az sağlıklı bununla beraber çok fazla sağlıksız besin mevcut


Araştırmacılar dünya çapındaki diyet türlerini inceledi ve 15 farklı besine odaklandı. Bu besinler ise; meyveler, sebzeler, yemişler ve tohumlar, bakliyatlar, tam tahıllar, lifler, kalsiyum, süt, omega 3 içeren deniz mahsulleri, doymamış yağlar, trans yağlar, kırmızı et, işlenmiş et, şekerli içecekler ve sodyum olarak belirtildi. İnceledikleri küresel diyet türlerinde 2017 yılında bu diyetlerin neredeyse tüm sağlıklı gıda maddelerinin ideal miktarlarından daha az miktar içerdiğini tespit ettiler.
En büyük eksiklik ise kuruyemişler ve tohumlarla birlikte süt ve tam tahıllı gıdalarda tespit edildi. Örneğin kuruyemiş ve tohum tüketimi ortalama olarak günlük 3 gram yani optimal alımın sadece %12'si olarak tespit edildi. Süt alımının ise optimal alımın %16'sını tam tahıl tüketimi ise optimal alımın %23'ünü içerdiği tespit edildi.
Bunların yanı sıra, sağlıksız diyet maddelerinin günlük alımları “küresel olarak optimal seviyeyi aştı”. Şekerli içecek tüketimi, optimal alımdan çok daha yüksek bulundu ve bu yüksekliği işlenmiş et ve sodyum tüketimi izledi. Kırmızı et tüketimi ise ideal seviyenin biraz üzerindeydi.


Yetersiz sağlıklı gıda alımı daha çok zarar veriyor



Araştırmanın en önemli bulgusu ise sağlıklı yiyeceklerin yetersiz alımı, en az çok fazla sağlıksız yiyecek yemek kadar zarar veriyor. Araştırmacılara göre ölüme en çok sebep olan nedenler ise yüksek sodyum, düşük; tam tahıl, meyve, kuruyemiş, tohum, sebze ve omega 3 tüketimi. Bu diyet faktörlerinin her biri küresel ölümlerin yüzde 2'sinden fazlasını oluşturuyor.
Dr. Murray ve meslektaşları, kampanyaların diyetleri yeniden dengelemeye odaklanması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, gıda üretimindeki ve dağıtımındaki herhangi bir değişikliğin; iklim, toprak, su ve toprak üzerindeki çevresel etkilerin göz önünde bulundurulması gerektiğini de iddia ediyorlar. Yine araştırmacıların belirttiğine göre düşük gelirli ülkelerde günde kişi başı '2 porsiyon meyve ve 3 porsiyon sebze' hane gelirinin %52'sini oluşturuyor. Bu rakam gelişmiş ülkelerde ise sadece yüzde 2.
Dünyadaki gelir adaletsizliği ve gelişmişlik düzeyi önemli bir sorun. Dünyadaki birçok kişi yeterli besine dahi ulaşamıyor ve bu sebeple yaşamını kaybediyor. Günde 21.000 kişi ise açlıktan ölüyor. İleride bu tarz durumların yaşanmaması içinse çeşitli çalışmalar yapılabilir.



https://www.medicalnewstoday.com/articles/324897.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
haber gayet güzel yazılmış okuyamıyorsan adam naspın
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DH Misafiri 1 ay
Kardeşim Afrikalı aç insanların fotoğrafını koyup '' kötü beslenme " diye başlık atmışsınız. Adamlar aç aç. Kötü beslenme resmi olarak amerikalı obezleri koyun.
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AlliedSL 1 ay
Haber içeriğinde anlamsız cümleler var baboş
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maximus8282 1 ay
Fazla yormasaydın keşke kendini, cümle kurmaya çalışmalar falan, klavyeye rastgele bassaydın biz daha kolay anlardık.
Türkçe derslerinin önemi. Bir şeyler anlatmaya çalışmış, bu kadar oluyor demek ki. Ona sorsan çok iyi anlattım der.
Translate ve kopyala yapıştır sağolsun bugünde haber okuduk.
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SigismundScholomoFreud 1 ay maximus8282
Dahi anlamındaki 'de' ayrı yazılır. Sağ olsun bitişik değil ayrı yazılır.
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Görmebak 1 ay
Cümleler okurken çok yoruyor, cümleler daha doğru bir biçimde kurulmalı diye düşünüyorum.
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Tugrul_512bit 1 ay
Dünyanın yarısını sömürürsen nüfusun yarısı açlıktan ölür diğer yarısı da obeziteden ölür. Bizdeki tarımı bitirip tahılı ithal etmeye başlama kafası da çok egzantrik, başka hiçbiryerde yok. Madem Yemen'e Doğu Afrika'ya yardım edeceğiz, niye tarımda üretimi azalttık? Yoksa Etiyopyaya deli gibi tarım ürünü gönderiyoruz, açları doyuruyoruz da haberim mi yok?
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The souls migration 1 ay Tugrul_512bit
yanlış adresle meşgul olmuşsun bu sefer.. bak ben bu konuda yeni bir şey öğrendim. "Yetersiz sağlıklı alımı gıda daha çok zarar veriyor" bu nasıl bir cümledir..
açlık krizi demek istemiş.
resimdeki çocuk:
Yedi aylık Somali'li bir çocuk
Kenya, Dadaab'daki Uluslararası Kurtarma Komitesine ait bir sahra hastanesinde tedavi görüyor.
Fotoğraf: Schalk Van Zuydam / AP
konuya bakıyorum kötü beslenme başlığına sahip. içeriğine bakıyorum açlıktan bahsediyor. tuğrul da tarım' dan bahsediyor. ya kardeşim 1950-2000 arası tarım ne ise bugün de o. ülke olarak ise yardımda dünyanın bir numaralı ülkesiyiz. yerli otomobil üretmek isteriz, biri çıkar tv' de ne gerek var der. desen orada otomobil değil tarımı ikiye yirmiye katlayacak olan tarım araçlarını hollanda vs diğer ülkelerden almak yerine biz kendimiz üretelim. üretsen ne olacak bu sefer tarım alanı ararsın bulursun ama bu sefer çiftçi lazım olur. oo hooo tam karakolluk. hepsi senin suçun tuğrul.
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