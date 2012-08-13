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Koyu gri renkli Sony Xperia S resmen onaylandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
1
32
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony Mobile, resmi blogundan yaptığı açıklamayla koyu gri renkli Xperia S'in önümüzdeki haftalarda satışa çıkacağını onayladı. Piyasadaki en keskin HD ekrana sahip akıllı telefon olarak nitelendirilen Xperia S'in IFA 2012'de tekrar karşımıza çıkması bekleniyor.
Strategy Analytics tarafından yayınlanan 15 Haziran tarihli raporla, 4.3 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekranıyla Xperia S'in, halihazırda satışı devam eden en keskin HD akıllı telefon olduğu onaylandı. Bu gelişmeyle birlikte cihazın koyu gri renk seçeneğini de duyuran Japon üretici, muhtemelen yeni rengi LT26ii model numaralı Xperia SL ile birlikte sunacak.
1.7GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S3 çipsete sahip Xperia SL, renk ve işlemci hızı dışında Xperia S'ten pek farklı değil. Tıpkı Xperia Arc/Arc S modellerinde olduğu gibi LT26ii'nin hızlandırılmış bir sürüm olarak çıkış yapacağı tahmin ediliyor.
29 Ağustos'taki IFA 2012 etkinliğinde yeni renk seçenekleri ile güncellenmiş Xperia S sergilenecek. Satış, tanıtımı takip eden günlerde başlayacak ve fiyatlandırma orijinal Xperia S'ten biraz daha yüksek olacaktır.

http://blogs.sonymobile.com/products/2012/08/13/the-sharpest-hd-smartphone-display-xperia-s/ Yorum Yaz
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yukuberk 7 yıl en beğenilen
Şimdiye kadar çıkmış en karizmatik akıllı telefon. Ilki xperia arc, ikincisi xperia s. Ne samsung, ne apple, ne htc böyle tasarım harikası bir cihaz tasarlayamadı. Tasarım harikasını geçtim hepsi tasarım anlamında birer çöp.
Şimdiye kadar çıkmış en karizmatik akıllı telefon. Ilki xperia arc, ikincisi xperia s. Ne samsung, ne apple, ne htc böyle tasarım harikası bir cihaz tasarlayam...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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xxxx1 7 yıl
tasarım ve stabilite olayında Sony;boy boy fark atıyor diğerlerine...
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yukuberk 7 yıl berkcombil
berkcombil
yukuberk
Şimdiye kadar çıkmış en karizmatik akıllı telefon. Ilki xperia arc, ikincisi xperia s. Ne samsung, ne apple, ne htc böyle tasarım harikası bir cihaz tasarlayamadı. Tasarım harikasını geçtim hepsi tasarım anlamında birer çöp.

Sende haklısın tabi.4,3 inc ekran ama 144 gram agırlık,10,6mm kalınlık var.Bu ağırlığa 1750'lik pil yerleştirmiş.Donanım desen 2011 başında çıkan telefonlarla aynı.Adreno 220 nedir ya.Tasarım desen asıl çöp o.Geçen sene senin gibi Arc-Arc S'i övenler cihazlarının yuvarlak ve yumuşak hatlara sahip olmasıyla övünürlerdi ki haklıydılarda.Şimdi şu cihazın Galaxy S2'den ne farkı var.Dahası o altta Xperia yazısının olduğu alan niye o kadar geniş.Mübarek elinde 4,3'lük telefon var güya ama kasası 4,8'lik telefon kadar.Objektif ol biraz objektif.

Ağır olması çok normal, bilmem telefona hiç dokundunuz mu ama telefondan kalite fışkırıyor. Anlayacağınız galaxy s, s2, s3 toplamından çok daha kaliteli ve bana kalırsa 10.6mm normal bir kalınlık ki daha incesi telefona yakışmazdı. Tekrar bilmem telefonu hiç elinize aldınız mı ama elinize mükemmel oturuyor.

Adreno 220 ne mi? Adreno 220 mali 400'den daha güçlü bir gpu. Ister inanın ister inanmayın ama durum böyle. Gelip şimdi sony'e laf atarsınız ama samsung'a bakılırsa s2 ve s3'de aynı gpu var, ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Aslında bunların hepsi psikolojik, s3 ile yaptığını xperia s ile yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. S3 ile oynadığın oynadığın oyunu xperia s ile oynayabiliyor musun? Oynuyorsun. Hepsini geçtim daha çıkmamış ama birdahaki dönem çıkıcak olan s4 ile oynadığın oyunu xperia arc ile (evet arc) oynayabilicek misin? Evet bence oynayabiliceksin. OLAY BITMIŞTIR. Nedir bu performans manyaklığı, nedir çekirdek hastalığı bilmiyorum ama samsung'un telefon teknolojisine kattığı tek şey fazla fazla (ve gereksiz) çekirdek. Tasarım gibi şeyleri diğer firmalardan kopyalıyorlar zaten. Evet telefon biraz heybetli ve kaslı duruyor evet ama beğenmeyenler için p ve u da üretilmiş. Herkes s alıcak diye bir şey yok.

Bu telefonun s2'den ne farkı mı var? Söyleyim, TAMI TAMINA 1280x720 bravia engine ekranı var. Anlayacağınız düşük çözünürlüklü kıytırık amoled bir ekran değil. Kıytırık dediğime bakmayın, sadece samsung amoled ekranlar kıytırık. Bem hayatımda böyle iğrenç yalan yanlış masmavi bir ekran görmedim. Allah göz vermiş gidin karşılaştırın.

Ayrıca bu cihazda 12mp kamera var ki bu kamera akıllı cihazlar içindeki en iyisi (pureview hariç)

Ve sony kalitesi, tartışmaya gerek yok.

Şimdi gelip şu telefonun tasarımına laf atıyorsunuz ya, elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Siz hiç bu kadar karizmatik bir telefon gördünüz mü? Tamam kötü olabilir AMA yine en iyisi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
berkcombilyukuberkŞimdiye kadar çıkmış en karizmatik akıllı telefon. Ilki xperia arc, ikincisi xperia s. Ne samsung, ne ...
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yunuss.10 7 yıl
Strategy Analytics tarafından yayınlanan 15 Haziran tarihli raporla, 4.3 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekranıyla Xperia S'in, halihazırda satışı devam eden en keskin HD akıllı telefon olduğu onaylandı.


Bunu bilmiyordum, Xperia S'in ekranı bu kadar iyimiymiş ?
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aslanemre58 7 yıl
Tamam yuku biraz abartmış ama anlamadığım bu telefon niye S3 ile kıyas ediliyor ki? Ben tüketiciyim ve alacağım üründe f/p indeksine bakarım.S3 1700-1800'den aşağıya bulunmazken XS çok rahat 1300 TL'e bulunabiliyor(distribütör fiyatlarından bahsediyorum) Bu telefon bir tüketici tarafından mantıklı olarak yakın fiyatlara satılan S2 ile karşılaştırılmalı bence.XS'i istediğiniz kadar yerin fakat ekranına bari laf etmeyin.Canlılığı yeterince ve oldukça iyi; en azından renkler SAMOLED'lerdeki gibi abartılı ve gerçek dışı değil
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b@d0 7 yıl
Bir Razr değil
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mert1907 7 yıl
Gerçekten klas bir telefon. Alttaki boşluk biraz fazla olmuş ama yine de tasarımı çoğu cihazdan güzel. iPhone'u fiyat politikasından dolayı eleştiriyorum ama tasarımı gerçekten güzel, ama Xperia S'de gerçekten güzel. Sıralama yapmak gerekirse 1- Sony, 2- Motorola, 3- Apple, 4- Samsung, 5- HTC, 6- Nokia
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl mert1907
mert1907
Gerçekten klas bir telefon. Alttaki boşluk biraz fazla olmuş ama yine de tasarımı çoğu cihazdan güzel. iPhone'u fiyat politikasından dolayı eleştiriyorum ama tasarımı gerçekten güzel, ama Xperia S'de gerçekten güzel. Sıralama yapmak gerekirse 1- Sony, 2- Motorola, 3- Apple, 4- Samsung, 5- HTC, 6- Nokia

5 nokia 6 samsung digerleri aynı
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WOoBER 7 yıl
yukuberk
Şimdiye kadar çıkmış en karizmatik akıllı telefon. Ilki xperia arc, ikincisi xperia s. Ne samsung, ne apple, ne htc böyle tasarım harikası bir cihaz tasarlayamadı. Tasarım harikasını geçtim hepsi tasarım anlamında birer çöp.

destekliyorum seni yanındayım saldır :D
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RAN7843 7 yıl
ne büyük olay baya yenilik gelmiş cihaza rengi kırmızıyken çingene pembesi olmuş eeeeee nede olsa çingeneler bu renleri görünce yeni bir buluş olmuş gibi geliyorrr heyyyyy allahımmmm
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pohuman 7 yıl
Ekran çözünürlüğü ve işlemcinin iyileştirilmesi çok iyi olmuş. Şimdi daha iyi ve alınası bir telefon oldu.. Ne kadar bana hitap etmesde...
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anilkaranfil 7 yıl
yukuberk
Şimdiye kadar çıkmış en karizmatik akıllı telefon. Ilki xperia arc, ikincisi xperia s. Ne samsung, ne apple, ne htc böyle tasarım harikası bir cihaz tasarlayamadı. Tasarım harikasını geçtim hepsi tasarım anlamında birer çöp.

katılıyorum
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NowOrN3wer 7 yıl
one x teki tasarım ve one s teki tasarım hiçbir telefonda yok
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YGA 7 yıl
Tasarım güzel,donanımsal olarakta gayet iyi bir telefon.Şuana kadar satışları iyi diye biliyorum,onun da haberi gelse güzel olur. (Bilal ağabeeeeeeeey)
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CR7_35 7 yıl NowOrN3wer
NowOrN3wer

one x teki tasarım ve one s teki tasarım hiçbir telefonda yok

One X'in o kadar iyi bir tasarımı olduğunu sanmıyorum One S çok başarılı zaten en iyisi Xperia S ve HTC Desire C benim gözümde.
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JrMaster 7 yıl
Xperia S teki sorunlar bunda da devam etmiyordur umarım
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createemir 7 yıl
yukuberk
Şimdiye kadar çıkmış en karizmatik akıllı telefon. Ilki xperia arc, ikincisi xperia s. Ne samsung, ne apple, ne htc böyle tasarım harikası bir cihaz tasarlayamadı. Tasarım harikasını geçtim hepsi tasarım anlamında birer çöp.

İlk defa seni +'ladım lan :D
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