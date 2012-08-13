Koyu gri renkli Sony Xperia S resmen onaylandı

Sony Mobile, resmi blogundan yaptığı açıklamayla koyu gri renkli Xperia S'in önümüzdeki haftalarda satışa çıkacağını onayladı. Piyasadaki en keskin HD ekrana sahip akıllı telefon olarak nitelendirilen Xperia S'in IFA 2012'de tekrar karşımıza çıkması bekleniyor.

Strategy Analytics tarafından yayınlanan 15 Haziran tarihli raporla, 4.3 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekranıyla Xperia S'in, halihazırda satışı devam eden en keskin HD akıllı telefon olduğu onaylandı. Bu gelişmeyle birlikte cihazın koyu gri renk seçeneğini de duyuran Japon üretici, muhtemelen yeni rengi LT26ii model numaralı Xperia SL ile birlikte sunacak.

1.7GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S3 çipsete sahip Xperia SL, renk ve işlemci hızı dışında Xperia S'ten pek farklı değil. Tıpkı Xperia Arc/Arc S modellerinde olduğu gibi LT26ii'nin hızlandırılmış bir sürüm olarak çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

29 Ağustos'taki IFA 2012 etkinliğinde yeni renk seçenekleri ile güncellenmiş Xperia S sergilenecek. Satış, tanıtımı takip eden günlerde başlayacak ve fiyatlandırma orijinal Xperia S'ten biraz daha yüksek olacaktır.

http://blogs.sonymobile.com/products/2012/08/13/the-sharpest-hd-smartphone-display-xperia-s/