Koyu gri renkli Sony Xperia S resmen onaylandı

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Sony Mobile, resmi blogundan yaptığı açıklamayla koyu gri renkli Xperia S'in önümüzdeki haftalarda satışa çıkacağını onayladı. Piyasadaki en keskin HD ekrana sahip akıllı telefon olarak nitelendirilen Xperia S'in IFA 2012'de tekrar karşımıza çıkması bekleniyor.
Strategy Analytics tarafından yayınlanan 15 Haziran tarihli raporla, 4.3 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlüklü ekranıyla Xperia S'in, halihazırda satışı devam eden en keskin HD akıllı telefon olduğu onaylandı. Bu gelişmeyle birlikte cihazın koyu gri renk seçeneğini de duyuran Japon üretici, muhtemelen yeni rengi LT26ii model numaralı Xperia SL ile birlikte sunacak.
1.7GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S3 çipsete sahip Xperia SL, renk ve işlemci hızı dışında Xperia S'ten pek farklı değil. Tıpkı Xperia Arc/Arc S modellerinde olduğu gibi LT26ii'nin hızlandırılmış bir sürüm olarak çıkış yapacağı tahmin ediliyor.
29 Ağustos'taki IFA 2012 etkinliğinde yeni renk seçenekleri ile güncellenmiş Xperia S sergilenecek. Satış, tanıtımı takip eden günlerde başlayacak ve fiyatlandırma orijinal Xperia S'ten biraz daha yüksek olacaktır.
http://blogs.sonymobile.com/products/2012/08/13/the-sharpest-hd-smartphone-display-xperia-s/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ağır olması çok normal, bilmem telefona hiç dokundunuz mu ama telefondan kalite fışkırıyor. Anlayacağınız galaxy s, s2, s3 toplamından çok daha kaliteli ve bana kalırsa 10.6mm normal bir kalınlık ki daha incesi telefona yakışmazdı. Tekrar bilmem telefonu hiç elinize aldınız mı ama elinize mükemmel oturuyor.
Adreno 220 ne mi? Adreno 220 mali 400'den daha güçlü bir gpu. Ister inanın ister inanmayın ama durum böyle. Gelip şimdi sony'e laf atarsınız ama samsung'a bakılırsa s2 ve s3'de aynı gpu var, ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Aslında bunların hepsi psikolojik, s3 ile yaptığını xperia s ile yapabiliyor musun? Yapabiliyorsun. S3 ile oynadığın oynadığın oyunu xperia s ile oynayabiliyor musun? Oynuyorsun. Hepsini geçtim daha çıkmamış ama birdahaki dönem çıkıcak olan s4 ile oynadığın oyunu xperia arc ile (evet arc) oynayabilicek misin? Evet bence oynayabiliceksin. OLAY BITMIŞTIR. Nedir bu performans manyaklığı, nedir çekirdek hastalığı bilmiyorum ama samsung'un telefon teknolojisine kattığı tek şey fazla fazla (ve gereksiz) çekirdek. Tasarım gibi şeyleri diğer firmalardan kopyalıyorlar zaten. Evet telefon biraz heybetli ve kaslı duruyor evet ama beğenmeyenler için p ve u da üretilmiş. Herkes s alıcak diye bir şey yok.
Bu telefonun s2'den ne farkı mı var? Söyleyim, TAMI TAMINA 1280x720 bravia engine ekranı var. Anlayacağınız düşük çözünürlüklü kıytırık amoled bir ekran değil. Kıytırık dediğime bakmayın, sadece samsung amoled ekranlar kıytırık. Bem hayatımda böyle iğrenç yalan yanlış masmavi bir ekran görmedim. Allah göz vermiş gidin karşılaştırın.
Ayrıca bu cihazda 12mp kamera var ki bu kamera akıllı cihazlar içindeki en iyisi (pureview hariç)
Ve sony kalitesi, tartışmaya gerek yok.
Şimdi gelip şu telefonun tasarımına laf atıyorsunuz ya, elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Siz hiç bu kadar karizmatik bir telefon gördünüz mü? Tamam kötü olabilir AMA yine en iyisi.