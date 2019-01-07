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Kraken’ eaçılan soruşturma sayısı 2018’de 3 katına çıktı

Kripto para borsası Kraken’e, 2018’de 2017’de olduğundan üç kat daha fazla soruşturma açıldı. Her geçen sene açılan davalar katlanarak artıyor. Açılan davaların çoğu ABD kaynaklı.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para borsası Kraken’e, 2018’de, 2017’de olduğundan üç kat daha fazla soruşturma açıldı. Verilere göre, 2018'de, küresel hükumet kurumlarından 475 soruşturması açıldı. 2017'de ise yalnızca 160 adet soruşturma vardı. 2017'de açılan soruşturma sayısı da 2016'da açılanlardan daha fazlaydı.
(Kaynak: Kraken resmi Twitter hesabı)
Kraken'in Twitter hesabında yapılan bir başka açıklamada; ABD ajanslarının soruşturmalar arasındaki yaygınlığına dikkat çekildi. Kraken resmi hesabında, “Neden birçok işletmenin ABD kullanıcılarını engellemeyi seçtiğini burada görebilirsiniz.” yazarak bir grafik paylaştı
(Kaynak: Kraken resmi Twitter hesabı)  
Kraken'e 2018'de açılan 475 soruşturmadan 315'i ABD hükumet organlarına ait.
Aralık ayı başında, Florida merkezli United American Corp. (UnitedCorp); Bitmain, Bitcoin.com, Roger Ver ve Kraken aleyhine dava açtığını bildirmişti. Dava, sanıkların ortak olarak, Bitcoin Cash ağını manipüle etmek için haksız yöntem ve uygulamalar kullandıklarını iddiasıyla açılmıştı.

https://cointelegraph.com/news/law-enforcement-inquiries-sent-to-kraken-nearly-tripled- in-2018 Yorum Yaz
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