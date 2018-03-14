Kripto para borsaları muazzam gelirler elde ediyor

Kripto para dünyasına ucundan da olsa bir adım atmak istediğinizde ilk durağınız değişim borsaları olmak zorunda. Merkezi olmayan sistemin merkezi değişim platformları devasa gelirler elde etmeye başladı.

Kripto para borsaları ne kadar kazanıyor?

Yapılan araştırmalara göre Coinbase platformu geçen yılı 1 milyar dolar gelir ile kapattı. Binance ise 850 milyon dolar civarında bir gelir elde etti. Bunlar resmi olarak doğrulanmayan bilgiler. Henüz platformlar ne kadar kazandıklarını açıklamış değiller.

Değişim platformlarının asıl geliri değişim ücretleri gibi görünse de perde arkasında farklı bir unsur var. O da listeleme ücreti. Eğer popüler borsalarda kripto paranız listelenmiyorsa tanınma ve başarılı olma şansınız çok az. Bu bakımdan kripto girişimler kesenin ağzını açmak zorunda.

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Yeni para birimi geliştirenlerin listeleme için 50 bin dolardan başlayan ve 1 milyon dolara kadar çıkan bedeller ödemesi gerektiği ifade ediliyor. Örneğin Binance için 350 bin dolar gibi bir meblağ konuşuluyor ancak bu yıllık mı bilinmiyor. Bazı kaynaklar 1 milyon dolarlık bir ücretten bahsediyor. Binance patronu Changpeng Zhao’ya göre bankaların yanında istenen rakamlar oldukça az.

Popüler borsaların büyük maliyetleri olması küçük girişimcileri Gate.io veya Tradesatoshi gibi daha az popüler borsalara yöneltiyor. Bittrex ve Bitfinex gibi borsaların listeleme ücreti istemediği ifade ediliyor ancak gizlilik anlaşmalarının çok katı olduğu, ilerleyen dönemlerde yüksek ücretlere kapı araladığı belirtiliyor.

Diğer taraftan kripto dünyasının ikinci önemli ayağı cüzdanlar da çok masraflı. İsminin verilmediği popüler bir kripto para cüzdanının entegrasyon için 3.5 milyon dolarlık bir bedel istediği konuşuluyor.

Yani kısaca herkes tarafından bilinen ve kullanılan bir kripto param olsun diyorsanız milyon dolarları gözden çıkarmanız şart. Kapitalizmin acımasız yüzü burada da kendisini gösteriyor. Bu da “merkezi olmayan devrim” sloganının ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulamaya açıyor.