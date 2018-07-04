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Kripto para devi Binance'de skandal: Syscoin 600 bin dolara satıldı

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'de dün akşam saatlerinde ilginç olaylar yaşandı. Normal değeri 0.2 dolar olan Syscoin'in değeri bir anda 600 bin dolara fırladı.
10 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Kripto para devi Binance'de skandal: Syscoin 600 bin dolara satıldı
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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance yaklaşık 3 ay önce hack iddialarıyla gündeme gelmişti. Üçüncü taraf alım/satım API'lerini kullanan kullanıcılar sahip oldukları kripto paraların kendilerinin izni olmadan Bitcoin'e çevrildiğini görmüş Binance'de API'lere yönelik bir saldırı olduğunu doğrulamıştı. Dün geç saatlerde borsa yine benzer bir olaya sahne oldu ancak bu kez çok daha etkili bir saldırı gerçekleşmiş olabilir.


Saniyeler içinde binlerce Bitcoin'lik işlem

Binance'de yer alan Syscoin üzerinden meydana gelen olaylar saat 23.40'da başladı. Dün sabah saatlerinde değeri 0.20 dolar olan Syscoin'in değeri hızla artmaya başladı. Tabi Binance'de daha önce pek çok kripto para biriminde rastlanılan bu durum ilk başta şüphe uyandırmadı ancak saat 23.44'te Syscoin'in değeri sırasıyla 0.5 Bitcoin'e, 1.1 Bitcoin'e, 6 Bitcoin'e, 35 Bitcoin'e ve en sonunda 96 Bitcoin'e yükseldi. Yani platformda son olarak bir adet Syscoin 96 Bitcoin(yaklaşık 600 bin dolar) karşılığında satın alındı. Binance verilerine göre Syscoin'in değeri 96 Bitcoin olduğunda toplam 11 adet, 1.1 Bitcoin olduğunda ise 13 bin 152 adet Syscoin alımı gerçekleşti. Böylece saniyeler içinde binlerce Bitcoin'lik işlem gerçekleşmiş oldu.


Bu yaşananların ardından Twitter ve Reddit Binance'in hacklendiği iddialarıyla çalkalanırken konuyla ilgili ilk açıklama Syscoin'den geldi. Syscoin ekibi, Syscoin blockchaini'nde herhangi bir problem olup olmadığını araştırdıklarını açıklayıp borsalardan Syscoin ile ilgili işlemleri durdurmasını talep etti. Bu açıklamadan yaklaşık 5 saat sonra ise Binance'den ilk açıklamalar arka arkaya geldi. İlk olarak platformun bakıma alındığını duyuran Binance bakım süresince kripto para yatırma, çekme ve alım/satım işlemlerinin yapılamayacağını açıkladı. Sonrasında güvenlik önlemi olarak mevcut bütün API'lere ait giriş anahtarlarının kaldırıldığını duyuran borsa birkaç saat sonra ise kullanıcıların yeni anahtarlar oluşturabileceğini belirtti.


7000 Bitcoin hacklenmiş olabilir

Tabi yaşanan olaylarla ilgili bir diğer nokta ise Syscoin'deki benzeri görülmemiş değer artışından dakikalar sonra Binance'den 7000 Bitcoin'lik çıkış yapılmış olması. Bir Bitcoin adresine ilki saat 23.15'te olmak üzere 7 farklı işlemle toplamda 7000 Bitcoin transfer edildi. Toplam değeri 45 milyon dolar olan Bitcoin'lerin, Syscoin olayı ile ilgili olup olmadığı şu an için belirsiz ancak API'lerin hacklenmesi durumunda hackerların hızlı davranıp ele geçirdikleri Bitcoin'leri Binance'den çektiği iddia ediliyor.


Şu an halen bakımda olan Binance detaylı bir açıklama yapmış değil. Kullanıcılar Binance'in yaşananlardan saatler sonra açıklama yapmasını bir güvenlik zafiyeti olarak değerlendiriyor. Öte yandan olayların ardından Binance'in kripto para çekme işlemlerini askıya almayarak hackerlara kolaylık sağlamış olabileceği de düşünülüyor. 

Güncelleme: Binance bakım sürecinin tamamlandığını ve Türkiye saati ile 11.00'dan itibaren kullanıcıların platformu kullanmaya, alım/satım işlemleri yapmaya devam edebileceğini duyurdu

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cank1981 10 ay en beğenilen
Yine bilip bilmeden yapılan haberler. Sys blockchaini hacklendi. Binance borsası değil :D
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Rindaman 10 ay
Binance çok sağlam arkadaşlar, FUNDS ARE SEEFU!
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cank1981 10 ay en beğenilen
Yine bilip bilmeden yapılan haberler. Sys blockchaini hacklendi. Binance borsası değil :D
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asdasdqwertyveyaalxyvance 10 ay
üff be devir hackerlerin devri fena vurgun yapmışlar
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sniper23 10 ay
Hayda, ben o kadar SYScoin vardı ama bunu görmemem epey kötü oldu.
Gelsin soğuk sular...
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35plt35 10 ay
Bir kaç syscoin satarak 7000 BTC almış abiler velhasıl kelam
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SEO-Uzmanı 10 ay
gemiyi önce fareler terk eder !
genelde kaptanlar gemilerle birlikte batar !
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Kerim5100 10 ay
Syscoin alan yaşadı :D
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Front-Back 10 ay
Sys bile ne hallere geldi, bitcoin hala sürünüyor.
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