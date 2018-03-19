Kripto para madencilerinden ekolojik farkındalık çalışması: Kripto saati

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından organize edilen ve 2007 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen Dünya Saati(Earth Hour) uygulaması ile her yıl mart ayının son cumartesi günü bir saatliğine dünya genelinde pek çok şehirde ışıklar kapatılıyor ve iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık yaratılıyor. Bu yıl Dünya Saati uygulamasının bir benzeri de Rusya'daki kripto para madencileri tarafından gerçekleştirilecek. Yerel haber kaynaklarının ifadelerine göre 24 Mart tarihinde 20.30 ile 21.30 saatleri arasında Rusya'daki bütün kripto para madencilerinin bir saatliğine madencilik ekipmanlarını kapatması bekleniyor.

Ekolojik madencilik haritası oluşturulacak

Kripto Saati(Crypto Hour) olarak adlandırılan uygulama, uluslararası yatırımcı ağı olan CryptoLife'ın kurucusu Peter Dvoryankin ve Rusya Devlet Duması'nda finansal teknoloji çalışmaları için oluşturulan uzman konseyinin bir üyesi öncülüğünde tamamlanacak. Kripto para madenciliği için harcanan yüksek elektrik tüketimine dikkat çekmek isteyen Peter Dvoryankin, uygulamanın amacının uygun sıcaklık değerleri ve yenilebilir enerji kaynaklarına yakınlığıyla madencilik için en ekolojik yerleri gösteren ''ekolojik madencilik'' haritası oluşturmak ve madenciliğin doğaya zarar vermeyecek şekilde yürütülmesini sağlamak olduğunu belirtiyor.

Kripto Saati'nin sadece Rusya'da değil, tıpkı Dünya saati uygulamasında olduğu gibi, domino etkisi göstererek dünyanın çeşitli bölgelerinden uygulanan farkındalık hareketine dönüşmesi bekleniyor. Raporlara göre Bitcoin madenciliği nedeniyle yıllık 50 terawatt saatten fazla enerji harcanıyor ve madencilik için harcanan enerjilerin bu oranda devam etmesi halinde 2020 yılında Bitcoin madenciliğinin, dünyadaki bütün elektrik tüketiminin yarısını oluşturacağı tahmin ediliyor.

https://ethereumworldnews.com/russian-cryptocurrency-miners-set-to-turn-off-all-equipment-in-crypto-hour/