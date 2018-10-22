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Kripto para piyasaları toparlanıyor, Bitcoin 6,500 doların üzerinde

Kripto para piyasaları genel olarak yükselişe geçti. Piyasada market hacmi en büyük olan 20 kripto para biriminden 19'u yükselişte. Ayrıca Bitcoin, 6,500 doların üzerinde işlem görmeye başladı.
7 ay
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Dijital para piyasası, son dönemlerdeki hafif düşüşün ardından bir toparlanma kaydetti. Piyasa hacmi bakımından en büyük 20 kripto paranın çoğu, %0,5 ile %2 arasında hafif bir büyüme kaydederken, Bitcoin Cash ve NEO, kısa zamanda % 2.4 ve %4.5 oranında artış kaydetti.
(Coin360'dan pazar görselleştirme)  
Kripto para piyasasının demirbaşı olan Bitcoin, şu anda 6,502 dolardan işlem görüyor. Söz konusu dijital para birimi, son 7 gün içinde %3.2'lik bir büyüme gösterdi.
(CoinMarketCap Bitcoin Fiyat Endeksi'nden alınan 24 saatlik Bitcoin fiyat tablosu)
Piyasa hacmi bakımından ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, 24 saatlik bir süre zarfında yaklaşık %1 civarında yükseldi ve 207 dolar civarında işlem görmeye başladı.
Piyasadaki en popüler kripto para birimlerinden biri olan Ethereum, geçtiğimiz günlerde oldukça fazla değer kaybetmişti. 14 Ekim'de 195 dolara kadar düşen Ethereum son 7 gün içerisinde önemli bir artış gösterdi.
(Ethereum 24 saatlik fiyat tablosu. Kaynak: CoinMarketCap Ethereum Fiyat Endeksi) 
Geçtiğimiz günlerde gösterdiği büyük artış sonrası düşüşe geçen XRP, gün içinde %0,8 arttı ve yaklaşık 0,47 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. Piyasa hacmi en büyük üçüncü kripto para birimi olan XRP, son 7 günde en fazla büyüyen kripto para birimlerinden biri.
(Ripple 7 günlük fiyat tablosu. Kaynak: CoinMarketCap Dalgalanma Fiyat Endeksi) 
Toplam piyasa kapitalizasyonu, gün içinde 209 milyar dolardan 210 milyar dolara yükselerek hafif bir hareketlenme gösterdi. Kripto para piyasalarının toplam piyasa kapitalizasyonu 14 Ekim'de 199 milyar dolara kadar düşmüştü. Söz konusu düşüşün ardından gelen bu toparlanma, yatırımcılara biraz olsun nefes aldırdı.
(Toplam piyasa kapitalizasyonu 7 günlük grafik. Kaynak: CoinMarketCap

https://cointelegraph.com/news/crypto-markets-see-slight-rebound-bitcoin-trades-above-6-500-again Yorum Yaz
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Rajeesh 7 ay en beğenilen
wow 0.88 yükselmiş. harbiden market yükselişte wow
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tanerss 7 ay
Toparlanmıyor. BTC çıkıyor çünkü Tether çöküyor. Tether kullanan borsalarda btc'in fiyatı çıkıyor insanlar tetherden yavaş yavaş kaçıyor.
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ouzqan 7 ay
uyku moduna girdi büyük ihtimalle yakında bir deprem yapar ama + yönde mi - yönde mi olur orası belli olmaz.
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Periah 7 ay
Bitcoin uzun süredir sabit gidiyor sayılır. Bir süre sonra tekrar yükselişe geçecektir.
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ssbrutality 7 ay
Bunlar geçen seneyi mi takip ediyor?
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selahattın ısık 7 ay
Maksat haber yapmaksa zamaninda yapinda ise yarasin.
10 gunluk haber.
Market 2 gindur kan agliyot.
Daha buyuk bi kanamaninda izleri goruluyor.
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Rajeesh 7 ay en beğenilen
wow 0.88 yükselmiş. harbiden market yükselişte wow
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BumberShoot 7 ay Rajeesh
Aynen çok ciddi yükseliş var 24 saat önce alanlar baya kâr etti
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