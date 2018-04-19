Kripto paraların piyasa grafiğinden esinlenerek yarış oyunu yaptılar

SuperFly Games, kripto paraların dalgalı grafikleri üzerinde yarışabileceğiniz eğlenceli bir oyun tasarladı. Üzerinde Bitcon'in taşındığı bir araca binerek başlayan yarış, katıldığınız kripto para yarışının grafikleri üzerinde hız ve akrobatik hareketler yaparak devam ediyorsunuz. Oyunda can kaybetmek veya araç hasarı gibi durumlar söz konusu değil. Oyunun en dikkat çekici yanı fizik kurallarına uygun olması. Yani Bitcoin'in yükselişlerinde oluşan grafiğe tırmanırken aracınız yavaşlıyor, Bitcoin'in düşüşe geçtiği durumlarda aracınız hızlanıyor.

Oyun da yarışabileceğiniz para piyasa grafikleri içerisinde, Bitcoin, Neo, Ripple, Ethereum, Nano gibi yarış parkurları mevcut. Ayrıca oyun içerisinde topladığınız puanlarla da Bitcoin aracıyla başladığınız yarışa, farklı kripto paraları taşıyan araçlarla da devam edebiliyorsunuz. SuperFly Games’in kurucusu Daniel Fahey oyunun doğuşuyla ilgili olarak, “Geliştirdiğim ilk 10 rotanın oyuna yeniden oynanabilirlik sağlamasına çalıştım ancak oyunun gördüğü büyük ilgi sonrasında daha fazla rota eklemeye karar verdim. Umarım insanlar bu oyunu komik bulurlar çünkü ciddi bir mesajı yok. Amacım bu ciddi alanı biraz eğlenceli kılmak" ifadelerini kullandı.

Crtpto Rider'ın oyun içi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.