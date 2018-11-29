Kripto yatırım bankası ilk üç çeyrekte 136 milyon dolar kaybetti

Mike Novogratz'ın kurduğu bir dijital para yatırım bankası olan Galaxy Digital, içinde bulunduğumuz yılın ilk üç çeyreğinde 136 milyon dolar gibi büyük bir rakam kaybetti.

Söz konusu firmanın hisse senetleri %55 düşerek oldukça büyük bir değer kaybına uğradı. Söz konusu şirketin sadece 3. çeyrekteki kaybı 41 milyon dolar.

2018 yılının başlarında kurulan şirket, kayıplarının temel olarak Bitcoin, Ripple ve Ethereum gibi piyasa hacmi yüksek kripto para birimlerindeki fiyat düşüşüne bağlı olduğunu açıkladı.

Yakın zamanda bir açıklama yapan Novogratz, kripto para birimlerinde “gelecek sene bir dönme” beklediğini ve 2018 yılının Galaxy Digital için zorlu bir yıl olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Novogratz, dijital para piyasasında en büyük piyasa hacmine sahip kripto para birimi olan Bitcoin'in, 2019 yılını 20.000 doların üzerinde bitireceğini söylemişti.

https://cointelegraph.com/news/galaxy-digital-lost-136-million-in-the-first-three-quarters-of-2018