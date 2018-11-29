Malezya Maliye Bakanı: “Kripto para ihracatları Merkez Bankası onaylı olmalı”

Malezya Maliye Bakanı Lim Guan Eng, kripto para birimi ihraç etmek isteyen her bir kuruluşun ülkenin merkez bankası Bank Negara Malaysia (BNM)'ye uyması gerektiğini belirtti. Bakanın yorumları yerel İngiliz dilinde günlük yayın New Straits Times (NST) tarafından 26 Kasım'da bildirildi.

Maliye bakanı, ülkenin iktidardaki Halk Adalet Partisi (PKR)'nin meclis üyesi Dr. Tan Yee Kew'den gelen bir soruyu yanıtlarken tavrını anlattı. Dr. Tan, kripto para birimlerinin finansal sistem ve yerel itibari para birimi için oluşturduğu riskleri değerlendirmek için hangi tedbirlerin alındığını sordu.

NST'nin belirttiği gibi, Dr. Tan’ın sorusu, kısa bir süre önce merkez bankası ve Başbakan Tunç Mahathir Mohamad’dan önce sunulacak olan, Harapan Coin’i olarak adlandırılan hükumet destekli bir kripto para projesi hakkındaydı.

Harapan Coin, dünyanın kripto para birimi ve Blockchain teknolojisini kullanan ilk siyasi kaynak yaratma platformu olmaya aday. Malezyalı bir parlamento üyesi geçtiğimiz hafta, hükumeti madeni para planlarıyla ilerlemeden önce kripto düzenlemelerini uygulamaya çağırdı.

BNM başlangıçta birkaç aylık hazırlıklardan sonra 2018 başlarında kripto para kullanımının düzenlenmesi için bir direktif yayınlamayı planlamıştı.



Guan Eng, Dr. Tan'ın sorusuna, kripto para birimlerinin mali istikrar üzerindeki etkisinin hala incelenmekte olduğunu ve kripto para birimi ihracını düşünen tüm kurumların merkez bankasının düzenleyici hattına tabi olduğunu vurgulayarak karşılık verdi:“Açık fikirli olduğumuz için kripto para piyasasını engellemek istemiyoruz. Ama hala mevcut yasalara tabidir. Bank Negara'nın yönergeleri olmadan, yasaya karşı bir şeyler yapmayın.”

https://cointelegraph.com/news/malaysias-finance-minister-says-crypto-issuance-must-defer-to-central-bank