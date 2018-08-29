Küçük çentikli ZTE nubia Z18, 5 Eylül'de geliyor

ABD ile yaşadığı ambargo sorunlarını geride bırakmaya çalışan ZTE, yeni akıllı telefon modellerine yoğunlaşmış durumda. Şirketin merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli nubia Z18'in 5 Eylül'de görücüye çıkacağı açıklandı. Peki bizleri nasıl bir cihaz bekliyor? İşte cevapları...

Çentiksiz varyantı da olabilir

ZTE nubia Z18 modeli ile ilgili olarak sızan bilgilerin oldukça az olduğunu belirtmek gerekir. Basına dağıtılan görsellerde cihazın düşük ışık koşullarında oldukça iyi fotoğraf kareleri yakalanacağına dair göndermeler mevcut. Ayrıca cihazın Essential PH-1 modelinde olduğu gibi oldukça minimalist bir çentikle geleceği söyleniyor.

Daha önceden sızan raporlar, cihazın çentiksiz ve arka tarafında ikinci ekranı olan bir varyantının da olacağı yönündeydi. Tanıtım görsellerinde böyle bir detaya yer verilmediğini görüyoruz. Cihazın tüm özellikleri ve varyant modellerini öğrenmek için şimdilik 5 Eylül'ü beklemekten başka bir şansımız yok.

https://www.gsmarena.com/zte_nubia_z18_coming_on_september_5_with_a_subtle_notch-news-32972.php