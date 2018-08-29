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Küçük çentikli ZTE nubia Z18, 5 Eylül'de geliyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi ZTE'nin, yaklaşan amiral gemisi olan nubia Z18'in 5 Eylül'de tanıtılacağı açıklandı. Küçük bir çentikle gelecek olan cihazın detayları haberimizde.
8 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD ile yaşadığı ambargo sorunlarını geride bırakmaya çalışan ZTE, yeni akıllı telefon modellerine yoğunlaşmış durumda. Şirketin merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli nubia Z18'in 5 Eylül'de görücüye çıkacağı açıklandı. Peki bizleri nasıl bir cihaz bekliyor? İşte cevapları...

Çentiksiz varyantı da olabilir

ZTE nubia Z18 modeli ile ilgili olarak sızan bilgilerin oldukça az olduğunu belirtmek gerekir. Basına dağıtılan görsellerde cihazın düşük ışık koşullarında oldukça iyi fotoğraf kareleri yakalanacağına dair göndermeler mevcut. Ayrıca cihazın Essential PH-1 modelinde olduğu gibi oldukça minimalist bir çentikle geleceği söyleniyor.
Küçük çentikli ZTE nubia Z18, 5 Eylül'de geliyor
Daha önceden sızan raporlar, cihazın çentiksiz ve arka tarafında ikinci ekranı olan bir varyantının da olacağı yönündeydi. Tanıtım görsellerinde böyle bir detaya yer verilmediğini görüyoruz. Cihazın tüm özellikleri ve varyant modellerini öğrenmek için şimdilik 5 Eylül'ü beklemekten başka bir şansımız yok.

https://www.gsmarena.com/zte_nubia_z18_coming_on_september_5_with_a_subtle_notch-news-32972.php Yorum Yaz
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sniper23 8 ay en beğenilen
En iyi çentik, hiç olmayan çentiktir.
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astegon 8 ay
Çentik mentik bi tarafa bu ZTE de fos oldu gelemiyor TR'ye
Bir ara Telekom ile anlaşacaklardı o da olmadı sanırım.
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Selahattin2626 8 ay
Eskişehir esparkta zte standı vardı dün telefon bakmaya gittiğimde yoktu görevli arkadaşlardan biri zte turkiyeden çekilme kararı aldi stand kaldirildi dedi sizin bir bilginiz var mi
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DH Misafiri 8 ay
Alan pişman olur ben aldım bok cıktı 1 sene kullanabilir siniz en fazla garanti de bir bok yapmıyorlar
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Strange Night 8 ay
Abi şu çentik illetini illa koyacaksanız iPhone X'teki gibi kullanın afedersiniz at şeyine konan kelebek gibi durmuş orada kameranın çentiği
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DH Misafiri 8 ay
Tövbeler olsun bidaha alırsam m servis servis deyil özellikle antebin servisi tlfn alalım 5 ay oldu daha dogrudurust kullanamadım genel müdürlüğü aradım ancak 45 günde yapıldı tövbeeee alırsammm
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Yekase2084 8 ay
Tasarım olarak fena değil bence
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İrfan 8 ay
İlla bi çentik olacaksa ekranın sağ veya alt köşesine koyun. Böyle hiç ama hiç estetik değil.
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nusret_yildiz 8 ay
Merakla bekliyorum bakalim bana z17s i sattiracak kadar guzel olacak mi
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talsuv61 8 ay
Tasarım donanım süper, yazılım berbat
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sniper23 8 ay en beğenilen
En iyi çentik, hiç olmayan çentiktir.
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